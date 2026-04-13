Щоб виспатися краще. П’ять напоїв, які допоможуть швидше заснути

Постійний режим перед сном може значно покращити якість вашого сну, і початок із ритуалу заспокійливого напою може бути корисним кроком. Хоча ромашковий чай широко відомий своїм розслаблюючим ефектом, інші напої та чаї також можуть сприяти кращому сну та допомагати вам розслабитися після напруженого дня. Ось найкращі напої, якими можна насолоджуватися перед сном. Пояснюємо, чому вони ефективно запспокоюють, скільки пити та про ідеальний час для вживання. Якщо вам важко заснути, подумайте про додавання одного з цих напоїв до вашого раціону перед сном.

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Вишневий сік

Він може здатися незвичайним напоєм для сну, але його користь може переконати вас спробувати його. Це природне джерело мелатоніну, гормону, який регулює цикли сну та неспання, і він містить сполуки, які допомагають організму засвоювати триптофан — білок, необхідний для вироблення гормонів сну, таких як серотонін та мелатонін. Вишневий сік також містить поліфеноли, які зменшують запалення та можуть допомогти покращити якість сну. Однак будьте обережні, вживаючи вишневий сік, оскільки він природно має високий вміст цукру.

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Ромашковий чай

Це класичний напій перед сном завдяки своїй природній сполуці апігеніну, яка зв’язується з рецепторами в мозку та допомагає заспокоїти нервову систему, полегшуючи розслаблення. Щоб повною мірою скористатися перевагами ромашкового чаю, пийте його за 30−45 хвилин до сну, щоб він встиг метаболізуватися та підтримувати сон. Цей час також дає вам можливість скористатися ванною кімнатою перед сном, допомагаючи запобігти перебоям у сні.

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Коров’яче молоко

Склянка коров’ячого молока перед сном може покращити якість сну, оскільки воно також містить триптофан (як вишневий сік) — білок, який допомагає вашому організму виробляти мелатонін та серотонін. Воно також природно містить невелику кількість обох гормонів. Як правило, нам слід прагнути споживати 3 порції молочних продуктів щодня, щоб покращити загальний стан здоров’я. Щоб покращити сон, намагайтеся випивати склянку молока під час вечері. Крім того, воно є гарним джерелом кальцію, вітаміну D та магнію, які допомагають вашому тілу розслабитися та покращити сон.

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Чай з пасифлори

Це ще один трав’яний варіант, який може допомогти заспокоїти розпалений розум після довгого дня. Він також сприяє глибшому сну. Пасифлора — це нервова речовина, яка заспокоює та живить нервову систему, що призводить до спокійнішого розуму та тіла. Вона також містить ГАМК, нейромедіатор, який допомагає знизити активність мозку.

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Чай зі святого базиліка

Святий базилік, також відомий як тулсі, — це адаптогенна трава, яку зазвичай заварюють та вживають як чай. Він допомагає посилити реакцію організму на стрес, що призводить до спокійнішого стану, який готує вас до сну. Святий базилік також допомагає регулювати надниркові залози, які вивільняють гормон стресу кортизол. Якщо ваш розум схильний до швидкої роботи в кінці дня, цей чай може бути гарним варіантом, щоб допомогти вам розслабитися перед сном.

Скільки слід пити перед сном?

Щоб отримати максимальну користь від цих напоїв перед сном, випийте від 170 до 230 мл за одну-дві години до сну. Уникайте вживання більше 230 мл, оскільки це може призвести до того, що ви прокинетеся вночі, щоб скористатися туалетом. Варто насолоджуватися напоєм як частиною вашого розслаблюючого ритуалу. Поєднуйте його із заспокійливою музикою, подалі від екранів та приглушеним світлом у спальні, щоб сприяти розслабленню та кращому сну.