А ви досі уникаєте? П’ять «поганих» вуглеводів, які насправді корисні для мозку

Вуглеводи часто опиняються під шквалом критики, коли йдеться про здоров'я мозку та запальні процеси.

Це пов’язано з тим, що деякі з них містять багато цукру та калорій, що при надмірному споживанні дійсно шкодить організму. Проте не всі вуглеводи однакові. Деякі варіанти, які часто потрапляють до «чорного списку», насправді багаті на речовини, що підтримують пам’ять, настрій, концентрацію уваги та когнітивні функції в довгостроковій перспективі.

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Вуглеводи та функціонування мозку

Вуглеводи — це одна з найголовніших, але водночас найбільш недооцінених груп продуктів. Вони є незамінними для належної роботи нервової системи та загального самопочуття. Потрапляючи в організм, вуглеводи розщеплюються до глюкози (цукру).

Глюкоза — це основне паливо для мозку. Вона забезпечує енергією клітинні процеси, синтез нейромедіаторів та складні когнітивні функції, включно з навчанням, пам’яттю та швидкістю прийняття рішень. Крім того, цільні продукти, багаті на вуглеводи, містять цілий комплекс вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів.

Прості проти складних вуглеводів

Щоб зрозуміти, які саме вуглеводи корисні для нервової системи, важливо розрізняти їхні види:

Прості (рафіновані) вуглеводи: Швидко засвоюються організмом, викликаючи різке зростання рівня цукру в крові. Це провокує загальні та нейрозапальні процеси, погіршує настрій і викликає стрибки гормонів стресу. До цієї групи належать випічка, білий хліб та звичайні макаронні вироби.

Швидко засвоюються організмом, викликаючи різке зростання рівня цукру в крові. Це провокує загальні та нейрозапальні процеси, погіршує настрій і викликає стрибки гормонів стресу. До цієї групи належать випічка, білий хліб та звичайні макаронні вироби. Складні вуглеводи: Знаходяться в необроблених або мінімально оброблених продуктах — фруктах, овочах, цільних злаках, бобових та молочних виробах. Вони багаті на клітковину, яка сповільнює всмоктування глюкози в кишечнику, забезпечуючи її рівномірне та поступове надходження в кров. Це запобігає різким стрибкам цукру, покращує настрій, знижує розумову втомлюваність та підтримує здорове старіння мозку.

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«Погані» вуглеводи, які насправді працюють на користь мозку

Ці п’ять продуктів часто вважають шкідливими, проте в складі збалансованого раціону вони демонструють виняткову користь.

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1. Хліб

Хліб часто демонізують, забуваючи про різницю між його видами. Якщо білий хліб — це простий вуглевод, то цільнозерновий постачає мозку стабільну енергію. Завдяки високому вмісту харчових волокон цільнозерновий хліб сповільнює потрапляння цукру в кров. Крім того, цільне зерно містить корисні жири (з яких здебільшого і складається тканина мозку), вітаміни групи B, вітамін E та антиоксиданти. Ці нутрієнти нейтралізують вільні радикали, які здатні пошкоджувати здорові клітини.

Обираючи хліб, шукайте варіанти, де на першому місці в складі вказане 100% цільнозернове (або шпалерне) борошно.

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2. Фрукти

Багато хто уникає фруктів через високий вміст фруктози. Проте вони також є потужним джерелом антиоксидантів та вітамінів із нейропротекторними властивостями. Попри наявність цукру, фрукти містять клітковину, яка гальмує його швидке засвоєння. Тому фрукти не викликають таких різких стрибків глюкози, як промислові солодощі. Додавання до фруктів джерела білка або корисних жирів (наприклад, горіхів чи йогурту) ще більше стабілізує рівень цукру в крові, захищаючи мозок від запалень.

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3. Білий рис

Білий рис часто вважають неповноцінним через меншу кількість клітковини порівняно з бурим. Проте різниця не така істотна — лише близько 3 грамів на порцію. Білий рис легко засвоюється і є чудовим джерелом швидкої енергії, коли потрібно терміново відновити сили та розумову концентрацію. Поєднання білого рису з овочами, багатими на клітковину, або з іншими злаками (наприклад, кіноа) допомагає стабілізувати рівень цукру. Крім того, збагачений білий рис містить вітаміни групи B, необхідні для роботи нервової системи.

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4. Картопля

Картопля має сумнівну репутацію через популярність її приготування у вигляді фрі або з додаванням жирних соусів. Також це щільний крохмалистий продукт, який у великих кількостях може суттєво піднімати рівень цукру. Проте картопля містить клітковину, білок, калій, вітамін B6, ніацин, мідь та інші мікроелементи, які дарують мозку необхідний тонус.

Фіолетова картопля містить антоціани — потужні антиоксиданти з протизапальною дією.

містить антоціани — потужні антиоксиданти з протизапальною дією. Жовті та помаранчеві сорти (зокрема батат) багаті на каротиноїди. Вони накопичуються в нервовій тканині, покращують когнітивні функції та захищають клітини мозку від вікових змін.

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5. Вівсянка

Останнім часом вівсянку критикують через популярність швидких порційних каш із великою кількістю доданого цукру, які дійсно провокують запалення та стрибки глюкози. Проте звичайні вівсяні пластівці мінімальної обробки працюють зовсім інакше. Овес є джерелом бета-глюкану — розчинної клітковини, яка позитивно впливає на мікробіом кишківника, тісно пов’язаний із когнітивним здоров’ям. Також вівсянка містить унікальні антиоксиданти — авенантраміди, які захищають нервові клітини від окислювального стресу та запобігають нейродегенеративним процесам. Зерно багате на вітаміни групи B, магній, цинк та залізо.

Для максимальної користі вівсяні пластівці варто поєднувати з білками та корисними жирами (наприклад, додавати насіння чиа, горіхи або грецький йогурт).

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Що відбувається при надмірному обмеженні вуглеводів?

Суворе виключення вуглеводів із раціону без медичних показань не рекомендується. Це може призвести до швидкої втомлюваності мозку та сповільнення мислення. Серед інших побічних ефектів резкого обмеження — закрепи, здуття живота, м’язові судоми, слабкість та головний біль. Швидке зниження ваги на низьковуглеводних дієтах зазвичай відбувається за рахунок втрати води, а не жиру, і має тимчасовий характер. Замість повної відмови від вуглеводів набагато ефективніше обирати якісні цільні джерела та дотримуватися балансу в харчуванні.

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