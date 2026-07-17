Не лише червона риба. Три продукти з високим вмістом вітаміну D
В яких продуктах багато вітаміну Д (Фото: magnific.com/lifeforstock)
Отримати достатню кількість вітаміну D виключно з їжі буває непросто. Проте серед харчових джерел лосось традиційно посідає одне з перших місць, забезпечуючи майже 400 міжнародних одиниць (МО) на кожні 100 грамів продукту.
Але це не єдиний варіант. Існує щонайменше три продукти, які випереджають лосось за вмістом цього незамінного нутрієнта, а також кілька інших, які впритул наближаються до нього.
Продукти-лідери за вмістом вітаміну D
1. Жир із печінки тріски
Вміст вітаміну D: 1350 МО. Порція: 1 столова ложка.
Якщо вам потрібно швидко заповнити дефіцит вітаміну D, цей продукт упорається найкраще. Лише одна столова ложка жиру з печінки тріски забезпечує майже втричі більше цього вітаміну, ніж порція червоної риби. Оскільки продукт має специфічний і досить різкий рибний смак, його можна маскувати, поєднуючи з іншою їжею. Спробуйте додавати його в густі смузі, несолодкий йогурт або апельсиновий сік. Додатковий бонус: якщо ці продукти будуть штучно збагачені вітаміном D, ви отримаєте ще більшу користь для організму.
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2. Гриби, вирощені під УФ-променями
Вміст вітаміну D: 800−1200 МО. Порція: пів склянки
Гриби, які піддавалися впливу ультрафіолетового (УФ) світла під час вирощування, є чудовим рослинним джерелом вітаміну D. Виробники зазвичай зазначають це на пакованні, вказуючи на високий вміст нутрієнта. Найпопулярніші види таких грибів:
- Королівські печериці (креміні)
- Портобелло
- Шиїтаке
- Звичайні печериці
Порція об'ємом у пів склянки приблизно дорівнює п’яти невеликим печерицям або одному великому грибу портобелло. Щоб організм набагато краще засвоїв вітамін D з грибів, готуйте їх із додаванням оливкової олії, оскільки цей вітамін є жиророзчинним.
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3. Прісноводна райдужна форель
Вміст вітаміну D: 645 МО. Порція: 85 г
Серед риби саме свіжа райдужна форель випереджає лосось за кількістю вітаміну D. Цю рибу найкраще запікати, смажити на грилі або на сковороді з додаванням простих спецій, лимона, свіжої зелені чи часнику. Вона чудово пасує як до салатів та боулів, так і для начинки в рибні тако. Поєднуйте форель із цільнозерновими гарнірами та овочами для отримання збалансованого обіду.
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Які продукти наближаються до лосося за вмістом вітаміну D?
Якщо ви шукаєте інші джерела, зверніть увагу на такі продукти та напої:
- Консервований світлий тунець (в олії): 229 МО на 85 г (за даними Міністерства сільського господарства США — USDA).
- Консервовані сардини: 162 МО на 85 г.
- Маринований оселедець: 113 МО на 100 г.
- Збагачені напої: несолодке соєве молоко (120 МО на склянку), коров’яче молоко (111 МО на склянку), нежирний кефір без наповнювачів (100 МО на склянку), натуральний апельсиновий сік (100 МО на склянку).
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Скільки вітаміну D потрібно щодня?
Для більшості дорослих рекомендована добова норма становить щонайменше 600 МО вітаміну D. Організм може отримувати його з їжею або синтезувати самостійно під дією сонячних променів на шкіру. Проте цей процес суттєво ускладнюється в зимовий період або за умови постійного використання сонцезахисних кремів. Точно визначити свій рівень вітаміну D можна за допомогою простого аналізу крові. У разі виявлення дефіциту доцільно підібрати якісну дієтичну добавку після консультації з лікарем.
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