Не лише пробудження зранку. Чотири переваги вживання кави для вашого здоров’я

Думка про те, що від ранкової чашки кави доведеться відмовитися заради здоров'я, лякає багатьох. Проте чудова новина полягає в тому, що робити цього не потрібно.

Кава містить цілий комплекс речовин, які підтримують організм. Є чимало речей, які варто обмежити в раціоні, але кава точно не входить до їхнього переліку.

Основні переваги споживання кави

Реклама

Більшість корисних властивостей кави зумовлені потужними антиоксидантами — поліфенолами, які мають протизапальну дію. Ці речовини зменшують окислювальний стрес і підтримують роботу багатьох внутрішніх органів.

1. Здоров’я мозку

Кава не лише покращує короткочасну концентрацію та увагу, а й захищає нервову систему в довгостроковій перспективі. Окрім підвищення бадьорості та працездатності, її вживання пов’язане зі зниженням ризику розвитку депресії та захистом від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

2. Здоров’я серця

Помірне споживання кави асоціюється зі зниженням ризику розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту та загальної смертності від патологій серця.

Холодний іспанець: рецепт айс-лате зі згущенкою Якщо набридла звичайна домашня кава - спробуйте цей простий та швидкий, але оригінальний та смачний рецепт. Потрібно лише трохи льоду та згущене молоко. Перейти до рецепту

3. Здоров’я печінки та травлення

Кава знижує ризик захворювань печінки, зокрема жирового гепатозу та цирозу. Крім того, її вживання пов’язують із нижчою ймовірністю розвитку раку печінки та колоректального раку.

4. Метаболічне здоров’я

Дослідження показують, що люди, які регулярно споживають каву, мають суттєво нижчий ризик розвитку діабету 2-го типу.

Скільки кави варто пити?

Денна норма кофеїну не повинна перевищувати 400 міліграмів на день. Водночас сприйнятливість до нього індивідуальна — деякі люди відчувають тривожність або тремор навіть від однієї чашки.

Оптимальною кількістю для отримання максимальної користі без ризиків вважається 3−4 чашки на день (приблизно 300−400 мг кофеїну). Масштабний метааналіз, опублікований у науковому журналі BMJ, підтверджує: споживання кави в цих межах є безпечним і дає найбільше зниження ризиків для здоров’я, приносячи значно більше користі, ніж шкоди.

Реклама:

Ходзіча лате: рецепт трендового японського чаю Ароматний зелений чай ходзича легко можна перетворити у затишний осінній напій з вершками та корицею. Готувати надзвичайно просто та швидко, а в результаті - безліч користі. Перейти до рецепту

Чи можна додавати вершки та цукор?

Чиста чорна кава сама по собі має беззаперечну користь, чого не можна сказати про цукор, оброблені рослинні олії чи штучні підсолоджувачі. Додавання великої кількості цукру, сиропів та жирних вершків швидко перетворює каву на висококалорійний напій, що збільшує ризик набору ваги.

Вдала альтернатива: Невелика кількість органічного молока або рослинних аналогів (мигдалеве, вівсяне, соєве чи кокосове).

Невелика кількість органічного молока або рослинних аналогів (мигдалеве, вівсяне, соєве чи кокосове). Натуральні підсолоджувачі: Кориця, ванільний екстракт, несолодкий какао-порошок, стевія або дрібка меду.

Кориця, ванільний екстракт, несолодкий какао-порошок, стевія або дрібка меду. Cold Brew (холодна кава): Напій холодної заварки має нижчу кислотність та природно солодкуватий смак, що є чудовим рішенням для тих, кому звичайна чорна кава здається занадто гіркою.

Найкращий час для кавування

Щоб не порушувати нічний сон, каву краще пити в першій половині дня. Кофеїн має довгий період виведення й залишається в організмі довше, ніж прийнято вважати, тому вживання напою варто припиняти після обіду.

Ідеальним часовим вікном вважається період із 9:30 до 11:30 ранку — це дозволяє отримати максимум енергії без порушення природних ритмів гормону кортизолу. Також кава перед тренуванням допомагає підвищити витривалість і продуктивність.

Важливо: Не пийте каву натщесерце. Вона може подразнювати слизову оболонку шлунка, викликати печію, здуття або провокувати різкий стрибок кортизолу. Спочатку з'їжте легкий сніданок (яйця, тост з авокадо або йогурт). Крім того, утримуйтеся від кави безпосередньо під час їди, щоб не погіршувати засвоєння заліза.

Полуничний матча лате: рецепт трендового чаю Цей полуничний лате з матча - ідеальний баланс солодкого, земляного та вершкового. Його легко приготувати вдома і насолоджуватися хоч кожного ранку Перейти до рецепту

Чи дійсно кава викликає зневоднення?

Кава зараховується до загального добового об'єму рідини. Хоча кофеїн має м’який сечогінний ефект, кількість води в чашці повністю компенсує ці втрати. Проте споживання чистої води протягом дня залишається обов’язковою умовою для підтримки водного балансу.

Реклама: