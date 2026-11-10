Не часник. Як впливає їжа на запах тіла та які продукти роблять його неприємним

Наш запах — така сама індивідуальна особливість, як колір очей чи тембр голосу. На нього впливають генетика, гормони, стан здоров’я, мікроорганізми на шкірі та гігієна.

Але є ще один чинник, про який легко забути, — харчування. Деякі продукти здатні змінювати запах поту й дихання, а невеликі дослідження навіть припускають, що певні харчові звички можуть впливати на те, наскільки приємним цей запах здається іншим людям.

Реклама

Що може зробити запах приємнішим

Фрукти й овочі. Раціон, у якому достатньо рослинних продуктів, може бути пов’язаний із приємнішим запахом шкіри. В одному з досліджень чоловіки надавали зразки поту, а жінки оцінювали їхній запах. Виявилося, що вища концентрація каротиноїдів у шкірі — пігментів, які надходять із фруктами та овочами, — була пов’язана з ароматом, який учасниці частіше описували як фруктовий, квітковий і солодкий. Каротиноїди містяться в моркві, гарбузі, солодкому перці, шпинаті, броколі, абрикосах, манго та папаї. Вони можуть накопичуватися в шкірі й впливати на її відтінок, надаючи йому легкого золотистого тону.

Часник. Його репутація продукту, після якого хочеться триматися подалі від співрозмовників, цілком зрозуміла: сполуки сірки, що утворюються під час подрібнення та перетравлення часнику, можуть спричиняти характерний запах із рота. Проте вплив часнику на запах поту виявився несподіваним. У дослідженні, опублікованому 2016 року, науковці перевіряли, як споживання часнику впливає на запах пахв. У трьох експериментах брали участь 42 чоловіки, які по черзі дотримувалися раціону з часником і без нього. Зразки поту оцінювали 82 жінки. У двох експериментах після збільшення споживання часнику запах чоловіків здавався приємнішим і привабливішим, а в одному з них істотної різниці не виявили. Це невелике дослідження, тож воно не доводить, що часник працює як засіб для покращення запаху тіла. Але воно показує, що вплив продукту на запах поту не обов’язково збігається з його впливом на дихання.

Лосось із лимоном і часником, запечений на деку з картоплею та зеленою квасолею: рецепт без зусиль Цей рецепт лосося із зеленою квасолею – справжня знахідка для вечері в будній день, яка створює збалансовану страву, приготовану повністю на одному деку. Перейти до рецепту

Менше червоного м’яса. Ще один цікавий експеримент стосувався м’яса. У ньому взяли участь лише 17 чоловіків: протягом двох тижнів вони дотримувалися раціону з червоним м’ясом або без нього, після чого дослідники збирали зразки запаху пахв. Через місяць учасники міняли раціон. Тридцять жінок оцінювали отримані зразки за приємністю, інтенсивністю та привабливістю. Запах чоловіків у період харчування без м’яса оцінили як приємніший, привабливіший і менш інтенсивний.

Реклама:

Продукти, які можуть змінювати запах тіла

Капуста, броколі та брюссельська капуста. Ці овочі містять сірковмісні сполуки, які беруть участь у формуванні їхнього характерного смаку й аромату. Після перетравлення частина продуктів обміну може виводитися з організму, зокрема через дихання. Відмовлятися від цих овочів через побоювання неприємного запаху не варто: вони містять клітковину, вітаміни й інші корисні речовини.

Цибуля. Як і часник, цибуля містить сірковмісні сполуки, які формують її характерний запах. Після вживання вони можуть впливати на запах дихання. Однак переконливих доказів, що цибуля покращує запах поту завдяки антиоксидантним властивостям, немає. Її користь для здоров’я не означає автоматичного позитивного впливу на природний аромат тіла.

Запечене спагеті а-ля французький цибулевий суп Якщо ви шукаєте смачну, ситну альтернативу класичному французькому супові, то ця сирна паста має точно вам сподобатися. Перейти до рецепту

Спаржа. Після її вживання деякі люди помічають незвичний запах сечі — його спричиняють леткі сірковмісні метаболіти. Цікаво, що люди відрізняються не лише здатністю утворювати ці речовини, а й умінням їх розпізнавати. Дослідження показали, що сприйняття характерного запаху пов’язане з генетичними варіаціями генів нюхових рецепторів. Це не означає, що спаржа обов’язково змінює запах поту: найкраще задокументований ефект стосується саме сечі.

Риба. У більшості людей організм ефективно переробляє триметиламін — сполуку, яка має виразний рибний запах і може утворюватися під час травлення певних продуктів. Але існує рідкісний метаболічний розлад — триметиламінурія. Через порушення роботи ферменту, який відповідає за перетворення цієї речовини, триметиламін накопичується та виводиться із сечею, потом і диханням. У таких випадках людина може мати стійкий запах, схожий на запах риби, навіть за звичайного раціону. Це не наслідок недостатньої гігієни, а особливість обміну речовин.

Реклама:

Вишукана, як лосось: рецепт маринованої скумбрії на свято і будні Така риба не поступається дорогій червоній, тому її точно варто приготувати вже найближчим часом. Подавайте з відвареною картоплею і насолоджуйтесь смаком. Перейти до рецепту

Алкоголь. Після вживання спиртного частина етанолу виводиться з організму незміненою через дихання, сечу й піт, хоча основна його частина метаболізується в печінці. Спочатку утворюється ацетальдегід, який згодом перетворюється на ацетат. Саме алкоголь у видихуваному повітрі, а не лише продукти його розщеплення, значною мірою відповідає за характерний запах після випивки. Тому аромат може зберігатися певний час після вживання спиртного.

Кава та кофеїн. Кофеїн може посилювати потовиділення в окремих ситуаціях, зокрема під час фізичного навантаження. У невеликому експерименті за участю 13 тренованих чоловіків приймання кофеїну перед бігом підвищувало чутливість механізмів потовиділення. Але це не доводить, що кава сама по собі робить запах тіла сильнішим: інтенсивність запаху залежить не лише від кількості поту, а й від його складу та взаємодії зі шкірними бактеріями.

Чи допоможуть спеції, чай і вода?

Кардамон, кориця та гвоздика мають виразний аромат завдяки ефірним оліям. Вони можуть впливати на запах дихання після їжі, але переконливих клінічних доказів, що регулярне вживання цих спецій робить запах поту солодшим або приємнішим, немає. Те саме стосується зеленого й трав’яного чаю: це напої, які можуть бути частиною здорового раціону, але їх не варто вважати засобом нейтралізації запаху тіла.

Данські оладки: пухкі та круглі млинці з кардамоном Еблесківер на пахті Для приготування таких круглих оладок вам знадобиться спеціальна форма для млинців з глибокими отворами. Але ви також можете використати форми для горішків. Перейти до рецепту

Достатнє споживання води важливе для нормальної роботи організму, зокрема нирок і слизових оболонок. Якщо через зневоднення пересихає рот, неприємний запах із нього може посилюватися. Проте вода не «розбавляє токсини» в поті й не гарантує, що він матиме слабший запах.

Реклама:

Що насправді впливає на природний аромат

Харчування може бути одним із чинників, які формують запах тіла, але воно не працює як парфумерна формула. Немає окремого продукту, який гарантовано зробить людину привабливішою на запах, так само як немає універсального списку їжі, якої потрібно уникати. Навіть результати експериментів із часником, м’ясом і фруктами та овочами поки що не можна переносити на всіх людей: дослідження були невеликими, а запах оцінювали за зразками поту в контрольованих умовах.

На індивідуальний аромат впливають також гормональні коливання, температура, стрес, ліки, стан здоров’я та особливості шкірного мікробіому. Тому раптова або стійка зміна запаху, особливо якщо вона супроводжується іншими симптомами, не обов’язково пов’язана з їжею — за потреби її варто обговорити з лікарем.