Не лише гранат. 10 продуктів, багатих на антиоксиданти — та чому варто їх додати до раціону
Яка їжа багата на антиоксиданти (Фото: magnific.com/azerbaijan_stockers)
Гранат часто вважають королем антиоксидантів завдяки вмісту пунікалагінів, флавонолів та антоціанів. Ці сполуки допомагають долати запалення та захищають клітини від пошкоджень, а високий уміст вітаміну C підсилює цей ефект.
Проте гранат — далеко не єдине джерело таких речовин. Безліч фруктів, овочів та напоїв також багаті на антиоксиданти, які допомагають організму протидіяти оксидативному стресу й підтримують загальне здоров’я.
До таких продуктів належать:
1. Чорна бузина
Темно-фіолетовий колір чорної бузини зумовлений високою концентрацією антоціанів — антиоксидантів, що захищають клітини від руйнування. Сирі ягоди бузини можуть бути токсичними, тому їх обов’язково потрібно піддавати термічній обробці перед споживанням.
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2. Артишоки
Артишоки містять вітамін C, а також цинарин та хлорогенову кислоту. Ці антиоксиданти захищають клітини, підтримують здоров’я печінки й серця та допомагають контролювати рівень цукру в крові. Крім того, артишоки містять більше білка, ніж більшість інших овочів.
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3. Ожина
Ожина постачає в організм цілий комплекс антиоксидантів: вітаміни C та E, антоціани, елагову кислоту, кверцетин і терпеноїди. Вони мають виражену протизапальну дію та знижують ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.
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4. Кава
Для багатьох людей саме кава є головним джерелом антиоксидантів у щоденному раціоні. Вона багата на поліфеноли (зокрема фенольні кислоти), які захищають клітинні структури. Регулярне помірне споживання кави пов’язане з підтримкою когнітивних функцій мозку та зниженням ризику низки хронічних станів.
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5. Полуниця
Полуниця багата на антоціани, елагову кислоту та вітамін C. Наповинена клітковиною, марганцем і фолієвою кислотою, вона поєднує високу антиоксидантну активність із загальною поживною цінністю.
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6. Чорний шоколад
Чорний шоколад містить какао-флаваноїди: катехін, епікатехін і проціанідини. Саме ці сполуки забезпечують позитивний вплив какао на серцево-судинну систему.
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7. Малина
Малина є джерелом антоціанів та елаготанінів, які допомагають організму протистояти оксидативному стресу. Лабораторні дослідження показують, що ці сполуки захищають клітинні мембрани від пошкоджень.
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8. Червоне вино
Червоне вино містить ресвератрол та катехіни, які вивчалися щодо їхнього потенційно сприятливого впливу на серце. Офіційні медичні джерела зазначають: повністю безпечної дози алкоголю не існує, тому не варто вживати червоне вино спеціально для покращення стану серцево-судинної системи.
9. Яблука
Яблука містять безліч антиоксидантів, основна концентрація яких зосереджена в шкірці (зокрема хлорогенова кислота та кверцетин). Ці речовини зменшують запальні процеси та підтримують здоров’я клітин.
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10. Шпинат
Шпинат є відмінним джерелом лютеїну та зеаксантину — двох антиоксидантів, критично важливих для підтримки гостроти зору. Він також природно багатий на нітрати, які покращують кровообіг та допомагають утримувати в нормі артеріальний тиск.
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