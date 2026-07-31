Краще не повторювати. Три харчові звички, які можуть шкодити шлунку

Швидко з'їсти обід між робочими дзвінками, повечеряти майже перед сном або запивати кожен шматок великою кількістю води — для багатьох це звична частина дня. Однак саме такі, на перший погляд, нешкідливі звички можуть впливати на роботу шлунка та погіршувати травлення.

Гастроентерологи пояснюють, що здоров’я травної системи залежить не лише від того, що ми їмо, а й як це робимо. На швидкість спорожнення шлунка, вироблення шлункового соку, відчуття ситості та ризик печії впливають темп прийому їжі, психологічний стан і навіть час вечері.

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Водночас не всі популярні поради щодо травлення підтверджені наукою. Наприклад, твердження, що вода під час їжі «розбавляє шлунковий сік», сьогодні вважається спрощенням і не має переконливих доказів у здорових людей. Розбираємося, які звички дійсно можуть зашкодити шлунку, а які є лише поширеними міфами.

Їсти поспіхом або відволікатися під час їжі

Перегляд стрічки новин, відповіді на повідомлення чи робочі листи під час обіду стали майже нормою. Проте лікарі дедалі частіше радять хоча б на 20−30 хвилин відкласти телефон. Коли людина їсть поспіхом або перебуває в стані стресу, вона часто:

недостатньо пережовує їжу;

ковтає більше повітря;

швидше з'їдає більшу порцію;

гірше відчуває момент насичення.

Через це збільшується ризик переїдання, здуття живота, відрижки та функціональної диспепсії — комплексу симптомів, що включає важкість у шлунку, раннє насичення й дискомфорт після їжі. Дослідження показують, що швидкий темп харчування також пов’язаний із вищим ризиком ожиріння, метаболічного синдрому та цукрового діабету 2 типу. Однією з причин вважають те, що сигнали про насичення надходять до мозку приблизно через 15−20 хвилин після початку їжі. Якщо людина їсть дуже швидко, вона може встигнути спожити значно більше калорій, перш ніж відчує ситість. Крім того, ретельне пережовування їжі полегшує її механічне подрібнення, змішування зі слиною та подальшу роботу шлунка. Що радять фахівці:

витрачати на основний прийом їжі не менше 20 хвилин;

відкласти телефон і не працювати під час їжі;

добре пережовувати кожен шматок.

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Пізня вечеря та сон одразу після їжі

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Після довгого робочого дня багато людей вечеряють незадовго до сну. Якщо це трапляється зрідка, серйозної проблеми, найімовірніше, не виникне. Але регулярна звичка лягати в ліжко майже одразу після вечері може збільшувати ризик гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Після їжі шлунок ще кілька годин перетравлює їжу. Якщо людина одразу займає горизонтальне положення, кислоті легше потрапити назад у стравохід. Саме тому можуть виникати печія; кисла відрижка; відчуття печіння за грудиною; нічний кашель; порушення сну. Залежно від складу їжі спорожнення шлунка може тривати від двох до шести годин. Жирні страви затримуються довше, ніж легкі овочеві чи білкові.

Американський коледж гастроентерології рекомендує людям, які страждають на рефлюкс, завершувати вечерю щонайменше за 2−3 години до сну. Така рекомендація входить до міжнародних клінічних настанов із лікування ГЕРХ. Крім того, пізні вечері можуть негативно впливати на циркадні ритми, які регулюють не лише сон, а й обмін речовин.

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Чи справді вода під час їжі шкодить травленню?

Це одна з найпоширеніших порад у мережі, але сучасна наука не підтверджує її в тому вигляді, в якому її часто подають. Можна почути, що вода нібито «розбавляє шлунковий сік» і через це їжа гірше перетравлюється. Однак гастроентерологи зазначають: у здорової людини шлунок постійно регулює кислотність і виділення травних ферментів, тому звичайна кількість води під час їжі не порушує травлення. Позицію про відсутність шкоди підтверджують і фахівці Mayo Clinic та інших медичних центрів.

Втім, це не означає, що воду потрібно пити без обмежень. Дуже великі об'єми рідини під час їжі можуть викликати відчуття переповнення шлунка, дискомфорт або здуття, особливо у людей із функціональною диспепсією чи синдромом подразненого кишечника.

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Цікаво, що нещодавнє дослідження, опубліковане у журналі Appetite, виявило ще одну особливість. Люди, які часто чергували шматки їжі з ковтками води, у середньому з'їдали трохи більше, ніж ті, хто пив рідше. Автори припускають, що вода може тимчасово «оновлювати» смакові відчуття, завдяки чому страва довше залишається привабливою. Водночас дослідники наголошують: робота була невеликою, тому її результати потребують підтвердження. Отже, для більшості здорових людей немає необхідності спеціально відмовлятися від води під час їжі. Значно важливіше не запивати страву літрами напоїв і прислухатися до власного самопочуття.

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Що ще допоможе зберегти здоров'я шлунка

Більшість міжнародних гастроентерологічних рекомендацій сходяться в тому, що профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту починається зі звичайних повсякденних звичок.

Фахівці радять:

харчуватися регулярно, не пропускаючи основні прийоми їжі;

уникати систематичного переїдання;

обмежувати ультраоброблені продукти, надлишок солі та алкоголю;

не курити, адже тютюн підвищує ризик виразкової хвороби та рефлюксу;

підтримувати здорову масу тіла;

приділяти увагу фізичній активності;

за наявності постійної печії, болю або здуття не займатися самолікуванням, а звернутися до гастроентеролога.

Якщо у людини вже діагностовано гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, гастрит або виразкову хворобу, рекомендації щодо харчування можуть бути індивідуальними й залежать від клінічної ситуації.