Корисніші, ніж ви думаєте. Вісім продуктів, які варто додати до раціону, а не оминати

Вісім продуктів, які варто включити до раціону (Фото: magnific.com/jcomp)

Навіть найзбалансованіший раціон потребує різноманітності. Поряд із популярними кейлом, тунцем, бурим рисом та нутом є чимало бюджетних і доступних продуктів, які часто залишаються поза увагою, хоча мають високу поживну цінність.

Ось вісім незаслужено забутих продуктів, які збагатять ваше щоденне меню, та прості способи їх приготування.

1. Консервовані сардини

Окрім тунця, у відділах консервів є чимало цінних альтернатив: сардини, лосось, анчоуси та оселедець.

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Користь: Сардини — це справжній суперфуд із низьким вмістом ртуті. Вони багаті на вітаміни D та B12, білок, кальцій (у варіантах із кістками) та омега-3 жирні кислоти, яких часто бракує в щоденному харчуванні.

Сардини — це справжній суперфуд із низьким вмістом ртуті. Вони багаті на вітаміни D та B12, білок, кальцій (у варіантах із кістками) та омега-3 жирні кислоти, яких часто бракує в щоденному харчуванні. Як вживати: Викладіть сардини на свіжий тост або бейгл. Додайте розім'яте авокадо, декілька крапель лимонного соку, дрібку чорного перцю та улюблені спеції, щоб збалансувати виражений рибний смак.

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2. Листова капуста (колард)

Хоча класичний кейл залишається лідером за популярністю, інші види зелені — зокрема листова капуста колард, мангольд та водяний хресс — заслуговують не меншої уваги.

Користь: Це хрестоцвіта культура, багата на вітаміни A, C, K, клітковину, кальцій та фолієву кислоту. Вона підтримує зір, міцність кісток, здоров’я кишківника, серцево-судинну систему та імунітет.

Це хрестоцвіта культура, багата на вітаміни A, C, K, клітковину, кальцій та фолієву кислоту. Вона підтримує зір, міцність кісток, здоров’я кишківника, серцево-судинну систему та імунітет. Як вживати: Капуста смакує на пару, злегка обсмажена в оливковій олії, тушкована з часником і цибулею або як інгредієнт для супів та рагу.

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3. Кімчі

Традиційна корейська закуска з пікантної ферментованої капусти є чудовим джерелом корисних бактерій поряд із кефіром, йогуртом та комбучею.

Користь: Кімчі багате на клітковину, пробіотики та вітаміни A, C і K. Ці речовини підтримують здоров’я травної системи, імунітет та серцевий ритм.

Кімчі багате на клітковину, пробіотики та вітаміни A, C і K. Ці речовини підтримують здоров’я травної системи, імунітет та серцевий ритм. Як вживати: Зважаючи на високу концентрацію пробіотиків, вводити кімчі в раціон варто поступово: починайте з 2−4 столових ложок на день, згодом збільшуючи порцію до пів склянки. Кімчі чудово доповнює супи, рис, яєчню та обсмажені овочі.

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4. Насіння кунжуту

Кунжут — це більше ніж просто прикраса для випічки. Чорний кунжут містить цілісну оболонку й вважається більш поживним, тоді як білий використовується в очищеному вигляді.

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Користь: Одна столова ложка кунжуту містить 1,5 г білка та 1 г харчових волокон. Насіння багате на поліненасичені жирні кислоти (зокрема омега-3), мінерали, антиоксиданти та кальцій.

Одна столова ложка кунжуту містить 1,5 г білка та 1 г харчових волокон. Насіння багате на поліненасичені жирні кислоти (зокрема омега-3), мінерали, антиоксиданти та кальцій. Як вживати: Посипайте кунжутом страви wok, локшину, запечені овочі та свіжі салати.

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5. Консервований гарбуз

Гарбузове пюре без цукру — це зручний і доступний продукт, який можна використовувати протягом усього року.

Користь: Пюре є одним із найдоступніших джерел вітаміну A, а також містить клітковину, вітамін C, залізо, цинк та калій. (Джерело: Foods 2024, 13(17), 2694)

Пюре є одним із найдоступніших джерел вітаміну A, а також містить клітковину, вітамін C, залізо, цинк та калій. Як вживати: Якщо вам не до вподоби чистий смак гарбуза, додавайте пів склянки пюре в чилі, томатні соуси або овочеві супи для надання їм густоти й ніжної текстури.

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6. Несолодкий какао-порошок

Натуральний какао-порошок із сушених і мелених какао-бобів розкриває свій смак при поєднанні з помірною солодкістю або корисними жирами.

Користь: Одна столова ложка какао містить 3 г клітковини та поліфеноли (флаванули) — потужні антиоксиданти із протизапальними й кардіопротекторними властивостями.

Одна столова ложка какао містить 3 г клітковини та поліфеноли (флаванули) — потужні антиоксиданти із протизапальними й кардіопротекторними властивостями. Як вживати: Готуйте домашні пудинги на основі молочних продуктів або авокадо з додаванням какао-порошку для отримання корисного десерту.

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7. Тефф

Тефф — це дрібне безглютенове стародавнє зерно родом з Ефіопії, яке є чудовою альтернативою звичним крупам на кшталт бурого рису чи кіноа.

Користь: Тефф — це джерело повноцінного рослинного білка, клітковини, кальцію та заліза. Він покращує мікробіом кишківника, стабілізує рівень цукру в крові та підтримує роботу серця.

Тефф — це джерело повноцінного рослинного білка, клітковини, кальцію та заліза. Він покращує мікробіом кишківника, стабілізує рівень цукру в крові та підтримує роботу серця. Як вживати: З теффу готують традиційний ефіопський хліб інжера, теплу ранкову кашу, використовують його борошно для випікання мафінів або обсмажують зерна для додавання хрускоту в салати.

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Гарбуз і сочевиця: рецепт супу на щодень восени Теплий та ситний гарбузово-сочевичний суп — ідеальна страва для прохолодних днів: він поєднує кремову текстуру гарбуза, поживність бобів та освіжаючий смак шпинату, швидко готується і підходить як для сімейної вечері, так і для пакування в ланч-бокс. Перейти до рецепту

8. Сочевиця

Сочевиця буває чорною, коричневою, червоною, зеленою та жовтою. Кожен вид має свої текстурні та смакові особливості.

Користь: Попри малий розмір, сочевиця є потужним джерелом білка, клітковини, заліза, калію та фолієвої кислоти. Усього пів склянки вареної сочевиці забезпечує близько 9 г білка та 8 г клітковини. Вона містить стійкий крохмаль, який гарантує тривале відчуття ситості. (Джерело: The Journal of Nutrition, Vol. 149, Issue 7, 2019)

Попри малий розмір, сочевиця є потужним джерелом білка, клітковини, заліза, калію та фолієвої кислоти. Усього пів склянки вареної сочевиці забезпечує близько 9 г білка та 8 г клітковини. Вона містить стійкий крохмаль, який гарантує тривале відчуття ситості. Як вживати: Використовуйте сочевицю як основу для основних страв, альтернативу м’ясу в соусах для пасти, а також додавайте її до начинок для тако, у густі супи, рагу й салати.