Консерванти допомагають продуктам довше залишатися свіжими, але чи можуть окремі з них мати небажані наслідки для здоров’я?

Велике французьке дослідження, опубліковане в журналі The BMJ, виявило статистичний зв’язок між вищим споживанням кількох поширених харчових добавок і більшою частотою онкологічних захворювань. Водночас науковці наголошують: результати не доводять, що саме ці речовини спричиняють рак, а висновки потребують незалежного підтвердження.

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Які консерванти привернули увагу дослідників

У дослідженні взяли участь 105 260 людей із Франції. Середній вік учасників становив 42 роки, майже 79% із них були жінками. Науковці аналізували дані про харчування, зібрані в межах проєкту NutriNet-Santé упродовж 2009−2023 років. Учасники регулярно заповнювали детальні щоденники харчування, зокрема вказували конкретні торгові марки продуктів. Це дало змогу дослідникам оцінити, скільки консервантів люди могли отримувати з їжею.

За середній період спостереження тривалістю приблизно 7,6 року рак діагностували у 4226 учасників. Найчастіше йшлося про рак молочної залози, простати та колоректальний.

Загалом науковці проаналізували 17 консервантів, які достатньо часто траплялися в раціоні учасників. Для більшості з них статистичного зв’язку з онкологічними захворюваннями не виявили. Однак вищий рівень споживання кількох речовин асоціювався з більшою частотою окремих видів раку.

Зокрема, калію сорбат пов’язали з підвищенням відносного ризику раку загалом на 14%, а раку молочної залози — на 26%. Калію метабісульфіт асоціювався з вищою частотою онкологічних захворювань загалом на 11%, а раку молочної залози — на 20%. Вищий рівень споживання нітриту натрію пов’язали з підвищенням відносного ризику раку простати на 32%.

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Нітрат калію асоціювався з вищою частотою раку загалом на 13%, а раку молочної залози — на 22%. Для оцтової кислоти дослідники зафіксували зв’язок із підвищенням відносного ризику раку загалом на 12%. Натрію ериторбат, який використовують як антиоксидант, асоціювався з підвищенням цього показника на 12%, а ризику раку молочної залози — на 21%.

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Окремо дослідники аналізували групи споріднених речовин. Наприклад, загальний рівень сульфітів був пов’язаний із підвищенням частоти раку загалом на 12%, а сукупне споживання ацетатів — на 15%. Важливо не плутати ці групові показники з результатами щодо окремих добавок: у дослідженні оцінювали як конкретні сполуки, так і сумарне споживання певних категорій консервантів.

Де можна зустріти ці добавки

Консерванти використовують, щоб стримувати розвиток мікроорганізмів, подовжувати термін зберігання продуктів і запобігати небажаним змінам їхніх властивостей. Наприклад, сорбат калію застосовують для захисту від плісняви та дріжджів, а нітрит натрію — зокрема під час виробництва деяких м’ясних виробів. Сульфіти можуть використовуватися у виноробстві та виробництві окремих харчових продуктів, а оцтова кислота є складником маринадів і соусів.

Однак результати французького дослідження не дають підстав стверджувати, що кетчуп, гірчиця, зубна паста чи будь-який конкретний продукт самі по собі підвищують ризик раку. Науковці оцінювали споживання добавок із харчуванням, а не вплив косметичних засобів або зубної пасти. Так само не можна автоматично переносити результати на всі продукти, у складі яких потенційно можуть бути ці речовини: значення має кількість спожитої добавки та загальний раціон.

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Чи доводить дослідження, що консерванти спричиняють рак

Ні. Це було проспективне обсерваційне дослідження: учені спостерігали за харчовими звичками людей і зіставляли їх із подальшими діагнозами, але не призначали учасникам певні добавки й не перевіряли їхній вплив в експерименті. Тому виявлені зв’язки не доводять причинно-наслідкової залежності.

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Є й інша важлива складність: окремі консерванти частіше трапляються в певних категоріях продуктів. Наприклад, сульфіти можуть бути присутніми у вині, а регулярне вживання алкоголю саме по собі є доведеним чинником ризику кількох видів раку. Навіть якщо дослідники враховують у статистичному аналізі спосіб життя та інші можливі чинники, повністю відокремити вплив добавки від впливу продукту, у якому вона міститься, непросто.

На ці обмеження звернув увагу й Німецький федеральний інститут оцінки ризиків. У своєму аналізі французького дослідження фахівці зазначили, що результати можуть залежати від похибок у самооцінці харчування, неврахованих чинників і великої кількості статистичних порівнянь. Коли дослідники перевіряють багато речовин і типів раку, частина статистично значущих зв’язків може виникнути випадково. Інститут також нагадав, що раніше Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) оцінювало відповідні добавки й не виявило підстав вважати їх генотоксичними або канцерогенними за дозволених умов використання.

Автори дослідження також не стверджують, що отримані результати остаточно доводять небезпечність консервантів. Вони закликають провести додаткові дослідження, які допоможуть перевірити виявлені зв’язки, а за підтвердження результатів — переглянути оцінки безпеки окремих добавок.