Краще викинути одразу. Ці два продукти залишаються отруйними навіть після приготування

Багато хто вважає, що висока температура здатна зробити безпечною майже будь-яку їжу. Якщо продукт добре проварити, протушкувати чи обсмажити, ризик харчового отруєння нібито зникає.

Насправді це не завжди так. Деякі токсини є термостійкими, тому не руйнуються під час звичайного приготування їжі. Саме тому окремі продукти, якщо вони вже зіпсувалися або неправильно зберігалися, не можна «врятувати» навіть тривалою термічною обробкою.

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Фахівці з безпеки харчових продуктів наголошують: якщо токсичні речовини вже накопичилися, варіння чи смаження не завжди робить продукт придатним до споживання. У таких випадках найкраще рішення — без жалю його викинути.

Позеленіла або проросла картопля

Картопля, яка почала проростати або набула зеленого відтінку, може містити підвищену концентрацію природних токсичних речовин — глікоалкалоїдів, насамперед соланіну та чаконіну. Їхня кількість різко зростає, якщо бульби довго перебувають на світлі або зберігаються за неналежних умов.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), глікоалкалоїди є природними токсинами картоплі, а їхній високий вміст може спричинити гостре харчове отруєння. Небезпека полягає в тому, що соланін досить стійкий до нагрівання. Звичайне варіння, запікання чи смаження не гарантує повного руйнування токсину, особливо якщо його концентрація вже висока. Саме тому зрізати лише паростки або очистити зелену шкірку іноді недостатньо: токсичні сполуки можуть проникати і в м’якоть.

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Симптоми отруєння соланіном можуть з’явитися вже через кілька годин після вживання. Найчастіше це нудота, блювання, біль у животі та діарея. У тяжчих випадках виникають головний біль, запаморочення, сонливість, порушення свідомості й навіть неврологічні симптоми, які потребують невідкладної медичної допомоги. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) також зазначає, що саме проросла та позеленіла картопля є основним джерелом надмірного надходження глікоалкалоїдів із їжею.

Як правильно зберігати картоплю

Щоб запобігти накопиченню токсинів, картоплю рекомендують зберігати:

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у прохолодному темному місці при температурі приблизно 4−10 °C;

у добре вентильованому приміщенні;

подалі від сонячного світла;

окремо від цибулі, яка прискорює проростання та псування бульб через виділення газів і вологи.

Якщо картопля сильно проросла, стала зеленою або має гіркий присмак, її безпечніше утилізувати.

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Запліснявілі сушені деревні гриби

Другий продукт, який категорично не рекомендується вживати навіть після варіння, — сушені деревні гриби (wood ear, Auricularia) або тремела (snow fungus), якщо на них з’явилася пліснява. Самі по собі ці гриби широко використовуються в азійській кухні й вважаються безпечними після правильного приготування. Проблема виникає тоді, коли вони зберігалися у вологому середовищі й вкрилися цвіллю.

Плісняві гриби можуть містити різноманітні мікробні токсини (мікотоксини), частина яких є термостійкими. Вони не руйнуються повністю під час кип’ятіння чи смаження. Крім того, самі плісняві гриби можуть бути джерелом небезпечних бактерій. Іноді у ЗМІ згадують бонгкрекову кислоту (bongkrekic acid), однак важливо розуміти, що вона не утворюється безпосередньо на будь-якій плісняві. Цей токсин виробляє бактерія Burkholderia gladioli pv. cocovenenans за специфічних умов, переважно у ферментованих або тривалий час замочених продуктах. Саме тому не кожен випадок появи плісняви пов’язаний із цією речовиною. Водночас будь-які запліснявілі сушені гриби однаково вважаються непридатними до споживання.

Якщо продукт має затхлий або кислий запах, змінив колір, вкрився слизом чи цвіллю, його потрібно повністю викинути. Відрізати лише уражену ділянку недостатньо, адже мікроскопічні нитки грибів і токсини можуть уже поширитися всередині продукту.

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Як безпечно зберігати сушені гриби

Щоб уникнути розвитку плісняви, сушені гриби слід зберігати у герметичних контейнерах або пакетах у сухому прохолодному місці. За високої вологості або спеки їх можна тримати в холодильнику, але лише в щільно закритій тарі, щоб запобігти утворенню конденсату. Під час використання варто брати гриби лише чистими сухими руками або сухими кухонними приладами. Замочувати рекомендується лише ту кількість, яка буде використана для однієї страви, а після набухання — одразу готувати.

Не варто залишати замочені гриби на кухонному столі на багато годин, особливо влітку. За теплої погоди бактерії та інші мікроорганізми активно розмножуються, що значно підвищує ризик харчового отруєння.

Чи можна "врятувати" зіпсовані продукти?

Фахівці з харчової безпеки наголошують: не всі небезпечні речовини руйнуються під дією високої температури. Саме тому принцип «добре проварити — і все буде безпечно» працює далеко не завжди. Якщо продукт має ознаки псування, плісняву, нетиповий запах, слиз або помітно змінив колір, його не варто намагатися використати після термічної обробки. Вартість нової упаковки продуктів значно менша, ніж ризик серйозного харчового отруєння чи ураження печінки, нервової системи або інших органів. Саме тому експерти радять у подібних випадках дотримуватися простого правила: якщо виникають сумніви щодо безпечності продукту, краще його не їсти.