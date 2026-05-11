Не такі корисні, як здається. Вісім продуктів, які мають неочікувано високий вміст цукру
В яких продуктах забагато цукру (Фото: magnific.com/wahyu_t)
Наступного разу, коли ви підете до продуктового магазину, уважніше подивіться, скільки попередньо упакованих продуктів опиняється у вашому кошику.
Багато з цих товарів містять більше цукру, ніж ви могли б очікувати, — навіть ті, що позначені як такі, що містять натуральні цукри. Виробники часто додають цукор, щоб продовжити термін придатності та запобігти розвитку бактерій або цвілі. Він також відіграє певну роль у покращенні «відчуття в роті», надаючи продуктам з низьким вмістом жиру більш насичену та ситну текстуру. Ми не помічаємо таких продуктів, які можуть бути прихованим джерелом великої кількості зайвого цукру.
Ось продукти, які можуть здивувати вас своїм вмістом цукру. Тепер ви зможете робити покупки з більшою обізнаністю під час наступного походу в магазин.
Приправи та соуси
Такі приправи, як кетчуп, соус барбекю та навіть соус для пасти, часто містять більше цукру, ніж ви могли б очікувати. Столова ложка кетчупу може містити одну чайну ложку цукру. Під час покупок шукайте варіанти з позначкою «Без доданого цукру», щоб контролювати споживання. Якщо ви не можете знайти відповідний магазинний варіант, подумайте про те, щоб приготувати його самостійно. Традиційна маринара часто містить доданий цукор, щоб збалансувати кислотність помідорів, але ви можете налаштувати смак вдома, не покладаючись на додаткову солодкість.
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Йогурт з наповнювачем та вівсянка
Вони можуть містити дивовижну кількість доданого цукру. Хоча їх часто вважають основними продуктами здорового сніданку, сильно підсолоджені версії можуть швидко перевести їх у менш поживний стан. Проста заміна може мати велике значення. Вибирайте звичайний йогурт і додавайте свіжі або заморожені фрукти для природної солодкості. Купуйте плющену вівсянку, щоб не їсти зайвого цукру. Щоб додати смаку, можна спробувати додати корицю, екстракт ванілі або невелику ложку горіхового масла. Для більшої солодкості можна додати зверху свіжі або заморожені фрукти, нарізаний банан або кілька фініків.
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Гранола та протеїнові батончики
Як і вівсянка та йогурт, гранола та протеїнові батончики часто вважаються здоровим варіантом для сніданку. Однак через обробку та упаковку багато з них містять значну кількість доданого цукру. Приготування батончиків вдома дає вам повний контроль над інгредієнтами та солодкістю. Якщо у вас обмаль часу, шукайте магазинні варіанти з 5 грамами доданого цукру або менше на батончик. Невелика жменя несолоних або злегка солоних горіхів, таких як мигдаль, волоські горіхи, кеш’ю або пекан, також є гарною альтернативою батончикам граноли.
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Горіхові пасти
Магазинні горіхові пасти часто містять доданий цукор, особливо знежирені. Під час покупок уважно перевіряйте склад на етикетці та шукайте варіанти, виготовлені з простих, впізнаваних інгредієнтів. Горіхові пасти можуть бути поживним доповненням до вашого раціону, пропонуючи білок та корисні жири, якщо ви обираєте версії без зайвого доданого цукру.
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Сухофрукти
Вони також можуть містити високий рівень доданого цукру. Виробники часто додають його, щоб продовжити термін придатності, покращити колір та зберегти смак. Коли це можливо, шукайте різновиди з позначкою «Без доданого цукру» або вибирайте варіанти з мінімальною кількістю інгредієнтів.
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Замінники молочних продуктів
Для покращення смаку багато альтернатив молоку, таких як мигдальне та соєве, часто містять доданий цукор. Під час покупок шукайте несолодкі версії, щоб контролювати споживання цукру, водночас насолоджуючись цими рослинними варіантами.
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Напої
Готові смузі, особливо знежирені версії, можуть містити більше цукру, ніж ви могли б очікувати, і часто забезпечують менше поживних речовин, ніж їхні свіжі аналоги. Приготування смузі вдома — кращий варіант, оскільки ви можете контролювати інгредієнти та солодкість. Якщо ви купуєте смузі на ходу, уважно перегляньте етикетку та перевірте вміст цукру, перш ніж зробити вибір. Інші напої, такі як енергетики, також відомі високим рівнем доданого цукру. Зверніть увагу на те, як часто ви їх п'єте, і розгляньте простіші варіанти, такі як кава чи чай.
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Заправка для салату
Заправки для салату, куплені в магазині, включаючи знежирені версії, часто містять доданий цукор, щоб продовжити термін придатності. Замість того, щоб покладатися на готові варіанти, подумайте про те, щоб приготувати просту заправку вдома з цільних інгредієнтів, щоб ви точно знали, що використовуєте. Спробуйте змішати оливкову олію з лимонним соком або оцтом, а потім додайте трави та спеції для смаку.
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