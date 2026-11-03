І картопля теж. Продукти, які може змінити кліматична криза: що ми ризикуємо втратити

Зникають не лише види тварин і рослин. Зміна клімату вже змінює те, що вирощують фермери, де саме це можна вирощувати і скільки коштуватиме звична їжа.

Найімовірніший сценарій — не порожні полиці, а нижча врожайність, дорожчі продукти, зміщення регіонів вирощування та зміна сортів. Ось які продукти вже опинилися під тиском спеки, посух, нестабільної зими, екстремальної погоди, хвороб і змін у морських екосистемах.

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Картопля

Картопля — одна з найважливіших продовольчих культур світу, але вона досить чутлива до спеки й нестачі води. Підвищення температури може порушувати формування бульб, а поєднання спеки та посухи особливо сильно б'є по врожаю. Огляд досліджень, опублікований у Journal of Breeding and Genetics, описує підвищення температури та посуху як серйозні загрози для продуктивності картоплі, а сучасні польові експерименти також показують зниження товарного врожаю за теплового стресу. Та світ без картоплі фрі поки що не прогнозується. Значно реальніша проблема — регіони, де вирощувати картоплю у звичний спосіб стане складніше, дорожче й ризикованіше.

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Полуниця

Полуниця теж погано почувається під час тривалих періодів спеки. Високі температури можуть скорочувати цикл росту, погіршувати запилення, зменшувати зав’язування плодів і зрештою знижувати врожай та його якість. Сучасний огляд фізіологічних реакцій полуниці на тепловий стрес підтверджує її високу чутливість до підвищення температури. Особливо вразливі великі виробничі регіони, де врожай залежить від точного балансу температури, води й часу цвітіння.

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Тверді сорти пшениці

Паста теж має свою кліматичну ахіллесову п’яту. Для виробництва італійської пасти особливо важлива durum wheat — тверда пшениця, яка чутлива до високих температур і дефіциту води. Моделювання для півдня Італії показало, що поєднання підвищення температури та зменшення опадів здатне знижувати врожайність durum wheat, причому різні сорти реагують на кліматичний стрес по-різному. Тому майбутнє пасти радше залежить від селекції та адаптації аграріїв, ніж від того, чи залишиться людство без спагеті.

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Морепродукти та риба

Твердження, що до 2048 року океани залишаться без риби, — один із найвідоміших, але й найбільш перекручених кліматичних прогнозів. Воно походить із давньої роботи про можливий колапс морських екосистем за певних сценаріїв і не означає, що у 2048 році всі океани буквально спорожніють.

Реальна проблема набагато складніша. Перелов залишається одним із головних чинників тиску на рибні запаси, а потепління океану змінює продуктивність і розподіл популяцій. Нове глобальне дослідження 2026 року показало, що рибальський промисел був найпоширенішим фактором, пов’язаним зі змінами продуктивності досліджених запасів, тоді як температура моря також мала значний, переважно негативний вплив.

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Шоколад

Дослідження, присвячене какао в Західній Африці, де виробляється близько 70% світового какао, показало, що до середини століття високі температури в сухий сезон можуть стати таким самим серйозним обмеженням, як і нестача води. Водночас вчені наголошують, що виробництво може адаптуватися, зокрема завдяки затіненню дерев, селекції та зміні агротехнологій. Отже, шоколад радше ризикує стати дорожчим і змінити географію виробництва, ніж раптово зникнути з магазинів.

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Вишні

Для плодових дерев важлива не лише температура влітку. Їм потрібна певна кількість холодових годин узимку, щоб нормально завершити період спокою. Якщо зима стає надто теплою, цвітіння може відбуватися нерівномірно, а врожай — скорочуватися. Свіже дослідження солодкої вишні показало, що сорти з високою потребою в зимовому охолодженні особливо вразливі до потепління; до кінця століття ризик недостатнього охолодження зростатиме. Тобто проблема не в тому, що вишні «не переживуть» глобальне потепління, а в тому, що деякі сучасні сорти можуть стати невдалим вибором для тих регіонів, де вони традиційно росли.

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Авокадо

Авокадо потребує чимало води, тому посухи — одна з його найбільших проблем. Експеримент із сортом Hass показав, що дефіцит води зменшує надходження води до плодів і сповільнює їхній ріст; за тривалішого стресу наслідки можуть бути значно серйознішими. Теплові хвилі також можуть безпосередньо знижувати продуктивність дерев. Та охолодження насаджень і точніше управління водою здатні частково компенсувати шкоду. Тож тост із авокадо нікуди не зникає — але його ціна дедалі більше залежатиме від води та погоди.

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Кукурудза

Кукурудза належить до культур, для яких температура має особливе значення. Великий аналіз чотирьох незалежних методів оцінювання показав: без урахування можливого ефекту підвищення концентрації CO₂, адаптації та селекції кожне додаткове підвищення глобальної середньої температури на 1 °C асоціювалося в моделях у середньому зі зниженням світової врожайності кукурудзи приблизно на 7,4%.

Це не означає, що локальне потепління на один градус автоматично відбере 7% врожаю в кожному господарстві. Ефект сильно залежить від регіону, опадів, ґрунтів, сорту та агротехнологій. Але загальна тенденція для кукурудзи очевидна: сильніша спека створює дедалі більше проблем.

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Яблука

Яблуневим деревам теж потрібна зима. Для нормального розвитку бруньок вони накопичують певну кількість «холодових годин», а зміна зимових температур може порушувати цей процес. Науковий огляд 2024 року описує саме цю проблему для яблунь: тепліші зими змінюють накопичення холоду й можуть порушувати синхронність розвитку та цвітіння. Тому в майбутньому виробникам доведеться частіше підбирати сорти, здатні нормально розвиватися за м’якших зим.

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Вино

Для вина кліматична криза особливо цікава тим, що виноград дуже чутливий до температури. Потепління може змінювати час дозрівання, рівень цукру, кислотність і зрештою смак вина.

Дослідження в PNAS не прогнозувало, що 85% світового вина зникне через 50 років. За сценарію потепління на 4 °C воно оцінювало втрату придатності для виноградарства приблизно 85% нинішніх виноробних регіонів за умови відсутності зміни сортів. За потепління на 2 °C оцінка становила близько 56%. Водночас зміна сортового складу могла істотно зменшити втрати.

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Апельсини

З апельсинами ситуація складніша, тому що головна загроза — не власне зміна клімату, а хвороба huanglongbing, або «цитрусове озеленення». Її поширює азійська цитрусова листоблішка, а заражені дерева з часом слабшають і гинуть. USDA називає хворобу однією з найсерйозніших проблем для цитрусових у світі; ефективного лікування заражених дерев наразі немає.

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Нут

Нут не є культурою, яка гарантовано «зникне через посухи», але він дуже чутливий до спеки й нестачі води, особливо під час репродуктивного розвитку. Науковий огляд показує, що посуха та висока температура можуть зменшувати врожайність нуту до 70% залежно від умов і сорту.

Водночас саме нут має потенціал для селекції більш стійких сортів. Тож проблема тут знову полягає не в неминучому зникненні продукту, а в необхідності швидко адаптувати сільське господарство.

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Рис

Рис — одна з культур, для яких навіть невеликі зміни температури можуть мати значення, особливо під час цвітіння та наливання зерна. Метааналіз досліджень кліматичних сценаріїв показав негативний вплив підвищення середньої температури на врожайність рису, хоча величина ефекту суттєво залежить від регіону, опадів, концентрації CO₂ та методів адаптації.

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Окреме глобальне дослідження 2026 року показало особливу вразливість рису до днів із температурою понад 30 °C під час репродуктивної фази. Для мільярдів людей це значно серйозніша проблема, ніж перспектива втратити якийсь один популярний продукт: рис є базовою їжею для величезної частини населення світу.

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Курятина

Кліматичні зміни можуть впливати не лише на рослини. Домашня птиця також погано переносить сильну спеку. У бройлерів тепловий стрес знижує споживання корму, приріст маси та ефективність виробництва, а в тяжких умовах підвищує смертність.

Індичка

З індичками ситуація подібна. Дослідження німецьких регіонів із великою концентрацією індиків показало, що за останні десятиліття теплове навантаження на птахів зросло, а тенденції до посилення теплового стресу були статистично значущими в більшості досліджених районів.

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Мед

Без бджіл було б погано не лише для меду. Бджоли забезпечують запилення багатьох культур, а зміна температури й режиму опадів може змінювати доступність їхнього корму. Дослідження 2025 року, яке проаналізувало понад 2500 зразків, зібраних медоносними бджолами в Європі, показало, що потепління та зменшення опадів скорочують різноманіття доступних для них квіткових ресурсів. Це не означає, що людство залишиться без меду. Але зміна клімату, втрата середовищ існування, хвороби та інші фактори створюють для запилювачів комплексний ризик.

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Пиво

Пиво залежить від клімату опосередковано — через ячмінь. Сильна спека та посуха можуть різко зменшувати врожай цієї зернової культури. Модельне дослідження, опубліковане в Nature Plants, показало, що в умовах майбутніх екстремальних посух і спеки втрати врожаю ячменю можуть становити приблизно 3−17% залежно від сценарію, а це здатне скоротити кількість ячменю, доступного для пивоваріння, і підвищити ціну пива. Тож келих пива навряд чи стане музейним експонатом. А от його ціна цілком може реагувати на погоду.

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Кава

Із кавою ситуація справді серйозна, особливо для арабіки. Моделі показують, що придатні для вирощування кави території можуть суттєво скоротитися, хоча масштаби втрат залежать від регіону, сценарію потепління, висоти над рівнем моря та доступності води. Для Латинської Америки одне з досліджень прогнозувало скорочення територій, придатних для кави, на 73−88% до 2050 року за різних сценаріїв потепління. Одночасно воно показало, що в майбутніх придатних районах може скорочуватися різноманіття бджіл, від яких залежить продуктивність кавових плантацій. Але й тут немає підстав стверджувати, що у 2050 чи 2080 році кава стане неможливою в усьому світі. Деякі регіони можуть втратити придатність, тоді як інші, зокрема розташовані вище або далі від екватора, можуть стати придатнішими. Отже, найімовірніше, кава не зникне. Просто для ранкової чашки в майбутньому може знадобитися зовсім інша карта світу.