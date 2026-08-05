Коли мова заходить про схуднення, більшість людей починають рахувати калорії. Але сучасна нутриціологія дедалі частіше звертає увагу не лише на загальну калорійність раціону, а й на енергетичну щільність продуктів — тобто кількість калорій у певній вазі їжі.

Саме цей показник значною мірою визначає, наскільки швидко ми відчуємо ситість і чи захочемо перекусити вже через годину. Наукові огляди показують, що раціон із низькою енергетичною щільністю допомагає природним чином зменшити добове споживання калорій без постійного відчуття голоду. Найкраще з цим завданням справляються продукти, багаті на воду та клітковину — овочі, зелень, деякі ягоди та фрукти. Вони займають великий об'єм у шлунку, але містять зовсім небагато енергії.

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Втім, варто пам’ятати: не існує продуктів із «нульовою» калорійністю, які б змушували організм витрачати більше енергії на перетравлення, ніж вони містять. Так звана теорія «негативної калорійності» не отримала наукового підтвердження. Натомість є продукти, які дійсно містять дуже мало калорій і можуть допомогти зробити раціон більш ситним та збалансованим.

Одним із найкращих прикладів є огірки. Майже 96% їхньої маси становить вода, тому в 100 грамах міститься лише близько 15 ккал. Водночас огірки забезпечують організм калієм, невеликою кількістю вітаміну К та допомагають підтримувати водний баланс. Саме високий вміст води є головною причиною їхньої низької енергетичної щільності, зазначають дослідники з Університету Пенсильванії, які багато років вивчають вплив таких продуктів на контроль апетиту.

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Не менш цінною є листова зелень. Салат латук, шпинат, рукола, мангольд чи пекінська капуста містять приблизно від 15 до 25 ккал на 100 грамів. Попри скромну калорійність, вони забезпечують організм фолієвою кислотою, вітаміном К, каротиноїдами та іншими антиоксидантами. Дослідження, опубліковане в Journal of the American Dietetic Association, показало, що овочі з низькою енергетичною щільністю одночасно є одними з найбільш поживних продуктів, якщо оцінювати кількість корисних речовин на одну калорію.

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Селера давно стала символом дієтичного харчування, хоча її користь зовсім не пов’язана з міфічною «негативною калорійністю». У 100 грамах стебел міститься приблизно 14−16 ккал, зате багато води, клітковини та калію. Завдяки хрусткій текстурі її довше пережовують, що також може сприяти більш ранньому виникненню відчуття ситості.

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До продуктів із мінімальною калорійністю належать і кабачки. У 100 грамах міститься близько 17 ккал. Вони легко засвоюються, містять вітамін С, калій та можуть використовуватися як основа для крем-супів, овочевих запіканок чи навіть заміна макаронів у вигляді овочевої локшини.

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Броколі дещо калорійніша — приблизно 34 ккал на 100 грамів, однак вона забезпечує організм великою кількістю клітковини, вітаміну С, фолієвої кислоти та рослинних сполук, які активно вивчаються щодо їхнього потенційного впливу на профілактику хронічних захворювань. Незважаючи на більшу калорійність порівняно з огірками, броколі все одно належить до продуктів із дуже низькою енергетичною щільністю.

Цвітна капуста містить приблизно 25 ккал на 100 грамів і давно перестала бути лише гарніром. Сьогодні її використовують для приготування овочевого рису, піци, пюре та навіть соусів, що дозволяє суттєво знизити загальну калорійність страви без значної втрати об'єму.

Гриби також займають особливе місце серед низькокалорійних продуктів. У печерицях міститься близько 22 ккал на 100 грамів. Вони багаті на білок для рослинного продукту, містять бета-глюкани та створюють тривале відчуття ситості завдяки своїй структурі.

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Серед фруктів одним із найкращих варіантів залишаються полуниця та кавун. Полуниця містить приблизно 32 ккал на 100 грамів, а кавун — близько 30 ккал. Завдяки високому вмісту води вони чудово освіжають у спеку, а також забезпечують організм вітаміном С, антиоксидантами та поліфенолами. Цілісні фрукти, попри природний вміст цукрів, мають низьку енергетичну щільність і не асоціюються зі збільшенням маси тіла за умови помірного споживання.

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Помідори містять близько 18 ккал на 100 грамів і є одним із головних джерел лікопену — каротиноїду, який пов’язують зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Термічна обробка навіть підвищує біодоступність лікопену, тому користь приносять як свіжі, так і тушковані помідори.

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Редис, болгарський перець, спаржа, баклажани та капуста також містять менше 35 ккал на 100 грамів. Саме вони формують основу так званої дієти з низькою енергетичною щільністю, ефективність якої підтверджена багаторічними дослідженнями. Згідно з систематичним оглядом Міністерства сільського господарства США (USDA), такі харчові моделі допомагають не лише худнути, а й краще підтримувати досягнуту масу тіла в довгостроковій перспективі.

Втім, навіть найнижча калорійність не означає, що раціон повинен складатися лише з овочів. Організму потрібні білки, корисні жири та складні вуглеводи. Якщо замінити ними повноцінне харчування, можна зіткнутися з дефіцитом білка, незамінних жирних кислот, заліза, кальцію та інших поживних речовин.

Набагато ефективніше використовувати низькокалорійні продукти як основу кожного прийому їжі. Велика порція овочевого салату перед основною стравою, овочевий суп, тушковані овочі або свіжі ягоди на десерт дозволяють збільшити об'єм їжі без істотного збільшення її калорійності. Саме така стратегія, за даними численних клінічних досліджень, допомагає довше залишатися ситими, природно скорочувати споживання калорій та легше контролювати масу тіла без виснажливих дієт