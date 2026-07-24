Корисніші, ніж ви думаєте. Вісім продуктів, які варто додати до раціону, а не оминати

24 липня, 16:17
Вісім продуктів, які варто включити до раціону (Фото: magnific.com/jcomp)

Вісім продуктів, які варто включити до раціону (Фото: magnific.com/jcomp)

Навіть найзбалансованіший раціон потребує різноманітності. Поряд із популярними кейлом, тунцем, бурим рисом та нутом є чимало бюджетних і доступних продуктів, які часто залишаються поза увагою, хоча мають високу поживну цінність.

Ось вісім незаслужено забутих продуктів, які збагатять ваше щоденне меню, та прості способи їх приготування.

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1. Консервовані сардини

Окрім тунця, у відділах консервів є чимало цінних альтернатив: сардини, лосось, анчоуси та оселедець.

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  • Користь: Сардини — це справжній суперфуд із низьким вмістом ртуті. Вони багаті на вітаміни D та B12, білок, кальцій (у варіантах із кістками) та омега-3 жирні кислоти, яких часто бракує в щоденному харчуванні.
  • Як вживати: Викладіть сардини на свіжий тост або бейгл. Додайте розім'яте авокадо, декілька крапель лимонного соку, дрібку чорного перцю та улюблені спеції, щоб збалансувати виражений рибний смак.

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На підсмажених житніх грінках, до салату та картопляного пюре... ця закуска закохає в себе з першого укусу. Ви повторите її ще.
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2. Листова капуста (колард)

Хоча класичний кейл залишається лідером за популярністю, інші види зелені — зокрема листова капуста колард, мангольд та водяний хресс — заслуговують не меншої уваги.

  • Користь: Це хрестоцвіта культура, багата на вітаміни A, C, K, клітковину, кальцій та фолієву кислоту. Вона підтримує зір, міцність кісток, здоров’я кишківника, серцево-судинну систему та імунітет.
  • Як вживати: Капуста смакує на пару, злегка обсмажена в оливковій олії, тушкована з часником і цибулею або як інгредієнт для супів та рагу.

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Коли сезон потрохи розпочинається, варто одразу насолоджуватися цікавими стравами, як от ця паста з овочами.
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3. Кімчі

Традиційна корейська закуска з пікантної ферментованої капусти є чудовим джерелом корисних бактерій поряд із кефіром, йогуртом та комбучею.

  • Користь: Кімчі багате на клітковину, пробіотики та вітаміни A, C і K. Ці речовини підтримують здоров’я травної системи, імунітет та серцевий ритм.
  • Як вживати: Зважаючи на високу концентрацію пробіотиків, вводити кімчі в раціон варто поступово: починайте з 2−4 столових ложок на день, згодом збільшуючи порцію до пів склянки. Кімчі чудово доповнює супи, рис, яєчню та обсмажені овочі.

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У цьому рецепті використовується лише 900 грамів бок-чой, тож ви можете приготувати невелику порцію кімчі, яка готується швидше і яку можна одразу їсти.
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4. Насіння кунжуту

Кунжут — це більше ніж просто прикраса для випічки. Чорний кунжут містить цілісну оболонку й вважається більш поживним, тоді як білий використовується в очищеному вигляді.

  • Користь: Одна столова ложка кунжуту містить 1,5 г білка та 1 г харчових волокон. Насіння багате на поліненасичені жирні кислоти (зокрема омега-3), мінерали, антиоксиданти та кальцій.
  • Як вживати: Посипайте кунжутом страви wok, локшину, запечені овочі та свіжі салати.

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Для їх приготування не треба замішувати складне тісто, а ще вони ідеально поєднуються з хумусом.
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5. Консервований гарбуз

Гарбузове пюре без цукру — це зручний і доступний продукт, який можна використовувати протягом усього року.

  • Користь: Пюре є одним із найдоступніших джерел вітаміну A, а також містить клітковину, вітамін C, залізо, цинк та калій. (Джерело: Foods 2024, 13(17), 2694)
  • Як вживати: Якщо вам не до вподоби чистий смак гарбуза, додавайте пів склянки пюре в чилі, томатні соуси або овочеві супи для надання їм густоти й ніжної текстури.

Гарбузова каша по-корейськи

Ця солодка, горіхова оксамитова каша — ідеальна страва для комфорту восени та взимку. Вона також чудово підійде для дитячого меню і хоч смакуватиме і дорослим.
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6. Несолодкий какао-порошок

Натуральний какао-порошок із сушених і мелених какао-бобів розкриває свій смак при поєднанні з помірною солодкістю або корисними жирами.

  • Користь: Одна столова ложка какао містить 3 г клітковини та поліфеноли (флаванули) — потужні антиоксиданти із протизапальними й кардіопротекторними властивостями.
  • Як вживати: Готуйте домашні пудинги на основі молочних продуктів або авокадо з додаванням какао-порошку для отримання корисного десерту.

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Особливість такого напою у ніжному поєднанні смаків і можливості експериментувати з інгредієнтами. Обов'язково приготуйте його в прохолодний зимовий вечір і насолоджуйтесь зігріваючим смаком.
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7. Тефф

Тефф — це дрібне безглютенове стародавнє зерно родом з Ефіопії, яке є чудовою альтернативою звичним крупам на кшталт бурого рису чи кіноа.

  • Користь: Тефф — це джерело повноцінного рослинного білка, клітковини, кальцію та заліза. Він покращує мікробіом кишківника, стабілізує рівень цукру в крові та підтримує роботу серця.
  • Як вживати: З теффу готують традиційний ефіопський хліб інжера, теплу ранкову кашу, використовують його борошно для випікання мафінів або обсмажують зерна для додавання хрускоту в салати.

Гарбуз і сочевиця: рецепт супу на щодень восени

Теплий та ситний гарбузово-сочевичний суп — ідеальна страва для прохолодних днів: він поєднує кремову текстуру гарбуза, поживність бобів та освіжаючий смак шпинату, швидко готується і підходить як для сімейної вечері, так і для пакування в ланч-бокс.
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8. Сочевиця

Сочевиця буває чорною, коричневою, червоною, зеленою та жовтою. Кожен вид має свої текстурні та смакові особливості.

  • Користь: Попри малий розмір, сочевиця є потужним джерелом білка, клітковини, заліза, калію та фолієвої кислоти. Усього пів склянки вареної сочевиці забезпечує близько 9 г білка та 8 г клітковини. Вона містить стійкий крохмаль, який гарантує тривале відчуття ситості. (Джерело: The Journal of Nutrition, Vol. 149, Issue 7, 2019)
  • Як вживати: Використовуйте сочевицю як основу для основних страв, альтернативу м’ясу в соусах для пасти, а також додавайте її до начинок для тако, у густі супи, рагу й салати.
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Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Редактор: Юлія Звєрькова

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