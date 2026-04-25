Роками пластикові обробні дошки були улюбленим матеріалом для домашніх кухарів та професійних шеф-кухарів, оскільки цей матеріал легко чистити, він легкий і не затуплює ножі. Але чи є пластик найкращим варіантом?

В останні роки нержавіюча сталь стає дедалі популярнішим матеріалом для обробних дощок. Гладкі, легкі в очищенні та стійкі до глибоких порізів з часом, ці металеві дошки цінуються за свою довговічність порівняно з пластиком. Щоб допомогти вам вибрати між цими матеріалами, пояснюємо, що робить нержавіючу сталь такою привабливою на кухні та як вона порівнюється з іншими матеріалами, такими як пластик та дерево.

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Чи нержавіюча сталь краща за пластик?

З точки зору безпеки харчових продуктів, нержавіюча сталь сама по собі не безпечніша за пластик. Обидва матеріали можуть сприяти виживанню бактерій, якщо їх не чистити належним чином. Дослідження поверхонь, що контактують з їжею, показало, що біоплівки можуть утворюватися на пластику та нержавіючій сталі. Фактично, воно виявило найвищу щільність біоплівки на пластику, а потім на нержавіючій сталі.

Це підкреслює, що хоча пластик може бути більш схильним до утворення біоплівки, жоден з цих матеріалів не є стійким. На пластикових дошках з часом можуть з’являтися глибші канавки для ножа, що ускладнює очищення, тоді як гладка поверхня нержавіючої сталі не запобігає прикріпленню мікробів. У реальному використанні рівень забруднення часто однаковий для різних матеріалів.

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Огляд обробних дощок з нержавіючої сталі

Нержавіюча сталь відповідає кільком критеріям ідеальної обробної дошки. Вона непориста, стійка до глибоких порізів і неглибоких канавок, її можна легко дезінфікувати в посудомийній машині. Однак у обробної дошки з нержавіючої сталі є мінуси. Вона може бути дуже жорсткою для країв ножа і швидко їх затуплює. Такі дошки шумні, а іноді — якщо ви до цього не звикли — ваш ніж і їжа можуть трохи ковзати і бути трохи небезпечними.

Огляд пластикових обробних дощок

Пластикові обробні дошки непористі, нековзкі та безпечні для ножів, що робить їх популярним вибором на кухнях. Однак з часом глибокі канавки від порізів ножем на пластиковій обробній дошці можуть містити бактерії, які можуть вижити після миття в посудомийній машині та інтенсивного тертя.

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Огляд дерев’яних обробних дощок

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Для тих, хто віддає перевагу кухні без пластику, дерев’яні обробні дошки є найкращим варіантом. Дерево — єдина поверхня, яку можна оновити вдома. Звичайні сліди від ножа від різання або рубання — це нормально, але глибокі сліди, особливо на пластикових обробних дошках, можуть затримувати бактерії. Якщо дерев’яна обробна дошка сильно пошкоджена, її можна відремонтувати та відновити, злегка відшліфувавши, доки сліди від ножа не зникнуть. Після шліфування просто змастіть дошку олією на ніч, а потім додайте крем для дошки, щоб запечатати її.

Крім того, дослідження, проведене в Університеті Іллінойсу (США), показало, що північний клен твердих порід має природні антимікробні властивості та містить природні ферменти, які активно знищують бактерії. Це означає, що коли м’ясний сік і бактерії поглинаються деревними волокнами, ці ферменти нейтралізують мікроби всередині, що робить дерев’яні обробні дошки безпечним та гігієнічним варіантом. Інші оптимальні варіанти обробних дощок включають горіх і вишню через їхню щільність. Мінусом дерев’яної обробної дошки є те, що її нелегко мити. Її не можна покласти в посудомийну машину, оскільки тепло та вода можуть призвести до деформації, розтріскування та розколу.

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Як підтримувати чистоту обробних дощок

Перш за все, завжди використовуйте спеціальну обробну дошку для сирого м’яса, щоб уникнути перехресного забруднення. Пластикові та нержавіючі сталеві обробні дошки зазвичай можна мити в посудомийній машині, але переконайтеся, що ви ставите їх на верхню полицю, щоб уникнути найвищої температури. Якщо у вас немає посудомийної машини, мийте ці матеріали теплою мильною водою.

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Ніколи не замочуйте дерев’яну обробну дошку у воді та не кладіть її в посудомийну машину. Натомість протріть її чистою вологою ганчіркою з м’яким милом, доки не будуть видалені всі частинки їжі. Виперіть ганчірку в чистій теплій воді в раковині та відіжміть її. Знову пройдіться по поверхні обробної дошки, щоб видалити залишки мила. Потім протріть обробну дошку чистим сухим рушником, доки не залишиться вологи. Якщо ви чистите дерев’яну обробну дошку після кожного використання та регулярно змащуєте її олією, вона буде готова до використання та служитиме вічно.

Загалом, матеріал не так важливий, як те, як ви чистите та доглядаєте за обробною дошкою. Безпечне поводження, ретельне очищення, запобігання перехресному забрудненню та заміна зношених дощок мають більше значення, ніж сам матеріал.