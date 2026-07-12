Заради вашої ж безпеки. П’ять продуктів, які ніколи не варто зберігати в пластикових контейнерах

Хоча пластиковий посуд є дуже популярним, деякі продукти категорично не підходять для такого сусідства. Навіть якщо на пластику є маркування про безпеку для харчових продуктів, важливо стежити за його станом та уникати певних поєднань, щоб запобігти ризикам для здоров’я.

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Чи безпечно використовувати пластикові контейнери?

До пластикового посуду слід ставитися з обережністю, особливо коли йдеться про старі ємності або одноразове паковання. Старий пластик може містити бісфенол А (BPA) — шкідливу хімічну сполуку, яка негативно впливає на організм. Крім того, контейнери, на яких з’явилися подряпини або які неодноразово використовувалися для розігріву в мікрохвильовці, більше не підходять для контакту з їжею. Якісний харчовий пластик має бути нетоксичним, водонепроникним, гладким, довговічним і стійким до мийних засобів. Якщо ємність втратила ці властивості, її час замінити.

5 продуктів, які не можна класти в пластик

1. Сире м’ясо

Якщо після відкриття фабричного паковання у вас залишилися шматки сирого м’яса, не перекладайте їх у пластиковий лоток. У мікротріщинах і подряпинах на стінках пластику з часом накопичуються та активно розмножуються бактерії, які складно повністю вимити. Щоб уникнути бактеріального зараження, зберігайте сире м’ясо виключно у скляному посуді.

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2. Жирні продукти

Продукти з високим вмістом жиру не сумісні з пластиком, оскільки більшість хімічних добавок у його складі є ліпофільними. Це означає, що вони значно легше розчиняються в жирах, ніж у воді. Під час тривалого контакту шкідливі речовини вимиваються з пластику безпосередньо в їжу. До цієї групи належать: оливкова олія, вершкове масло, сири, жирне м’ясо та птиця, риба, горіхи та горіхові пасти, смажені страви, вершкові соуси та більшість готових жирних залишків вечері. Для таких продуктів краще обирати скляний посуд або ємності з нержавіючої сталі.

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3. Кислі продукти

Як і у випадку з жирами, кислота провокує хімічну реакцію та прискорює виділення токсинів із пластикових поверхонь у їжу. Не варто класти у пластик страви на основі томатів (зокрема соуси), цитрусові та соки з них, заправки для салатів з оцтом, а також ферментовані продукти (йогурт, квашена капуста, кімчі). Крім того, кислі страви глибоко в'їдаються в структуру пластику і залишають на ньому стійкі плями, що з часом лише посилює ризики забруднення.

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4. Корм для домашніх тварин

Хоча великі пластикові баки здаються дуже зручними для зберігання сухого чи вологого корму, тривале перебування їжі в таких умовах збільшує ризик токсичного зараження. Щоб захистити здоров’я домашніх улюбленців, купуйте для їхнього раціону герметичні баки зі скла або нержавіючої сталі.

5. Страви, які потрібно розігрівати

Ресторани часто пакують замовлення на винос в одноразові пластикові контейнери. Проте розігрівати їжу в мікрохвильовці можна лише в тому посуді, який спеціально для цього призначений (матиме відповідне маркування). Ніколи не грійте їжу в одноразових контейнерах, контейнерах з-під маргарину чи йогурту. Під дією високої температури вони деформуються або плавляться, через що шкідлива хімія миттєво потрапляє у вашу страву. Завжди перекладайте їжу на тарілку перед розігріванням.

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Кращі альтернативи для зберігання їжі

Замість пластику на кухні доцільніше використовувати посуд із таких матеріалів:

Скло

Нержавіюча сталь

Кераміка

Ці матеріали є хімічно нейтральними та абсолютно нетоксичними. Вони легко миються, стійкі до високих температур і не виділяють жодних речовин у їжу як під час нагрівання, так і під час тривалого охолодження. До того ж скляний та керамічний посуд служить значно довше за пластиковий, що робить його вигіднішим та безпечнішим вибором для кухні.

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