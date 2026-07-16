Всупереч поширеній думці, залізо міститься не лише в продуктах тваринного походження. Існує безліч вегетаріанських джерел цього елемента, які дозволяють легко урізноманітнити раціон.

Це вкрай важливо, адже залізо є критично необхідним мінералом для нашого здоров’я. Воно бере участь у створенні гемоглобіну — білка у складі еритроцитів, який транспортує кисень по всьому тілу. Крім того, залізо підтримує синтез ДНК, вироблення гормонів та роботу імунної системи.

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Тваринна їжа асоціюється із залізом через те, що містить так зване гемове залізо, яке засвоюється організмом набагато легше. У рослинних продуктах міститься негемове залізо, рівень всмоктування якого є нижчим. Проте цей процес можна легко покращити: достатньо поєднувати рослинні джерела заліза з продуктами, багатими на вітамін C.

Скільки заліза потрібно споживати?

За рекомендаціями Національних інститутів охорони здоров’я США (NIH), чоловікам віком від 19 років потрібно 8 мг заліза на добу, жінкам від 19 до 50 років — 18 мг (під час вагітності норма зростає до 27 мг, під час лактації — до 9 мг). Дорослим старше 51 року рекомендовано отримувати 8 мг заліза щодня.

Найкращі рослинні джерела заліза

1. Біла квасоля

Порція (1 склянка вареної): 6,62 мг заліза. Біла квасоля (зокрема канеліні) є чудовим джерелом заліза, а також клітковини, білка та калію. Харчові волокна у складі квасолі діють як пребіотик, підтримуючи здорове травлення та нормальну роботу кишківника. Збийте відварену квасолю у блендері зі спеціями, часником, харчовими дріжджами (або пармезаном) та олією — ви отримаєте корисний білковий соус, який за смаком нагадує Альфредо. Додавайте квасолю у курячий чилі або суп із капустою кейл. Готуйте швидкий салат із білої квасолі, консервованого тунця та свіжої зелені.

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2. Сочевиця

Порція (1 склянка вареної): 6,59 мг заліза. Сочевиця містить значну кількість заліза, білка, клітковини та фолату. Білок і волокна забезпечують тривале відчуття ситості, а фолат необхідний для відновлення ДНК та утворення червоних кров’яних тілець. Готуйте теплий салат із сочевицею та яйцями пашот на сніданок. Поєднуйте її з багатими на вітамін C болгарським перцем або томатами, щоб покращити засвоєння заліза. Додавайте її до м’ясних страв (рагу, тако, буріто) — поєднання гемового та негемового заліза суттєво підвищить загальний рівень засвоєння мінералу.

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3. Нут

Порція (1 склянка): 3,69 мг заліза. Турецький горох багатий на рослинний протеїн, який підтримує м’язову силу, та клітковину, що покращує травлення. Запікайте нут зі спеціями в духовці для отримання хрусткої та корисної закуски. Додавайте його в пасту разом із в’яленими томатами та солодким перцем для максимального засвоєння заліза. Готуйте чана-масалу (традиційну індійську страву) на основі томатного соусу.

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4. Тофу

Порція (пів склянки твердого тофу): 3,35 мг заліза. Твердий тофу містить більше заліза, ніж м’який (шовковий). Крім того, соєвий сир багатий на кальцій, білок, клітковину та ізофлавони — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями, які підтримують здоров’я серця. Готуйте тофу на чавунній сковороді — це додатково збагачує страву залізом у процесі термічної обробки. Використовуйте замаринований тофу для приготування азіатського стір-фраю з рисом та овочами, додавайте його в супи чи гострі вегетаріанські чилі. Додавайте обсмажений тофу у в'єтнамські сендвічі бань мі або локшину соба.

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5. Шпинат

Порція (пів склянки вареного): 3,2 мг заліза. Шпинат та інша темна листова зелень містять багато вітаміну K, необхідного для міцності кісток, а також потужні антиоксиданти (зеаксантин та лютеїн), які захищають зір та серцево-судинну систему. Додавайте жменю свіжого шпинату в зелені смузі або кидайте його в гарячі супи та рагу за кілька хвилин до готовності. Збризкуйте готовий шпинат лимонним соком — вітамін C миттєво активує засвоєння заліза. Готуйте легкий і корисний салат із полуницею, шпинатом та горіхами (полуниця забезпечить необхідну дозу вітаміну C).

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6. Гарбузове насіння

Порція (чверть склянки смаженого): 2,38 мг заліза. Ці насінини багаті на рослинний білок, корисні жири та харчові волокна, що робить їх чудовим поживним перекусом, який надовго тамує голод. Додавайте підсушене насіння в зелені салати із цитрусовими заправками. Посипайте ним запіканки перед подачею або додавайте у фруктові парфе та йогурти (вітамін C із фруктів допоможе залізу краще засвоїтися).