Буде смачно і корисно. Як додавати протизапальні вуглеводи до кожного прийому їжі - та чому це варто робити

Надто часто вуглеводи звинувачують у спровокуванні запальних процесів. Проте не всі вуглеводи однакові, і чимало з них мають діаметрально протилежний ефект.

Повноцінні цільні злаки багаті на харчові волокна, антиоксиданти та незамінні мінерали, які при регулярному споживанні допомагають знижувати рівень запалення та підтримують загальне здоров’я. Натомість рафіновані вуглеводи (білий хліб, звичайні макарони) позбавлені цих цінних речовин, що робить їх потенційними тригерами запалень.

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Ось п’ять цільнозернових продуктів із вираженими протизапальними властивостями та прості способи додати їх до щоденного меню.

1. Кіноа

Кіноа містить усі дев’ять незамінних амінокислот, що робить її джерелом повноцінного білка. Крім того, вона має багатий протизапальний склад:

Клітковина: Підтримує мікробіом кишківника та стабілізує рівень цукру в крові, що є критично важливим для контролю запалень.

Підтримує мікробіом кишківника та стабілізує рівень цукру в крові, що є критично важливим для контролю запалень. Магній: Бере участь у сотнях біохімічних процесів, а його достатнє споживання пов’язане зі зниженням маркерів запалення.

Бере участь у сотнях біохімічних процесів, а його достатнє споживання пов’язане зі зниженням маркерів запалення. Антиоксиданти (зокрема кверцетин): Захищають клітини від окислювального стресу.

Як вживати:

На сніданок: Зваріть кіноа на звичайному чи рослинному молоці з додаванням кориці та ягід або використовуйте як основу для боула з грецьким йогуртом, фруктами, насінням чиа та льону. Також зварену кіноа можна додавати в нічну вівсянку чи тісто для панкейків і мафінів.

Зваріть кіноа на звичайному чи рослинному молоці з додаванням кориці та ягід або використовуйте як основу для боула з грецьким йогуртом, фруктами, насінням чиа та льону. Також зварену кіноа можна додавати в нічну вівсянку чи тісто для панкейків і мафінів. На обід та вечерю: Використовуйте як поживу основу для салатів, фаршируйте нею болгарський перець із квасолею або додавайте до супів для густоти та підвищення вмісту білка.

Ідея для швидкої вечері: салат із буряком, нутом і кіноа Ідеальний баланс білків, клітковини та вітамінів у кожній ложці — цей салат вартий місця у вашому меню. Готуйте і насолоджуйтесь вільним часом поза плитою. Перейти до рецепту

2. Овес

Овес — чудове джерело розчинної клітковини під назвою бета-глюкан. У шлунково-кишковому тракті вона утворює гелеподібну масу, яка допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину (LDL). Це важливо, адже високий рівень цього холестерину стимулює вироблення запальних білків. Овес також містить унікальні антиоксиданти — авенантраміди, а ще марганець. Вони захищають клітини від окислювального руйнування.

Як вживати:

Для паніровки: Використовуйте вівсяні пластівці як сполучний компонент для овочевих котлет, фрикадельок чи котлет із індички. Також пластівці можна збити в блендері до стану борошна й використовувати для запікання курки чи риби.

Використовуйте вівсяні пластівці як сполучний компонент для овочевих котлет, фрикадельок чи котлет із індички. Також пластівці можна збити в блендері до стану борошна й використовувати для запікання курки чи риби. Замість традиційної каші: Приготуйте несолону вівсянку з яйцем пашот, обсмаженою зеленню та краплею оливкової олії.

Приготуйте несолону вівсянку з яйцем пашот, обсмаженою зеленню та краплею оливкової олії. Для супів: Додавайте жменю пластівців у супи та рагу для природного загущення.

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Бананові мафіни з вівсянки: рецепт кексів з арахісовою пастою Запах свіжої випічки — теплі банани та карамелізований арахіс стають справжнім обіймом для ранку. Коли в духовці піднімаються пухкі шапочки мафінів, по кухні розходиться приємний аромат кориці і підсмаженої вівсянки. Готуйте вже! Перейти до рецепту

3. Спельта (полба)

Спельта — це стародавній вид пшениці, що містить клітковину, магній, залізо, цинк та рослинні антиоксиданти (фенольні сполуки). Клітковина спельти підтримує здоров’я кишківника й запобігає стрибкам глюкози, а фенольні сполуки допомагають організму протидіяти окислювальному стресу, що безпосередньо пов’язаний із хронічними запаленнями.

Як вживати:

У вигляді каш: Зваріть цілі зерна спельти як теплу ранкову кашу з фруктами та корицею.

Зваріть цілі зерна спельти як теплу ранкову кашу з фруктами та корицею. Для випічки: Додавайте спельтове борошно в тісто для млинців чи мафінів для надання приємного горіхового присмаку.

Додавайте спельтове борошно в тісто для млинців чи мафінів для надання приємного горіхового присмаку. У ситних стравах: Додавайте відварену спельту до ситних салатів із запеченими овочами та фетою або готуйте з неї ризото (так зване «спельтото»).

Рецепт пісочного печива зі спельти з м’яким горіховим смаком Дізнайтеся про ніжне, горіхове спельтове борошно, яке додає пісочному печиву особливий смак. Британська кулінарна письменниця поділилась історією свого знайомства з цим інгредієнтом та рецептом ароматного печива з фундуком. Перейти до рецепту

4. Гречка

Вона містить повний спектр незамінних амінокислот, високу концентрацію клітковини, магнію, лізину та кверцетину. Кверцетин сприяє зниженню запальних процесів та контролю рівня холестерину, а клітковина живить корисну мікрофлору кишківника.

Як вживати:

На сніданок: Готуйте гречані гречаники (панкейки) з грецьким йогуртом, насінням чиа та свіжими фруктами або варіть класичну гречану кашу з насінням.

Готуйте гречані гречаники (панкейки) з грецьким йогуртом, насінням чиа та свіжими фруктами або варіть класичну гречану кашу з насінням. У салатах: Відварена гречана крупа добре зберігається в холодильнику, тому її зручно готувати заздалегідь і додавати до холодних салатів зі свіжою зеленню та овочами.

Відварена гречана крупа добре зберігається в холодильнику, тому її зручно готувати заздалегідь і додавати до холодних салатів зі свіжою зеленню та овочами. Альтернатива пасті: Замінюйте звичайні макарони на локшину соба, яка виготовляється з гречаного борошна.

Гречаники в томатному соусі: ситно, смачно і корисно Ця ароматна страва поєднує улюблені інгредієнти українців: ситну гречку, ніжне м’ясо та томатний сік з легкою кислинкою. Ідеальний варіант для щоденної вечері! Перейти до рецепту

5. Сорго

Сорго — це злакова культура, багата на фенольні кислоти та флавоноїди. Фенольні кислоти нейтралізують окислювальний стрес і знижують маркери запалення, а флавоноїди пригнічують ферменти, які провокують запальні реакції. Крім того, сорго містить клітковину та резистентний крохмаль, які підтримують здоров’я метаболізму та кишківника.

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Як вживати:

Як цільне зерно: Варіть цільне сорго на горіховому молоці з додаванням насіння чиа та фруктів за аналогією з вівсянкою.

Варіть цільне сорго на горіховому молоці з додаванням насіння чиа та фруктів за аналогією з вівсянкою. У вигляді борошна: Використовуйте соргове борошно у рецептах панкейків або вафель для легкого горіхового присмаку.

Використовуйте соргове борошно у рецептах панкейків або вафель для легкого горіхового присмаку. У заправках та запіканках: Додавайте відварене сорго в супи, овочеві салати або загортайте у лаваш чи роли разом із хумусом, тертою морквою та свіжими овочами.