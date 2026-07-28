Перевірте запаси. Які продукти з комори стають небезпечними після закінчення терміну придатності

Хоча сухі продукти, консервовані овочі, борошно та спеції можуть місяцями зберігатися на полиці без особливого ризику, дата закінчення терміну придатності на упаковці — це лише частина справи. Стан самого продукту, умови його зберігання та цілісність упаковки є не менш важливими показниками безпечності.

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Нижче наведено перелік продуктів, які вимагають особливої уваги після закінчення терміну придатності, а також ознаки псування, які не можна ігнорувати.

Сухі дитячі суміші

Сухі дитячі суміші категорично не можна використовувати після дати, вказаної на упаковці. Оскільки організм немовлят надзвичайно вразливий до будь-яких інфекцій, використання простроченої суміші становить надто високий ризик для здоров’я.

Пошкоджені консерви

Незалежно від дати купівлі, консерви з пошкодженою упаковкою споживати не можна. На більшості тривалих продуктів зазначають термін «краще спожити до» (Best Before), що вказує на збереження якості, а не на безпечність. Саме тому стан самої банки має вирішальне значення.

Ніколи не ігноруйте пошкодження упаковки, особливо її герметичності:

Здуті банки: Це чіткий сигнал про активне розмноження бактерій усередині.

Це чіткий сигнал про активне розмноження бактерій усередині. Протікання, іржа та вм’ятини: Будь-яка банка зі здуттям, протіканням, сильною іржею чи глибокими вм’ятинами підлягає негайній утилізації.

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Такий тип пошкоджень порушує герметичність і створює анаеробні умови для розвитку Clostridium botulinum — бактерії, що продукує ботулотоксин. Цей токсин викликає ботулізм — рідкісне, але смертельно небезпечне захворювання, яке призводить до паралічу м’язів і зупинки дихання.

Борошно

Борошно не проходить високотемпературну обробку на виробництві, тому може містити патогенні мікроорганізми. З часом воно втрачає свої кулінарні властивості, але найбільшу загрозу становить волога. Потрапляння вологи швидко призводить до появи плісняви, неприємного запаху та розмноження харчової молі чи жуків. Борошно зі слідами відволожування або із закінченим терміном придатності краще одразу викидати.

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Рослинні олії

Натуральні жири під впливом кисню, світла та високих температур з часом окислюються і гіркнуть. Згірклі олії набувають різкого, застійного або «хімічного» запаху, який псує смак будь-якої страви. Хоча споживання згірклої олії не завжди викликає гостре бактеріальне отруєння, вона втрачає всі корисні властивості та накопичує шкідливі продукти окислення, тому продукт слід негайно викинути.

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Квасоля, сухі бобові та спеції

У випадку з сушеною квасолею та спеціями закінчення терміну придатності означає насамперед втрату якості, а не прямому загрозу здоров’ю:

Бобові: Стара суха квасоля втрачає вологу і під час варіння може залишатися твердою навіть після тривалого кип’ятіння.

Стара суха квасоля втрачає вологу і під час варіння може залишатися твердою навіть після тривалого кип’ятіння. Спеції та сухі трави: З часом вони втрачають ефірні олії, а разом із ними — свій аромат і смак.

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Застарілі спеції та бобові варто замінювати, щоб уникнути ненасиченого смаку страв та зайвих витрат часу на готування.

Ознаки псування, які не можна ігнорувати

Незалежно від дати на упаковці, наступні тривожні сигнали вказують на те, що продукт має негайно відправитися до смітника:

Поява плісняви або нальоту

Сліди вологи всередині упаковки з сухими продуктами

Присутність шкідників або сліди їхньої життєдіяльності

Незвичне збивання продукту в грудки

Зміна кольору чи текстури

Сторонній або кислий запах

Порушення цілісності упаковки (тріщини, отвори, розгерметизація)

У разі сумнівів перед використанням інгредієнта варто оцінити його за трьома критеріями:

Чи зберігався продукт у сухому та прохолодному місці?

Чи залишилася упаковка цілою та герметичною?

Чи відповідають нормам його вигляд, запах і текстура?

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Якщо ви відчуваєте найменший сторонній запах або бачите відхилення від норми — довіряйте власним відчуттям і не ризикуйте здоров’ям.