Буде смачно і корисно. Як додавати протизапальні вуглеводи до кожного прийому їжі - та чому це варто робити
Як додавати протизапальні вуглеводи до кожного прийому їжі (Фото: magnific.com/8photo)
Надто часто вуглеводи звинувачують у спровокуванні запальних процесів. Проте не всі вуглеводи однакові, і чимало з них мають діаметрально протилежний ефект.
Повноцінні цільні злаки багаті на харчові волокна, антиоксиданти та незамінні мінерали, які при регулярному споживанні допомагають знижувати рівень запалення та підтримують загальне здоров’я. Натомість рафіновані вуглеводи (білий хліб, звичайні макарони) позбавлені цих цінних речовин, що робить їх потенційними тригерами запалень.
Ось п’ять цільнозернових продуктів із вираженими протизапальними властивостями та прості способи додати їх до щоденного меню.
1. Кіноа
Кіноа містить усі дев’ять незамінних амінокислот, що робить її джерелом повноцінного білка. Крім того, вона має багатий протизапальний склад:
- Клітковина: Підтримує мікробіом кишківника та стабілізує рівень цукру в крові, що є критично важливим для контролю запалень.
- Магній: Бере участь у сотнях біохімічних процесів, а його достатнє споживання пов’язане зі зниженням маркерів запалення.
- Антиоксиданти (зокрема кверцетин): Захищають клітини від окислювального стресу.
Як вживати:
- На сніданок: Зваріть кіноа на звичайному чи рослинному молоці з додаванням кориці та ягід або використовуйте як основу для боула з грецьким йогуртом, фруктами, насінням чиа та льону. Також зварену кіноа можна додавати в нічну вівсянку чи тісто для панкейків і мафінів.
- На обід та вечерю: Використовуйте як поживу основу для салатів, фаршируйте нею болгарський перець із квасолею або додавайте до супів для густоти та підвищення вмісту білка.
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2. Овес
Овес — чудове джерело розчинної клітковини під назвою бета-глюкан. У шлунково-кишковому тракті вона утворює гелеподібну масу, яка допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину (LDL). Це важливо, адже високий рівень цього холестерину стимулює вироблення запальних білків. Овес також містить унікальні антиоксиданти — авенантраміди, а ще марганець. Вони захищають клітини від окислювального руйнування.
Як вживати:
- Для паніровки: Використовуйте вівсяні пластівці як сполучний компонент для овочевих котлет, фрикадельок чи котлет із індички. Також пластівці можна збити в блендері до стану борошна й використовувати для запікання курки чи риби.
- Замість традиційної каші: Приготуйте несолону вівсянку з яйцем пашот, обсмаженою зеленню та краплею оливкової олії.
- Для супів: Додавайте жменю пластівців у супи та рагу для природного загущення.
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3. Спельта (полба)
Спельта — це стародавній вид пшениці, що містить клітковину, магній, залізо, цинк та рослинні антиоксиданти (фенольні сполуки). Клітковина спельти підтримує здоров’я кишківника й запобігає стрибкам глюкози, а фенольні сполуки допомагають організму протидіяти окислювальному стресу, що безпосередньо пов’язаний із хронічними запаленнями.
Як вживати:
- У вигляді каш: Зваріть цілі зерна спельти як теплу ранкову кашу з фруктами та корицею.
- Для випічки: Додавайте спельтове борошно в тісто для млинців чи мафінів для надання приємного горіхового присмаку.
- У ситних стравах: Додавайте відварену спельту до ситних салатів із запеченими овочами та фетою або готуйте з неї ризото (так зване «спельтото»).
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4. Гречка
Вона містить повний спектр незамінних амінокислот, високу концентрацію клітковини, магнію, лізину та кверцетину. Кверцетин сприяє зниженню запальних процесів та контролю рівня холестерину, а клітковина живить корисну мікрофлору кишківника.
Як вживати:
- На сніданок: Готуйте гречані гречаники (панкейки) з грецьким йогуртом, насінням чиа та свіжими фруктами або варіть класичну гречану кашу з насінням.
- У салатах: Відварена гречана крупа добре зберігається в холодильнику, тому її зручно готувати заздалегідь і додавати до холодних салатів зі свіжою зеленню та овочами.
- Альтернатива пасті: Замінюйте звичайні макарони на локшину соба, яка виготовляється з гречаного борошна.
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5. Сорго
Сорго — це злакова культура, багата на фенольні кислоти та флавоноїди. Фенольні кислоти нейтралізують окислювальний стрес і знижують маркери запалення, а флавоноїди пригнічують ферменти, які провокують запальні реакції. Крім того, сорго містить клітковину та резистентний крохмаль, які підтримують здоров’я метаболізму та кишківника.
Як вживати:
- Як цільне зерно: Варіть цільне сорго на горіховому молоці з додаванням насіння чиа та фруктів за аналогією з вівсянкою.
- У вигляді борошна: Використовуйте соргове борошно у рецептах панкейків або вафель для легкого горіхового присмаку.
- У заправках та запіканках: Додавайте відварене сорго в супи, овочеві салати або загортайте у лаваш чи роли разом із хумусом, тертою морквою та свіжими овочами.
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