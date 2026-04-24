Якщо хочете скоротити споживання. Які продукти не містять вуглеводів
Які продукти не містять вуглеводів (Фото: freepik/freepik)
Весною ми ставимо перед собою певні цілі, і одна із них може звучати як «прийти до кращої форми до літа».
Гарна новина полягає в тому, що, на відміну від багатьох обмежувальних дієт, відмова від вуглеводів насправді може бути досить смачним і ситним способом. Зі зростанням популярності безвуглеводних/низьковуглеводних дієт, людям як ніколи цікаво, які продукти дозволені в безвуглеводній дієті, і ось відповідь на це питання.
М’ясо та морепродукти
- Яловичина — хоча деякі шматки жирніші та калорійніші за інші, вся яловичина повністю безвуглеводна.
- Курка: куряча грудка — найкращий друг дієти. Але, як і у випадку з яловичиною, жир не означає погано, коли підраховується вуглевод, тому сміливо вибирайте більш смачні шматки, такі як стегна та гомілки.
- Свинина — як і з багатьма іншими видами м’яса, уникайте попередньо приправлених або маринованих шматочків, оскільки вони можуть містити вуглеводи, але звичайна свинина не коштуватиме вам жодних.
- Качка — також не містить вуглеводів.
- М’ясні делікатеси — ця страва без вуглеводів може бути чудовою навіть без хліба. Але обирайте продукти із меншою кількістю натрію.
- Баранина — дичина, соковита, пікантна — це смачний вибір без вуглеводів вдома або для особливого вечора.
- Лосось — цю смачну та красиву рибу можна легко приготувати різними способами.
- Тунець — консервований чи свіжий, він не коштуватиме вам жодних вуглеводів.
- Форель — ця риба без вуглеводів чудово смакує на грилі або смаженою на вершковому маслі.
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Жири та олії
- Вершкове масло — той факт, що цей посланий небесами інгредієнт не містить вуглеводів, — це справжнє диво.
- Оливкова олія — жир — наш друг у безвуглеводній дієті, і цей основний продукт не є винятком.
- Ріпакова олія — безвуглеводна та готова до смаження, ця олія має високу температуру димлення, що робить її ідеальною для смаження ваших улюблених страв без вуглеводів.
- Смалець — бабуся пишалася б, якби ви використовували цей старомодний, смачний жир у своїй кулінарії. Він також чудово підходить для використання в умовах високої температури.
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Приправи, спеції та підсолоджувачі
- Сіль та перець — приправте все як слід. Тут немає вуглеводів.
- Італійська приправа — чудово смакує з будь-яким видом м’яса, переліченим вище.
- Порошок карі - також чудово підходить для будь-якого застосування.
- Петрушка — свіжа зелень — чудовий спосіб додати смаку, коли ви відмовляєтеся від вуглеводів.
- Базилік — поєднуйте базилік з багатьма стравами, особливо з високим вмістом помідорів.
- Чебрець — додає стравам пікантної гостроти та складності завдяки своїй лимонній свіжості.
- Орегано — ще один чудовий варіант свіжої зелені.
- Цибулевий порошок — цибуля зрештою коштуватиме вам трохи вуглеводів, але, на щастя, цибулевий порошок — ні.
- Оцет — усі оцти не містять вуглеводів і забезпечують чудовий сплеск яскравого смаку.
- Майонез — ця популярна приправа природним чином виготовляється лише з олії та яєць, тому, якщо ви їсте справжній продукт, ви не отримаєте жодних вуглеводів.
- Гострий соус — тут вам доведеться уважно читати етикетки, але більшість брендів, як правило, не містять вуглеводів.
- Стевія та спленда — лише солодкість, жодних вуглеводів.
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Закуски
- В’ялена яловичина (та інше м’ясо) — Просто дегідратоване м’ясо, ця популярна закуска не містить вуглеводів. Просто уважно прочитайте упаковку.
- Свинячі шкурки — Ще одні ласощі з нульовим вмістом вуглеводів.
- Варені яйця — Зробіть велику порцію та зберігайте їх у холодильнику для перекусу, багатого на білок та без вуглеводів.
- Сир — Залежно від виду, більшість сирів є смачною перекускою без вуглеводів або принаймні з дуже низьким їх вмістом.
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З усіма цими варіантами, скорочення споживання вуглеводів має бути досить простим та смачним способом дотримуватися цих рішень.
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