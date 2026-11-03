Не кава. П’ять напоїв, які можуть допомогти при розладі шлунка

Коли шлунок протестує, навіть склянка звичайної води може здаватися надто великим випробуванням. Але якщо разом із нудотою з’явилися блювання або діарея, відмовлятися від рідини — погана ідея: організм втрачає не лише воду, а й електроліти.

Втім, універсального напою «від розладу шлунка» не існує. Нудота, блювання, діарея та печія мають різні причини, тому те, що допомагає в одному випадку, може в іншому лише посилити дискомфорт. Головне правило — пити те, що переноситься нормально, і правильно відновлювати рідину, якщо її втрати стали значними.

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Вода

Якщо просто нудить, але рідина нормально утримується в шлунку, почати найпростіше з води. Не обов’язково випивати цілу склянку залпом: при нудоті або після блювання краще робити невеликі ковтки через короткі проміжки часу. Саме такий підхід допомагає отримувати рідину, не провокуючи новий напад блювання. При легкому розладі цього може бути достатньо. Але якщо блювання або діарея повторюються часто, однієї води може виявитися замало: разом із рідиною організм втрачає натрій, калій та інші електроліти. У такій ситуації важливіше не просто пити більше, а відновлювати і воду, і солі.

Розчин для пероральної регідратації

Якщо діарея водяниста й часта або блювання не дає нормально пити, на перше місце виходить не чай і не спортивний напій, а розчин для пероральної регідратації (ORS). Його формула не випадкова: розчин містить воду, глюкозу та електроліти у співвідношенні, яке допомагає кишечнику ефективніше всмоктувати натрій і воду. Саме тому ORS використовують для відновлення рідини при значних її втратах. CDC рекомендує такі розчини, зокрема, при тяжчій діареї, тоді як NIDDK зазначає їхню особливу користь для людей із вираженою діареєю або ознаками зневоднення. Пити ORS теж краще невеликими порціями. Якщо після кількох ковтків не виникає блювання, кількість рідини можна поступово збільшувати.

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Прозорий бульйон

Теплий прозорий бульйон може бути непоганим варіантом, коли після блювання або діареї хочеться не лише пити, а й отримати трохи солі та енергії. Він містить рідину та певну кількість натрію, хоча концентрація електролітів залежить від рецепта, тому бульйон не варто розглядати як повноцінну заміну ORS при зневодненні.

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Імбирний чай

Імбир давно використовують проти нудоти, і цього разу популярний домашній засіб має під собою певне наукове підґрунтя. Огляд систематичних оглядів і метааналізів 2024 року показав, що імбир може зменшувати нудоту й блювання, зокрема після операцій, під час вагітності та в пацієнтів, які проходять хіміотерапію. Водночас автори оцінили якість попередніх метааналізів як від низької до критично низької, тому називати імбир гарантованим засобом від будь-якої нудоти було б перебільшенням.

Є й інша деталь: більшість клінічних досліджень стосувалася стандартизованих добавок або конкретних доз імбиру, а не чашки домашнього чаю. Тому теплий імбирний настій можна сприймати як комфортний варіант, який може допомогти при легкій нудоті, але не як заміну лікам чи регідратації. Якщо ж після імбиру стає гірше, з’являється печія або дискомфорт, експеримент продовжувати не потрібно.

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М'ятний чай — не для всіх

М’ята має репутацію універсального засобу від проблем зі шлунком, але тут варто зробити важливе уточнення. Дослідження справді показують, що капсули з олією перцевої м’яти можуть зменшувати деякі симптоми синдрому подразненого кишечника, зокрема біль. Однак це не те саме, що чашка м’ятного чаю. У метааналізі 2022 року йшлося про концентровану олію м’яти, а якість доказів автори оцінили як дуже низьку.

До того ж м’ята може бути невдалим вибором при печії та гастроезофагеальній рефлюксній хворобі. Американський коледж гастроентерології включає м’яту до потенційних харчових тригерів рефлюксу. Але важливо не перетворювати це на універсальну заборону: харчові тригери дуже індивідуальні, і не кожна людина реагує на м’яту однаково.

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Що краще поки відкласти

При розладі травлення не існує універсального чорного списку напоїв. Наприклад, фруктовий сік не обов’язково заборонений при діареї — NIDDK навіть допускає його в певних ситуаціях. Проте дуже солодкі напої у великій кількості можуть погіршувати діарею через осмотичний ефект, а кислі напої здатні провокувати симптоми рефлюксу в людей, які до нього чутливі. Газовані напої також можуть бути не найкращим вибором, особливо якщо вони містять багато цукру.

Імбирний ель не варто автоматично зараховувати до «лікувальних» напоїв. Назва може створювати враження, що це рідка версія імбирного чаю, але кількість імбиру в конкретному напої дуже відрізняється, тоді як цукру в ньому може бути чимало. Якщо мета — регідратація після діареї, аптечний ORS значно передбачуваніший. Кофеїн, алкоголь та дуже солодкі напої теж краще тимчасово обмежити, якщо вони посилюють нудоту, діарею або печію.