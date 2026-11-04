І хліб, і молоко теж. Американські продукти, які заборонені або обмежені в інших країнах

Які продукти з Америки заборонені або обмежені в інших країнах (Фото: magnific/azerbaijan_stockers)

Американські супермаркети можуть здивувати не лише розмірами упаковок, а й складом звичних продуктів. Деякі харчові добавки, дозволені у США, в інших країнах не використовують або регулюють значно суворіше.

Причини різні: від відмінностей у підходах до оцінювання ризиків до нових наукових даних про безпеку конкретної речовини. Розгляньмо, які американські харчові інгредієнти та продукти справді викликають регуляторні суперечки — і що насправді відомо про їхній вплив на здоров’я.

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Молочні продукти та гормони росту

У США для підвищення продуктивності молочних корів дозволяли використовувати рекомбінантний бичачий соматотропін — rBST, також відомий як rBGH. Це гормон, який стимулює вироблення молока. У Європейському Союзі його використання заборонене, зокрема через питання добробуту тварин і можливі наслідки для їхнього здоров’я.

Однак твердження, що гормон росту доведено спричиняє безпліддя, порушення росту м’язів і різні види раку в людей, некоректне. Канадська служба охорони здоров’я зазначає, що наявні наукові дані не довели, що молочні продукти від корів, яким вводили гормональні стимулятори, становлять загрозу для здоров’я людини. Водночас застосування таких гормонів у молочному скотарстві заборонене в ЄС. Отже, йдеться передусім про різні регуляторні рішення та питання тваринництва, а не про доведену небезпеку кожної склянки молока.

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Продукти з синтетичними барвниками

Червоний, жовтий і синій кольори в цукерках, напоях, десертах і пластівцях часто створюють синтетичні барвники. У США їх дозволяли використовувати після оцінювання безпеки, але деякі з них опинилися в центрі дискусій щодо можливого впливу на поведінку дітей.

Наукові дані не підтверджують, що всі синтетичні барвники спричиняють рак або ушкоджують нервові клітини. Водночас частина досліджень вказує, що певні діти можуть бути чутливими до деяких барвників і мати поведінкові реакції. FDA зазначає, що для більшості дітей несприятливих ефектів не спостерігають, а причинно-наслідковий зв’язок між дозволеними барвниками та поведінковими порушеннями не встановлено остаточно.

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В ЄС барвники не заборонені гуртом: кожен оцінюють окремо, а дозволені речовини мають відповідати встановленим правилам використання й маркування.

Водночас у США регуляторна політика змінюється. У 2025 році FDA оголосило про намір поступово відмовитися від низки синтетичних барвників на нафтохімічній основі та співпрацювати з виробниками щодо переходу на альтернативи.

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«Хімікат із килимка для йоги» у хлібі

Азодикарбонамід (ADA) — речовина, яку використовують як поліпшувач борошна та кондиціонер тіста. Вона допомагає зробити тісто більш еластичним і придатним для промислового виробництва. Через використання ADA також у виробництві деяких полімерних матеріалів її прозвали «хімікатом із килимка для йоги».

Однак це не означає, що хліб містить частинки килимка для йоги. У харчовому виробництві ADA має конкретне технологічне призначення, а її використання регулюють окремо. У 2026 році FDA розпочало повторне оцінювання безпеки азодикарбонаміду та запросило додаткові дані щодо її використання в їжі. Регуляторний статус залежить від конкретної країни та призначення речовини. Але її безпека в харчових продуктах нині знову перебуває під увагою американського регулятора.

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Рис, вода та м’ясо з миш’яком

Миш’як — природний елемент, який може потрапляти в їжу та воду з ґрунту й навколишнього середовища. Особливу увагу приділяють неорганічному миш’яку: тривалий вплив його значних кількостей пов’язаний із підвищеним ризиком деяких видів раку та серцево-судинних захворювань.

Рис може накопичувати миш’як ефективніше за багато інших зернових, оскільки вирощується на затоплених полях, де змінюються хімічні умови ґрунту. Деякі миш’яковмісні ветеринарні препарати раніше використовували у птахівництві, але їхній продаж і застосування у США припинили або відкликали. FDA повідомляє, що дозволи на використання низки таких препаратів у кормах були добровільно відкликані у 2013−2015 роках.

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McDonald’s у країнах, де його нібито заборонили

McDonald’s справді працює не в кожній країні, але твердження, що низка держав заборонила мережу з міркувань здоров’я, не має надійного підтвердження. Відсутність ресторанів може пояснюватися політичними обмеженнями, економічними умовами, відсутністю місцевого партнера або рішенням самої компанії. Це не тотожне офіційній забороні. Наприклад, мережа припинила діяльність в Ісландії після фінансової кризи 2008 року, а в Болівії ресторани закрилися через бізнесові труднощі. Такі випадки не свідчать про заборону через склад продуктів або медичні ризики.

Тому McDonald’s — це компанія, присутність якої в різних країнах залежить від економічних і політичних обставин.

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Хліб із броматом калію

Бромат калію використовують як поліпшувач борошна: він зміцнює тісто та допомагає хлібу краще тримати форму. Проблема полягає в тому, що бромат класифікують як речовину, можливо канцерогенну для людини. В експериментах на тваринах він спричиняв пухлини, тоді як даних щодо людей недостатньо.

У Канаді бромат калію більше не дозволений як харчова добавка, а в ЄС він не входить до переліку дозволених харчових добавок. Водночас у США його використання історично було дозволене за визначених умов, хоча FDA закликало виробників відмовитися від нього. Тож уважне читання складу хліба й булочок має сенс, особливо якщо споживач прагне уникати цього поліпшувача.

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Консерванти BHA та BHT

BHA (бутильований гідроксіанізол) і BHT (бутильований гідрокситолуол) — антиоксиданти, які допомагають запобігати окисненню жирів і прогірканню продуктів. Їх можуть використовувати в пластівцях, снеках, жувальній гумці, сумішах для випікання та інших продуктах.

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Деякі дослідження на тваринах пов’язували BHA з розвитком пухлин за певних доз, але ці дані не означають, що звичайне споживання продуктів із BHA доведено спричиняє рак у людей. BHT також оцінюють з огляду на можливі токсикологічні ефекти.

Регуляторні підходи різняться: речовини можуть бути дозволені для певних категорій їжі та в обмежених кількостях. Важливо, що у 2026 році FDA розпочало повторне оцінювання BHT, а також BHA, щоб переглянути доступні дані про їхню безпеку.

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Генетично модифіковані фрукти й овочі

Генетично модифіковані продукти не заборонені в Європейському Союзі повністю. У ЄС дозволено імпорт і використання окремих генетично модифікованих культур після оцінювання безпеки, хоча правила щодо вирощування, простежуваності та маркування суворіші, ніж у багатьох інших країнах. Водночас деякі генетично модифіковані фрукти, зокрема вірусостійка папая, не мають дозволу на продаж у ЄС.

М’ясо з рактопаміном

Рактопамін — ветеринарний препарат, який у деяких країнах використовували для стимулювання приросту м’язової маси у свиней і великої рогатої худоби. Його застосування викликало суперечки через можливі ризики для здоров’я тварин і споживачів.

У США рактопамін дозволяли використовувати за визначених умов, тоді як у ЄС його застосування в тваринництві заборонене. Китай також не дозволяє використання рактопаміну у виробництві м’яса для свого ринку. Різниця між країнами полягає насамперед у правилах застосування ветеринарного препарату та допустимих залишкових кількостях, а не в тому, що все американське м’ясо автоматично є «забрудненим».

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