Навіть у квартирі. Шість овочів і трав, які можна виростити на підвіконні вашої кухні

Вам не потрібен город, щоб вирощувати власну зелень. Ці швидкозростаючі рослини, що не потребують особливого догляду, добре ростуть у приміщенні, а врожай можна зібрати вже за кілька тижнів.

Є щось чарівне у вирощуванні їжі у власному будинку. Горщик салату на підвіконні, зелена цибуля, що відновлюється у склянці на стільниці, або піднос із мікрозеленню, нахилений до світла, можуть здаватися маленькими кухонними дивами. Навіть невеликий урожай може змінити ваше уявлення про інгредієнти.

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Будь-яка їжа, яку ми вирощуємо, поглиблює зв’язок з тим, що знаходиться на тарілці, тому що ми можемо бачити процес на власні очі. Гарна новина: вам не потрібен город чи балкон, щоб почати вирощувати. Багато зелені процвітає у приміщенні, де температура стабільна, а шкідників практично немає. Зеленина та трави дуже добре підходять для вирощування в приміщенні, тому що вони швидко ростуть і не потребують стільки світла, як інші культури. Головне — вибрати рослини, які є компактними, швидкорослими та стійкими до низької освітленості в приміщенні. Ось деякі з найпростіших і найсмачніших для початку.

Рукола

Рукола — одна з найкорисніших овочів для вирощування в приміщенні. Вона швидко проростає та має насичений, перцевий смак без особливих зусиль. Рукола трохи ситніша, ніж салати з м’якшим листям і може витримувати деякі коливання температури. Насіння проростає швидко, часто менш ніж за тиждень, а листя зазвичай готове до збору приблизно через три-чотири тижні. Достатньо неглибокої ємності з 10−15 сантиметрами ґрунту, і рослини добре ростуть на вікні, що виходить на південь, в ідеалі на такому, яке постійно освітлюється сонцем протягом дня. Після збору свіжа рукола додає перцевого смаку салатам, бутербродам і піці. Спробуйте змішати жменю з оливковою олією та лимоном і посипати нею смажені овочі або пасту безпосередньо перед подачею.

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Листовий салат

Розсипчасті салати, такі як масляний, дуболистий або червонолистий, є одними з найщасливіших рослин, які можна вирощувати в приміщенні. Вони ростуть швидко, через чотири-шість тижнів з насіння. Замість того, щоб чекати, поки сформується повна головка, обрізайте зовнішнє листя за потреби та дозвольте рослині продовжувати плодоносити. Зазвичай достатньо середньої ємності з хорошим дренажем та регулярним поливом. Збирайте листя прямо з підвіконня для швидких салатів, бутербродів та зернових мисок на обід.

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Мікрозелень

Якщо ви коли-небудь платили високу ціну за крихітну упаковку мікрозелені в продуктовому магазині, вирощування власної — це як перемогти систему. Вона ростиме в приміщенні на кількох дюймах ґрунту. І вся крихітна рослина їстівна, включаючи коріння. Мікрозелень — броколі, редиска або соняшник — збирають одразу після проростання, коли рослини крихітні та мають насичений смак. Вони ростуть у неглибоких лотках з шаром ґрунту лише кілька сантиметрів і зазвичай готові до збору приблизно через 10−14 днів. Використовуйте їх, щоб додати свіжості, концентрованого смаку та яскравого кольору салатам, яйцям, тако, супам і бутербродам.

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Шпинат

Він росте трохи повільніше, ніж рукола чи салат, але все ще є надійною рослиною для вирощування в приміщенні, особливо тому, що він переносить прохолодніші температури та часткове освітлення. Компактні рослини легко поміщаються в невеликі контейнери, а листя можна збирати молодим для ніжних салатів або дати йому дозріти для приготування їжі. Шпинат можна додати майже скрізь: обсмажувати з часником, в омлети, до пасти або змішувати зі смузі.

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Зелена цибуля з обрізків

Найпростіший кімнатний «сад» вже може бути у вашому холодильнику. Ви, можливо, бачили, як люди кладуть коріння зеленої цибулі у скляну банку на вікні. Це працює, якщо достатньо світла, і це безпечний спосіб спробувати вирощувати в приміщенні. Просто помістіть кореневі кінчики зеленої цибулі у склянку з невеликою кількістю води та поставте їх біля сонячного вікна. Протягом кількох днів почнуть рости свіжі зелені пагони. Зріжте цибулю для смаженого рису, супів, яєць, тако та печеної картоплі.

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Паростки гороху

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Якщо ви дійсно хочете швидкого відновлення, паростки гороху також є чудовим вибором. Горошок сорту Tom Thumb — це недооцінене кухонне диво. Він маленький і кущистий, тому добре підходить для горщика. Ця елегантна зелень швидко росте в неглибоких контейнерах і зазвичай готова до збору врожаю через два-три тижні. Використовуйте горошок, щоб додати ніжної солодкості та хрускоту салатам, стравам, смаженим у воку, та бутербродам.

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Облаштування « городу» на підвіконні

Вам не потрібна повноцінна гідропонна система, щоб розпочати, але є кілька речей, які слід пам’ятати. Здатність переносити відносно низький рівень освітлення є найважливішим фактором. Навіть найсонячніше підвіконня пропонує менше світла, ніж місце під тінистим деревом на вулиці.

Вікно, що виходить на південь, пропонує найнадійніше освітлення, хоча сусідні будівлі або дерева можуть мати значення. Незважаючи на це, багато садівників зрештою додають лампи для вирощування. Без належного освітлення ви ризикуєте отримати довгоногі рослини зі слабким стеблом, які нахиляються до джерела світла, не так легко (або взагалі не плодоносять) і їх легше залити водою.

Якщо ви вирощуєте в ґрунті, варто почати з простого. Рослинам потрібно кілька необхідних речей: поживні речовини, вода, ґрунт і сонце. Використовуйте добре дреновану ґрунтову суміш і контейнери з отворами на дні. Вони можуть бути як недорогими, так і такими вишуканими, як ви забажаєте.

Нарешті, багато новачків помиляються в поливі. Надмірний призведе до гниття коренів. Ваш ґрунт має бути вологим; якщо ви не впевнені, занурте палець, і якщо він вологий на 2−4 см, можете почекати.