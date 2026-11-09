Не вороги. Дослідження з’ясувало, як жирний сир і молоко впливають на вагу, холестерин і тиск

Знежирене молоко, легкий йогурт і сир із низьким вмістом жиру десятиліттями вважалися очевидним вибором для тих, хто стежить за вагою та здоров'ям серця.

Однак останні дослідження змушують дещо переглянути уявлення про молочні продукти. Виявляється, повножирні молоко, йогурт і сир не обов’язково призводять до набору ваги або погіршення показників холестерину.

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До такого висновку дійшли дослідники Університету Торонто та Університету Маунт-Сент-Вінсент у Канаді. Вони провели 12-тижневий експеримент за участю 74 дорослих із надмірною вагою або ожирінням, щоб з’ясувати, як щоденне споживання трьох порцій повножирних молочних продуктів позначається на масі тіла, артеріальному тиску та метаболічному здоров'ї.

Що відбувалося під час експерименту

Учасників розподілили на три групи. Перша дотримувалася дієти зі зниженим споживанням калорій — приблизно на 500 ккал менше від звичного раціону — і споживала не більш як одну порцію нежирних молочних продуктів на день. Друга група щодня отримувала три порції повножирних молочних продуктів, але мала скоротити споживання інших продуктів приблизно на 500 ккал, щоб компенсувати додаткову енергетичну цінність. Третя група також споживала три порції повножирних молочних продуктів, але не мала обмежувати загальну калорійність харчування.

До щоденного меню учасників входили 250 мл незбираного молока, порція грецького йогурту та близько 42 г сиру. Вчені оцінювали зміни маси тіла, складу тіла, артеріального тиску, рівня ліпідів і глюкози в крові, а також кількість поживних речовин у раціоні.

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За 12 тижнів у групах, які споживали повножирні молочні продукти, не зафіксували значущого збільшення маси тіла або жирової тканини. Не погіршилися й показники холестерину. У групі без обмеження калорійності навіть зафіксували невелике зменшення окружності стегон, хоча цей результат не варто трактувати як доказ схуднення завдяки молочному жиру.

Цікаво, що систолічний артеріальний тиск знизився як у групі з трьома порціями повножирних молочних продуктів без обмеження калорійності — у середньому на 2,72 мм рт. ст., так і в групі з обмеженням калорійності та невеликою кількістю нежирних молочних продуктів — на 4,25 мм рт. ст. Однак статистично значущої різниці між групами не виявили. Тобто експеримент не довів переваги одного варіанта харчування над іншим щодо артеріального тиску.

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Не змінилися суттєво й показники загального холестерину, його фракцій ЛПНЩ і ЛПВЩ, а також глікованого гемоглобіну та глюкози натще. Рівень тригліцеридів тимчасово підвищився на четвертому тижні, але до завершення експерименту повернувся до початкових значень.

Експеримент не був прямим порівнянням однакової кількості повножирних і знежирених молочних продуктів. Перша група одночасно споживала менше молочних продуктів і дотримувалася дієти зі зниженою калорійністю. Тому результати не дозволяють стверджувати, що знежирені продукти гірші для здоров’я.

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Чому жирність молочних продуктів не розповідає всієї історії

Одна з гіпотез, яка допомагає пояснити отримані результати, пов’язана з так званою молочною матрицею (dairy matrix). Це поняття описує складну структуру молочних продуктів, у якій білки, жири, мінерали та інші поживні речовини взаємодіють між собою. Важливе значення має не лише кількість окремих нутрієнтів, а й те, як вони організовані в самому продукті.

Наприклад, молочний жир у сирі, йогурті та вершковому маслі може по-різному впливати на обмін речовин. На це впливають структура продукту, спосіб обробки та процеси травлення. Саме тому реакція організму на насичені жири з молочних продуктів не обов’язково ідентична реакції на таку саму кількість жирів з інших джерел.

Цю гіпотезу досліджують у науковій літературі. Зокрема, огляд 59 досліджень, опублікований у Frontiers in Nutrition у 2024 році, показав, що споживання повножирного молока, йогурту та сиру здебільшого не демонструвало несприятливого зв’язку з кардіометаболічними показниками. В окремих дослідженнях виявляли потенційно сприятливі зміни маси тіла та складу тіла на тлі споживання повножирних молочних продуктів, а також показників ліпідного профілю у людей, які їли сир. Однак результати досліджень неоднорідні, а сама молочна матриця ще не пояснює всіх механізмів впливу таких продуктів на здоров’я.

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Більше кальцію та білка: ще одна перевага молочних продуктів

Помітні відмінності між групами учасників виявилися у споживанні поживних речовин. Чоловіки та жінки, які щодня їли три порції повножирних молочних продуктів, отримували більше білка й кальцію, ніж учасники з обмеженим споживанням молочних продуктів. Середнє добове споживання кальцію в цих групах становило приблизно 1100−1120 мг, тоді як у групі з низьким споживанням молочних продуктів — близько 760 мг. Для порівняння, рекомендована добова кількість кальцію для більшості дорослих становить близько 1000 мг, хоча потреба залежить від віку та інших індивідуальних чинників.

Збільшилося й споживання білка, який потрібен для відновлення тканин, підтримки м’язової маси та вироблення ферментів. Учасники з трьома порціями молочних продуктів також отримували більше вітаміну D, хоча його кількість у раціоні все одно залишалася нижчою за рекомендовану.

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Чи справді повножирні молочні продукти тепер рекомендують частіше?

Дискусія про жирність молочних продуктів вийшла за межі наукових журналів і торкнулася офіційних рекомендацій щодо харчування. Наприклад, у США опубліковані в січні 2026 року Рекомендації з харчування на 2025−2030 роки справді змінили акценти: вони рекомендують включати до раціону повножирні молочні продукти без доданого цукру. Для раціону на 2000 ккал орієнтир становить три порції молочних продуктів на день.

Водночас рекомендація не означає, що можна необмежено споживати вершкове масло, жирний сир або вершки. У тих самих американських рекомендаціях зберігається орієнтир: насичені жири мають забезпечувати не більш як 10% добової калорійності. Для раціону на 2000 ккал це приблизно 22 г на день.

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Для порівняння, Американська кардіологічна асоціація дотримується ще суворішого підходу та рекомендує обмежувати насичені жири до менш ніж 6% добової калорійності. Це близько 13 г для людини, яка споживає 2000 ккал на день. Організація пояснює таку рекомендацію впливом насичених жирів на рівень холестерину ЛПНЩ, який пов’язаний із ризиком серцево-судинних захворювань.

Отже, навіть якщо повножирні молочні продукти можуть бути частиною здорового раціону, важливо враховувати загальну кількість насичених жирів. Наприклад, поєднання склянки незбираного молока, порції жирного йогурту та сиру може забезпечити значну частину добового ліміту. А якщо протягом дня людина також їсть вершкове масло, жирне м’ясо та інші продукти з високим вмістом насичених жирів, перевищити рекомендовану кількість стає значно простіше.

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Які молочні продукти обирати?

Вибір між повножирним і знежиреним молоком, йогуртом чи сиром залежить від загального раціону, енергетичних потреб, рівня холестерину та стану здоров’я. Якщо людина намагається контролювати споживання насичених жирів або має підвищений рівень холестерину ЛПНЩ, нежирні молочні продукти можуть бути практичнішим вибором. Вони забезпечують організм білком і кальцієм, але містять менше жиру та калорій. Водночас людям, які добре переносять молочні продукти й не мають потреби обмежувати їхню жирність, не обов’язково відмовлятися від звичайного молока чи йогурту лише через вміст жиру.

Варто також звертати увагу на склад продуктів. Натуральний йогурт без доданого цукру може бути кращим повсякденним вибором, ніж солодкий десертний аналог, незалежно від його жирності. А сир, навіть повножирний, можна споживати помірними порціями, враховуючи його калорійність і вміст солі.

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Головний висновок канадського експерименту полягає не в тому, що жирні молочні продукти потрібно їсти якомога частіше, а в тому, що сама їхня жирність не робить їх автоматично шкідливими. За умови збалансованого харчування три порції таких продуктів на день протягом 12 тижнів не погіршили основних показників метаболічного здоров’я учасників.