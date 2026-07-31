Вживаєте вітаміни? П’ять звичок, які вважають корисними, але вони можуть непомітно шкодити ниркам

Коли йдеться про здоров'я нирок, більшість людей насамперед згадує про надлишок солі, алкоголь, куріння чи недостатню фізичну активність.

Проте нефрологи попереджають: навіть звички, які здаються абсолютно здоровими, іноді можуть працювати проти організму. Надмірне захоплення вітамінами, постійні детокс-дієти, надлишок білка чи навіть надмірне споживання води за певних умов здатні створювати додаткове навантаження на нирки.

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Особлива небезпека полягає в тому, що хронічна хвороба нирок (ХХН) роками може не викликати жодних симптомів. Людина почувається добре, тоді як функція нирок поступово погіршується. За даними KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) та Національного фонду нирок США (National Kidney Foundation), раннє виявлення факторів ризику значно допомагає сповільнити прогресування захворювання.

Нирки щодня фільтрують близько 180 літрів первинної сечі, підтримують баланс рідини й електролітів, регулюють артеріальний тиск, беруть участь у виробленні еритроцитів і підтримують здоров’я кісток. Саме тому будь-яке тривале перевантаження цього органа може мати серйозні наслідки.

1. Безконтрольний прийом вітамінів і дієтичних добавок

Останніми роками популярність біологічно активних добавок стрімко зросла. Багато людей купують комплекси вітамінів «для імунітету», «для енергії» або «для профілактики» без консультації лікаря, вважаючи, що вони не можуть зашкодити. Однак це не зовсім так. Фахівці наголошують: надлишок окремих вітамінів і мінералів може створювати додаткове навантаження на нирки або навіть сприяти розвитку їхніх захворювань.

Наприклад:

великі дози вітаміну C можуть збільшувати утворення оксалатів, що підвищує ризик формування оксалатних каменів у нирках;

надлишок вітаміну D здатний спричиняти гіперкальціємію — підвищення рівня кальцію в крові, що може призводити до кальцифікації тканин і пошкодження нирок;

високі дози вітаміну B6 при тривалому прийомі можуть викликати периферичну нейропатію;

надмірне вживання вітаміну Е також не рекомендується, адже його високі дози пов’язують із підвищеним ризиком кровотеч.

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Особливо обережними слід бути людям із цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією, серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, а також пацієнтам, які проходять хіміотерапію або вже мають хронічну хворобу нирок. Крім того, нефрологи нагадують про ще одну проблему — часте використання нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), зокрема ібупрофену, диклофенаку чи напроксену. Їх регулярний або тривалий прийом без контролю лікаря може порушувати кровопостачання нирок і збільшувати ризик гострого пошкодження нирок або прогресування хронічної хвороби. Ці ризики підтверджують рекомендації National Kidney Foundation.

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2. Захоплення детоксами та "очищенням організму"

Детокс-соки, чаї для очищення організму та багатоденні сокові дієти регулярно стають популярними в соцмережах. Проте наукових доказів того, що вони «очищають» організм від токсинів, практично немає. Натомість ризики існують.

За даними British Dietetic Association та Harvard T.H. Chan School of Public Health, організм здорової людини не потребує спеціальних детокс-програм — функцію очищення виконують печінка, нирки, легені та кишечник. Деякі популярні соки містять багато оксалатів або калію. Якщо споживати їх у великих кількостях щодня, особливо людям із порушенням функції нирок, це може призвести до електролітного дисбалансу або підвищити ризик утворення каменів.

Ще одна проблема — трав’яні добавки невідомого походження. Деякі рослинні компоненти можуть містити нефротоксичні речовини, а їхня безпечність часто недостатньо вивчена. Крім того, тривале харчування лише соками не забезпечує організм достатньою кількістю білків, жирів, вітаміну B12, заліза та інших важливих поживних речовин.

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3. Надмірне споживання води

Порада «пити більше води» стала майже універсальною рекомендацією. І справді, достатня гідратація необхідна для здоров’я. Однак це не означає, що чим більше води, тим краще.

Для більшості здорових дорослих людей нормальна потреба в рідині забезпечується як напоями, так і продуктами харчування. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) рекомендує орієнтовне загальне споживання води близько 2 літрів на добу для жінок і 2,5 літра для чоловіків, включаючи воду з їжі. Якщо ж випити дуже велику кількість води за короткий час, нирки можуть не встигати її виводити. Це здатне призвести до гіпонатріємії — небезпечного зниження концентрації натрію в крові. У важких випадках цей стан супроводжується головним болем, нудотою, судомами та навіть набряком головного мозку.

Не менш важливо пам’ятати, що кокосова вода, солодкі чи спортивні напої не є повноцінною заміною звичайній питній воді. Людям із захворюваннями нирок, серця або діабетом їхнє регулярне споживання варто обговорити з лікарем.

4. Надлишок білка заради швидкого росту м'язів

Раціон із високим вмістом білка часто рекомендують людям, які активно займаються силовими тренуваннями. Сам по собі білок необхідний для росту й відновлення м’язів. Проте принцип «чим більше — тим краще» тут не працює. Надлишкове споживання білка збільшує клубочкову фільтрацію — тобто змушує нирки працювати інтенсивніше. Для здорової людини це зазвичай не становить проблеми, але у тих, хто вже має захворювання нирок або фактори ризику, надмірно високобілкова дієта може прискорити погіршення функції органа. KDIGO рекомендує людям із хронічною хворобою нирок уникати надмірного споживання білка та дотримуватися індивідуально підібраних норм. Особливо це стосується людей, які одночасно вживають великі дози протеїнових порошків і креатину без консультації спортивного лікаря чи дієтолога.

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5. Інтенсивні тренування без достатнього відновлення

Фізична активність залишається одним із найкращих способів підтримувати здоров’я. Але надмірні навантаження без достатнього відновлення можуть мати зворотний ефект. Під час тривалих або дуже інтенсивних тренувань організм втрачає значну кількість рідини через піт. Якщо ці втрати не компенсувати, зменшується об'єм крові, що надходить до нирок, і підвищується ризик гострого пошкодження нирок.

У виняткових випадках надмірні фізичні навантаження можуть призводити до рабдоміолізу — руйнування м’язової тканини, коли в кров потрапляє велика кількість міоглобіну. Цей білок здатний закупорювати ниркові канальці та викликати гостру ниркову недостатність. Такий стан потребує негайної медичної допомоги.

Які ще звички можуть поступово шкодити ниркам

Окрім перелічених факторів, нефрологи звертають увагу ще на кілька поширених звичок:

постійна заміна води кавою або міцним чаєм;

хронічне недосипання;

регулярне стримування сечовипускання;

надлишок кухонної солі в раціоні;

тривале підвищення артеріального тиску без лікування.

Недосипання, наприклад, асоціюється з підвищенням рівня кортизолу, погіршенням контролю артеріального тиску та збільшенням ризику розвитку хронічної хвороби нирок.

Як підтримати здоров'я нирок

Нефрологи наголошують: для більшості людей найкраща профілактика не полягає в «очищенні» організму чи прийомі десятків добавок. Значно важливіше дотримуватися базових принципів здорового способу життя:

підтримувати нормальний артеріальний тиск і рівень глюкози;

пити достатньо, але не надмірно;

не приймати вітаміни та добавки без потреби;

не зловживати знеболювальними препаратами;

регулярно займатися фізичною активністю, не допускаючи сильного зневоднення;

щороку контролювати рівень креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) та аналіз сечі, особливо після 40 років або за наявності діабету, гіпертонії чи серцево-судинних захворювань.

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Нирки мають значний резерв і можуть довго компенсувати порушення своєї роботи. Саме тому найкращий спосіб зберегти їхнє здоров’я — не чекати появи симптомів, а регулярно проходити профілактичні обстеження та уникати звичок, які непомітно створюють для них зайве навантаження.