Не вся зелень можуть стати хорошими сусідами для інших рослин на городі (Фото: NV via Gemini)

Не всі трави добре ростуть поруч одна з одною. Одні рослини покращують ріст і аромат сусідів, тоді як інші — можуть пригнічувати їхній розвиток. Розповідаємо, які трави варто висаджувати разом, а яких сусідів краще уникати.

Трави та зелень — це незамінні інгредієнти салатів, перших та других страв, особливо навесні та влітку. Ці рослини додають у їжу цілими або лише злегка подрібненими, щоб підкреслити смак або додати страві особливої нотки. Трави можна використовувати як сушені, так і повністю свіжі. Їх використовували як ароматизатори протягом всієї історії. У Середньовіччі кількість таких трав значно розширилася, але спочатку переважно для медичних цілей.

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Ідеальні сусіди для зелені: що можна висаджувати поруч, а що не варто

Базилік

Він є хорошим супутником для томатів, як у саду, так і на тарілці. Щоб це було ефективно, вам потрібно вирощувати три рослини базиліку на кожну рослину томату. Він також допомагає відлякувати мух та комарів; тримайте горщик або кошик під рукою на кухні та на відкритому повітрі біля мангала. Базилік не любить, коли його садять поруч із рутою. Він є чудовим приваблювачем запилювачів, особливо бджіл.

Базилік не можна висаджувати поруч з деякими рослинами / Фото: depositphotos/АІ

Ромашка

Ця рослина є чудовим стимулятором; вона спонукає інші рослини збільшувати кількість ефірних олій, що робить їх смак та запах більш насиченими. Уникайте надмірної кількості ромашки поруч із цибулею та капустою.

Чай з ромашки, приготований шляхом замочування квітів у холодній воді протягом одного-двох днів, є корисним засобом для обприскування проти деяких рослинних хвороб, особливо проти випрівання. Ромашка багата на кальцій, а також підтримує компостні купи в хорошому стані.

Цибуля-шалот

Морква росте більшою та здоровішою, якщо її висаджувати поруч із цибулею-шалотом. Цибуля-шалот допомагає затримати зацвітання петрушки. Якщо вирощувати її під яблунями, цибуля-шалот допомагає. апобігти появі яблуневої парші. Також вважається, що вона допомагає боротися з попелицею та чорною плямистістю на трояндах.

Коріандр

Якщо його висівати разом із насінням анісу, це сприяє швидшому проростанню обох культур. Коріандр відлякує попелицю. Не вирощуйте його поруч із фенхелем, оскільки він перешкоджає утворенню його насіння.

Коріандр варто висадждувати поруч з анісом / Фото: depositphotos/АІ

Кріп

Капуста, селера, кукурудза, салат і огірки добре ростуть, якщо їх висадити поруч із кропом. Кріп має репутацію ворога моркви. Це правда лише в тому випадку, якщо йому дозволити зацвісти, оскільки тоді він пригнічує урожай моркви. Якщо ж йому не дозволити зацвісти, кріп чудово уживається з морквою. Краще не висаджувати кріп поруч із фенхелем, оскільки вони можуть перехресно запилюватися.

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Лаванда

Корисна для всіх видів рослин у саду, але особливо відлякує всі види метеликів, запобігаючи відкладенню ними яєць, а також чудово приваблює бджіл. Мангольд добре росте, якщо його висадити поруч із лавандою.

Меліса

Приваблює багато бджіл і покращує ріст та смак помідорів, якщо висадити їх поруч.

Любисток

Універсальний садовий помічник, який покращує стан і смак більшості інших рослин, якщо росте поруч із ними.

Майоран

Має корисний вплив на більшість овочів, якщо висаджений поруч з ними.

Майоран сміливо висаджуйте з іншими улюбленими овочами / Фото: depositphotos/АІ

Настурція

Корисний засіб для відлякування комах. Посадіть кілька цих рослин навколо броколі, цвітної капусти, капусти, редьки та фруктових дерев.

Орегано

Висаджуйте поруч із броколі, капустою та цвітною капустою, щоб відлякувати капустяну метелику та покращити смак цих овочів. Також кажуть, що це корисно для винограду.

Петрушка

Вирощуйте петрушку поруч із цибулею-шніткою; вона також сприяє росту троянд, помідорів, спаржі, квасолі та моркви. Тримайте подалі від м’яти.

Шавлію садіть разом із розмарином / Фото: depositphotos/АІ

Шавлія

Єдина трава, поруч з якою шавлія любить рости, — це розмарин; найкраще місце для шавлії — город. Хороший супутник для полуниці, помідорів, капусти та моркви. Тримайте подалі від огірків. Чай з шавлії можна обприскувати на зрілі рослини, однак не рекомендується використовувати спрей з шавлії на саджанцях. Квіти шавлії досить гарні, а також приваблюють корисних комах та запилювачів, які можуть допомогти всьому вашому саду розквітнути.

Чебрець

Саджайте чебрець поруч із капустою. Квіти чебрецю приваблюють бджіл-запилювачів.

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