Від піци Маргарита до бананів Фостер. 22 продукти і страви, названі на честь людей

Деякі страви отримали назви на честь монархів, композиторів і відомих підприємців, інші — завдяки кухарям, які вирішили увічнити ім’я замовника або власника ресторану. А часом за звичною назвою ховається історія з кількома версіями, у якій складно відрізнити факт від кулінарної легенди.

Наприклад, сендвіч справді пов’язують із британським графом, але він не був винахідником ідеї класти начинку між скибками хліба. А от назва «начос» походить від цілком конкретного імені — Ігнасіо, якого друзі називали Начо. Ось історії страв і продуктів, у назвах яких збереглися людські імена.

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Турнедо Россіні

Ця французька м’ясна страва має ім'я італійського композитора Джоаккіно Россіні, відомого не лише операми, а й любов’ю до гастрономії. Яловичу вирізку зазвичай обсмажують, викладають на грінку, доповнюють фуа-гра, трюфелями та соусом на основі мадери. Щоправда, авторство рецепта достеменно не встановлене: його пов’язують із кількома французькими кухарями, зокрема Марі-Антуаном Каремом і Касіміро Муаcсоном.

Рагу з яловиччини: ідеальний варіант для прохолодних вихідних. Найкращий акомпанемент до цієї тушкованої яловичини - це соус, що вбирає в себе м'ясо. Добре підійде хрусткий багет, а також рис. Тушкована яловичина досить ситна, щоб її можна було з'їсти в одному горщику, але ви можете зробити салат з хрусткими свіжими овочами. Перейти до рецепту

Сендвіч Рубен

Класичний сендвіч Рубен готують із житнього хліба, солонини, швейцарського сиру, квашеної капусти та російського соусу. А ось кому саме він завдячує назвою, досі сперечаються. За однією версією, його створив власник нью-йоркського делікатесного магазину Арнольд Рубен. За іншою — бутерброд вигадав Рубен Кулаковський, бакалійник з Омахи, під час картярської зустрічі в готелі Blackstone у 1920-х роках. Історичні свідчення не дають змоги остаточно підтвердити жодну з версій.

Багет на перекус: рецепт сендвіча з овочами та соусом Додайте яскравих фарб до обіду з цим яскравим овочевим багетом, наповненим соковитими та хрусткими інгредієнтами. Перейти до рецепту

Праліне

Французький пралін — це солодощі з карамелізованих горіхів, які згодом стали основою для різних кондитерських начинок. Назву пов’язують із французьким дипломатом і маршалом Сезаром дю Плессі-Праленом. За кулінарною легендою, його кухар Клеман Жалаcсень створив горіхові ласощі для свого покровителя. Сьогодні слово «пралін» може означати різні види солодощів залежно від країни: у Франції це передусім карамелізовані горіхи, а в Бельгії так називають шоколадні цукерки з начинкою.

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Піца Маргарита

Томатний соус, моцарела й базилік — поєднання, яке нагадує кольори італійського прапора. За популярною історією, піцу з такими інгредієнтами приготували в Неаполі 1889 року на честь королеви Маргарити Савойської, дружини короля Умберто I. Страву приписують піцайоло Раффаеле Еспозіто. Ця історія стала частиною кулінарної традиції, хоча деталі королівського візиту й авторства рецепта обговорюють історики гастрономії.

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У кольорах прапора Італії: піца Маргарита Цю піцу зможе приготувати навіть кухар-початківець. Перейти до рецепту

Авокадо Гасс

Один із найпопулярніших у світі сортів авокадо названий на честь американського поштаря Рудольфа Гасса. У 1920-х роках він придбав саджанець авокадо, який згодом дав плоди з темною шкіркою, кремовою м’якоттю та характерним горіховим присмаком. Гасс запатентував сорт у 1935 році. Сьогодні саме цей різновид часто можна побачити в супермаркетах і ресторанах.

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Яйця Бенедикт

Яйця пашот на підсмаженій англійській булочці з шинкою або беконом і голландським соусом — популярний варіант ресторанного сніданку. Однак особа, яка дала страві назву, залишається предметом дискусій. Найвідоміша версія пов’язує її з біржовим брокером Лемуелем Бенедиктом, який нібито замовив незвичний сніданок у нью-йоркському готелі Waldorf у 1894 році. Інша історія відсилає до постійних відвідувачів ресторану Delmonico’s — подружжя Бенедиктів. Відомо, що рецепт схожої страви вже був у кулінарній книзі шеф-кухаря Чарльза Ранхофера 1894 року, але це не розв’язує питання про її першого автора.

Яйця бенедикт: рецепт ідеального сніданку Цей варіант приготування сніданку містить бекон, але сміливо можна використовувати шинку, шпинат чи лосось. Перейти до рецепту

Сендвіч

Назва сендвіча походить від титулу британського аристократа Джона Монтегю, четвертого графа Сендвічського. За популярною легендою, він настільки захоплювався грою в карти, що просив подавати м’ясо між двома скибками хліба, аби не перериватися на повноцінну трапезу й не бруднити пальців. Історики зауважують, що їжу між шматками хліба люди їли задовго до XVIII століття. Граф не винайшов саму ідею, але його ім'я закріпилося за форматом, який швидко став популярним у Європі.

Корисний стрит-фуд: рецепт корейського вуличного сендвіча з овочами Корейська вулична їжа - це зручність та насиченість. У цьому сендвічі поєднується безліч смаків овочів між двома золотими й хрусткими тостами. Перейти до рецепту

Начос

Назва цієї мексиканської закуски походить від прізвиська її творця — Ігнасіо «Начо» Аная. За поширеною історією, у 1940-х роках він працював у ресторані в прикордонному мексиканському місті П'єдрас-Неграс. Одного разу до закладу прийшли відвідувачки, коли кухар уже був відсутній. Аная швидко приготував для них кукурудзяні чипси з розплавленим сиром і перцем халапеньйо. Закуска сподобалася гостям, а згодом її почали називати nachos especiales. З часом до неї додали й інші популярні супровідні соуси — сальсу, гуакамоле та сметану.

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Клементини

Ці невеликі цитрусові, солодші за багато сортів мандаринів, отримали назву на честь французького місіонера Клемана Родьє. Він працював в Алжирі, де на початку XX століття поширився новий різновид цитрусових. Його походження довго залишалося предметом дискусій: клементини вважали гібридом мандарина й гіркого апельсина, хоча сучасні дослідження генетичного походження цитрусових допомогли уточнити спорідненість різних сортів. Назва закріпилася саме завдяки Родьє, а не через якесь особливе значення слова «клементин».

З клементинами. Рецепт глінтвейну на червоному вині від Джеймі Олівера У холодні дні немає нічого кращого, ніж пряний, теплий глінтвейн, що зігріває душу. Перейти до рецепту

Салат Цезар

Попри назву, салат Цезар не має стосунку до давньоримського імператора. Його пов’язують із Цезарем Кардіні — італійсько-американським ресторатором, який працював у мексиканській Тіхуані. За найвідомішою версією, він приготував салат у своєму ресторані 1924 року, коли на кухні закінчувалися продукти. У класичному рецепті були листя салату ромен, грінки, пармезан, яйце, оливкова олія, лимонний сік і вустерський соус. Згодом з’явилися численні варіації — з куркою, креветками та іншими додатками.

Історично правдивий: рецепт салату Цезар з каперсами та анчоусами Такий Цезар точно буде відрізнятися від усіх попередніх, що ви куштували. Цей рецепт наближений до оригінального та включає анчоуси в соусі, але також сюди входить соковита курка та тертий сир. Перейти до рецепту

Устриці Рокфеллер

Цю страву створили в новоорлеанському ресторані Antoine’s наприкінці XIX століття. Устриці запікають із насиченою зеленню, маслом і панірувальними сухарями, хоча точний склад оригінального соусу ресторан тримає в секреті. Назву пов’язують із Джоном Рокфеллером — одним із найбагатших людей свого часу. Страва мала символізувати розкіш і багатство, а не бути улюбленою їжею самого підприємця: за даними гастрономічного історика Джона Маріані, Рокфеллер навіть не куштував її в ресторані.

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Бургер Лютера

Цей незвичний бургер замість звичайної булочки має пончики — зазвичай глазуровані, солодкі й досить калорійні. Його назву пов’язують із американським співаком Лютером Вандроссом, якому приписують любов до такого поєднання. Однак достовірних доказів, що саме музикант вигадав страву або був її першим шанувальником, немає. Тому історію назви краще сприймати як популярну кулінарну легенду, а не встановлений факт.

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Карпачо

Тонко нарізана сира яловичина з оливковою олією, лимонним соком, пармезаном і руколою — страва, яку назвали на честь венеційського художника Вітторе Карпаччо. Її створив Джузеппе Чіпріані, засновник знаменитого Harry’s Bar у Венеції, приблизно 1950 року. За однією з версій, він придумав страву для відвідувачки, якій лікар рекомендував їсти сире м’ясо. Назва відсилає до живопису Карпаччо, відомого насиченими червоними відтінками, які нагадували кухареві колір яловичини.

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Салат Кобб

Цей ситний американський салат зазвичай готують із листя салату, помідорів, бекону, курятини, яєць, авокадо та сиру з блакитною пліснявою. Його назвали на честь Роберта Говарда Кобба, власника голлівудського ресторану Brown Derby. За популярною версією, у 1930-х роках він змішав залишки продуктів, які знайшов на кухні, і отримав страву, що згодом стала ресторанною класикою.

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Моцарткугель

Австрійські шоколадні цукерки Mozartkugel отримали ім'я композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Їх створив зальцбурзький кондитер Пауль Фюрст у 1890-х роках. Усередині — кулька марципану з фісташками, оточена нугатом і вкрита темним шоколадом. Спочатку цукерки мали назву Mozart-Bonbon, але згодом закріпилася назва Mozartkugel — «кулька Моцарта». Сьогодні існує чимало виробників таких солодощів, а оригінальний рецепт і назва стали предметом окремої історії австрійського кондитерського ремесла.

Рецепт домашнього марципана: несподівано просто Цю м'яку пасту їдять як цукерки або використовують у тортах і тістечках. Десерт сповнений солодкого мигдалевого аромату, і його набагато легше приготувати вдома, ніж ви можете подумати. Перейти до рецепту

Біф Веллінгтон

Яловичу вирізку для цієї страви вкривають грибною начинкою дюксель, іноді додають паштет і прошарок шинки, а потім загортають у листкове тісто й запікають. Назву зазвичай пов’язують з Артуром Веллслі, першим герцогом Веллінгтоном, британським воєначальником, який переміг Наполеона при Ватерлоо. Водночас переконливих доказів, що страву створили саме на його честь, немає. Історія її походження залишається не до кінця з’ясованою, а схожі рецепти м’яса в тісті існували в європейській кухні задовго до появи сучасної назви.

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Персональні закуски: біф Велінгтон у тісті філо Цей рецепт надає філо-обгортку класичній англійській страві, зробивши її зручною, красивою та підходящою для вашого святкового столу. Перейти до рецепту

Банани Фостер

Цей десерт із Нового Орлеана поєднує банани, вершкове масло, коричневий цукор, ром і ванільне морозиво. Його створили в ресторані Brennan’s у 1951 році. Шеф-кухар Пол Бланже розробив рецепт, а власник закладу Оуен Бреннан назвав його на честь свого друга Річарда Фостера, який очолював місцеву комісію з боротьби зі злочинністю. Банани карамелізують у соусі, а потім фламбують — підпалюють алкоголь, щоб отримати ефектне полум’я та характерний аромат.

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Стейк Солсбері

Попри назву, це не цілісний шматок яловичини, а котлета з подрібненого м’яса, яку зазвичай подають із підливою. Страву назвали на честь американського лікаря Джеймса Солсбері. У XIX столітті він пропагував м’ясний раціон і вважав, що така їжа може бути корисною для здоров’я. Його рекомендації були частиною тодішніх уявлень про харчування, які не варто сприймати як сучасні медичні настанови.

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Соус бешамель

Один із базових соусів французької кухні готують із вершкового масла, борошна та молока. Його назва походить від імені Луї де Бешамеля — придворного фінансиста й управителя за часів Людовіка XIV. Водночас сам соус, імовірно, існував ще до того, як отримав це ім'я: його пов’язують із кухарем Франсуа П'єром де Ла Варенном, який описував подібні рецепти у XVII столітті. Бешамель став символічним покровителем страви, а не обов’язково її винахідником.

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Бісквіт королеви Вікторії

Victoria sponge — класичний британський бісквіт із прошарком джему та вершкового крему. Його назвали на честь королеви Вікторії, яка, за історичними свідченнями, полюбляла подавати бісквіт до післяобіднього чаю. У традиційному рецепті два легкі коржі з'єднують малиновим або полуничним джемом і збитими вершками чи масляним кремом. Десерт став невіддільною частиною британської чайної традиції.

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Фетучіні Альфредо

Паста з вершковим маслом і пармезаном отримала назву на честь італійського ресторатора Альфредо ді Леліо. На початку XX століття він готував цю страву у своєму ресторані в Римі. За однією з історій, рецепт виник як поживна й проста їжа для його дружини, яка відновлювалася після пологів. Згодом паста стала популярною серед американських туристів, а за межами Італії до неї почали додавати вершки та інші інгредієнти. В оригінальному римському варіанті головну роль відіграють саме масло, сир і вода, у якій варилася паста.

Рецепт пасти фетучіні Альфредо з нотами Азії Ця страва напрочуд проста, адже її навіть не потрібно нарізати. Вона готується менш ніж за пів години і за смаком не поступається тим, які подають у вишуканому ресторані. Перейти до рецепту

Ягоди бойзенберрі

Бойзенберрі — гібридна ягода, виведена з кількох видів ожини та малини. Її назвали на честь американського садівника Рудольфа Бойзена, який працював над новими сортами ягід у Каліфорнії. Згодом рослини потрапили до фермера Волтера Нотта, який допоміг популяризувати цей різновид. Бойзенберрі має темно-бордовий колір, соковиту м’якоть і смак, у якому поєднуються солодкість та легка кислинка.