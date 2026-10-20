Вечеря вплине на задоволення. Шість видів продуктів, які не варто їсти перед оральним сексом

Хоча існує мало доказів того, що будь-яка окрема їжа може відчутно покращити ваш смак, деякі продукти все ж можуть впливати на ваш природний запах та смак або змінювати їх більше, ніж інші.

Якщо у ваших планах з’явилася «гаряча» ніч, не варто вестися на відомий міф та бігти в магазин за ананасами. Так, бажання мати приємний смак для свого партнера є абсолютно нормальним. А занепокоєння через думку про те, чи сподобаєтеся ви партнеру у цьому плані, може суттєво вплинути на вашу впевненість і зіпсувати настрій. Тому, щоб потурбуватися про власний запах і смак перед оральним сексом, варто покластися на науку.

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Існує популярна думка, що ананас здатний вплинути на мікрофлору організму так, що це покращить «смак» людини. Насправді він не є чарівною пігулкою чи панацеєю, хоча й не нашкодить. Утім, є деякі продукти, яких, за словами експертів, варто уникати заздалегідь.

Часник і цибуля

Їхній запах не просто затримується на вашому диханні — він може лишатися на вашому тілі всю ніч. «Коли ми споживаємо сильні пахучі речовини (часник, цибулю, деякі гострі страви, сильно приправлені страви), ці хімічні речовини залишаються в крові деякий час після того, як ми чистимо зуби, і можуть продовжувати виробляти запах навіть довго після того, як ми очистили рот», — розповіла для Huffpost докторка Кезія Джой.

Спаржа

Спаржа давно має репутацію продукту, що впливає на запах тіла. Коли спаржева кислота, що міститься у спаржі, перетравлюється вашим організмом, вона потім перетворюється на сірчану кислоту. Це надає сечі сильного сірчаного запаху. А оскільки під час сексу партнери тісно взаємодіють, то запах може бути помітний. Хоча в деяких випадках певні генетичні варіації можуть перешкодити виявленню запаху, він не обов’язково з’явиться через індивідуальне сприйняття організму.

Алкоголь

Один-два напої можуть допомогти заспокоїти нерви на першому побаченні, але завелика кількість може мати протилежний ефект. «Надмірне вживання алкоголю висушує слизові оболонки рота, що зменшує вироблення слини, дозволяючи бактеріям, що викликають запах, розмножуватися», — поділилася докторка Джой. Дієтологиня Карен Е. Тодд додала, що «зневоднення від алкоголю може викликати сухість у роті і зробити оральний секс некомфортним для того, хто його приймає, і менш приємним для того, хто його робить».

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Гостра їжа

Оскільки оральний секс передбачає взаємодію слизових оболонок, то варто двічі подумати, перш ніж їсти дуже гостру страву. «Гаряча, гостра їжа (особливо халапеньо) може викликати подразнення на губах та в роті, і це може тривати деякий час», — пояснила Тодд.

Солодкі продукти

Безперечно, після вечері захочеться солодкого. Однак, замовлення десерту також може бути не найкращим вибором. «Додаткові цукри можуть тимчасово створити умови для швидшого розмноження бактерій у роті», — пояснила Джой, що не зробить досвід найприємнішим під час орального сексу. Утім, прямого негативного впливу через солодощі та цукерки немає. Гарне емпіричне правило полягає в тому, що будь-яка їжа, яка змінює запах вашого поту, також змінюватиме смак і запах виділень з усього організму.

Важка або жирна їжа

Важливо не тільки те, що ви їсте, а й те, як ви почуваєтеся після цього. «Великі або надмірно жирні страви можуть викликати гази, кислотний рефлюкс та/або загальне неприємне відчуття здуття, що може зробити інтимну активність менш приємною для обох партнерів», — розповіла Джой.

Що варто їсти

Не існує чарівної їжі, яка гарантовано покращить ваш смак. Ідея з ананасом, який потрібно з'їсти за годину до сексу, є перебільшенням, що розповсюдилося в соцмережах. А от повноцінна дієта впливає на смак скромно і з часом. Немає достатньо наукових доказів, які б підтверджували або спростовували твердження про те, що їжа змінює смак під час орального сексу. Та чи є щось ще, що можна зробити для покращення досвіду в ліжку? Усе, що корисно для вашого здоров’я, загалом корисно й для ваших інтимних частин. Це включає:

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вживання багатих на поживні речовини фруктів та овочів

достатній сон

регулярні фізичні вправи.

вживання достатньої кількості води