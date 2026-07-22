У спекотні дні підтримувати належний рівень зволоження організму стає трохи складніше — особливо якщо раціон складається з продуктів, які підвищують потребу в рідині або змушують виводити трохи більше води, ніж зазвичай.

Хоча сама по собі їжа рідко викликає справжнє зневоднення у здорових дорослих, важливо розуміти, які саме страви змушують частіше тягнутися до пляшки з водою.

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Як їжа та напої впливають на водний баланс

Зневоднення виникає тоді, коли тіло втрачає більше рідини, ніж отримує (зазвичай через потовиділення, хворобу або недостатнє пиття). Жменя кренделів чи чипсів не призведе до зневоднення, але деякі продукти дійсно викликають сильну спрагу та збільшують потребу у воді. Усі продукти впливають на водний баланс по-різному:

Сечогінні продукти (діуретики): Стимулюють нирки частіше виводити рідину з організму.

Стимулюють нирки частіше виводити рідину з організму. Солоні продукти: Збільшують концентрацію натрію в крові. Щоб зберегти правильний баланс електролітів, організм починає утримувати воду для розбавлення крові.

Збільшують концентрацію натрію в крові. Щоб зберегти правильний баланс електролітів, організм починає утримувати воду для розбавлення крові. Білкові страви: Вимагають додаткової кількості води для виведення продуктів розпаду білка.

Продукти та напої, що викликають спрагу

1. Солона їжа

(Чипси, кренделі, м’ясні напівфабрикати, фастфуд, консервовані супи)

Натрій є найвідомішим чинником, що впливає на відчуття спраги. Після споживання солоної їжі натрій швидко всмоктується в кров, підвищуючи її концентрацію. Оскільки організм прагне підтримувати стабільне середовище, навколишні клітини починають віддавати власну воду для розбавлення надлишку натрію в судинах. Одночасно складні внутрішні системи фіксують ці зміни й запускають гормональний відгук, який викликає відчуття спраги. Навіть незначна зміна концентрації натрію в крові (всього на 2−3%) здатна спровокувати сильне бажання напитися. Це не означає, що від солоних перекусів треба повністю відмовитися, але їх обов’язково слід поєднувати з великою склянкою чистої води.

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2. Продукти та напої з високим вмістом доданого цукру

(Газовані напої, цукерки, солодкі коктейлі, випічка)

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Доданий цукор впливає на водний баланс аналогічно до натрію. Солодкий десерт або газована вода призводять до стрімкого зростання рівня глюкози в крові. Щоб розбавити цю концентрацію, рідина з клітин переходить у кровотік, а нирки починають активніше виводити надлишок цукру разом із сечею.

Попри те, що солодкі напої містять воду, висока цукрова націнка нейтралізує їхню користь для зволоження. Крім того, у спеку спокуса випити щось солодке суттєво зростає: дослідження показують, що зі підвищенням температури повітря люди споживають більше доданого цукру саме через прохолодні газовані напої та десерти. Тому влітку варто свідомо обирати чисту воду або несолодкі напої.

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3. Алкогольні напої

(Пиво, вино, міцні коктейлі)

Алкоголь — одна з небагатьох речовин, яка безпосередньо втручається в механізми регуляції рідини. Він пригнічує антидіуретичний гормон (АДГ), який зазвичай дає ниркам команду зберігати воду. Коли цей гормон пригнічується, тіло починає прискорено виводити рідину. Кілька келихів під час вечері пригнічують вироблення АДГ повільніше, ніж алкоголь, випитий натщесерце. Крім того, що міцніший напій, то сильніший його сечогінний ефект. Щоб уникнути зневоднення, помірні порції алкоголю слід обов’язково чергувати з питною водою.

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4. Продукти з легким сечогінним ефектом

(Кава, чорний чай, шоколад, гібіскус, селера, петрушка, лимон, журавлина)

Кофеїн має сечогінні властивості, тобто змушує нирки виводити трохи більше води, ніж звичайно. Проте цей ефект є дуже м’яким, особливо для людей, які вживають його регулярно та чий організм вже адаптувався. Кофеїн у солодощах чи десертах міститься в мізерних дозах і не викликає зневоднення. Регулярне споживання до 300 мг кофеїну на день (близько двох великих чашок кави) суттєво не впливає на водний баланс. Лише одноразове споживання понад 500 мг кофеїну (4 і більше чашок кави за короткий проміжок часу) може викликати помітний сечогінний ефект.

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5. Страви з високим вмістом білка

(Великі стейки, м’ясні асорті, високобілкові ресторани страви)

Засвоєння та метаболізм білка вимагають додаткової витрати води. Під час перетравлення великої білкової порції організм розщеплює її на амінокислоти. Надлишок амінокислот перетворюється на сечовину й виводиться нирками. Саме тому після ситної м’ясної вечері може виникати легка спрага. Проте в межах збалансованого раціону це не викликає реального зневоднення.

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Як підтримувати водний баланс у спеку

Щоб почуватися добре влітку, не обов’язково повністю виключати чипси, стейки чи коктейлі. Головне — дотримуватися простих правил гідратації:

Поєднуйте солону та білкову їжу з соковитими продуктами: Свіжі фрукти, овочі та легкі бульйони є чудовим додатковим джерелом рідини. Наприклад, кавун заповнює запаси води краще, ніж банан.

Свіжі фрукти, овочі та легкі бульйони є чудовим додатковим джерелом рідини. Наприклад, кавун заповнює запаси води краще, ніж банан. Пийте воду рівномірно протягом дня: Не чекайте появи сильної спраги після солоної їжі. Невеликі ковтки води протягом усього дня допоможуть організму працювати без збоїв.

Не чекайте появи сильної спраги після солоної їжі. Невеликі ковтки води протягом усього дня допоможуть організму працювати без збоїв. Стежте за сигналами тіла: Окрім відчуття спраги, чудовим індикатором є колір сечі. У нормі вона має бути світлою, прозорою та без різкого запаху. Темний колір або виражений запах свідчать про те, що організму терміново потрібна рідина.

Окрім відчуття спраги, чудовим індикатором є колір сечі. У нормі вона має бути світлою, прозорою та без різкого запаху. Темний колір або виражений запах свідчать про те, що організму терміново потрібна рідина. Зважайте на зовнішні чинники: Спека, висока вологість та фізичні навантаження прискорюють втрату води. Особливо уважними варто бути до дітей (у яких зневоднення розвивається дуже швидко) та людей, старших за 65 років (через природне зниження відчуття спраги та уповільнення роботи нирок).

Примітка: Відчувати спрагу після певних страв — абсолютно нормально. Проте якщо ви відчуваєте постійну або надмірну спрагу, яка не пов’язана зі спекою, спортзалом чи дієтою, варто звернутися до лікаря, оскільки це може бути симптомом внутрішніх порушень (наприклад, зміни рівня цукру в крові).

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