Коштують тисячі доларів. Які фрукти найдорожчі у світі - та чому вони особливі

Фрукти зазвичай належать до найдоступніших продуктів у магазині. Але існує інший світ — японські дині, виноград розміром із кульку для пінг-понгу, полуниця вагою майже 100 грамів і ананаси, ціна яких наближається до вартості вживаного автомобіля.

У таких випадках покупець платить не лише за смак. Важливими стають рідкість сорту, зовнішній вигляд, складність вирощування, обмежений урожай і навіть статус фрукта як подарунка. Особливо це помітно в Японії, де преміальні фрукти традиційно дарують на важливі події.

Реклама

Виноград Ruby Roman — тисячі доларів за гроно

Ruby Roman вирощують лише в японській префектурі Ісікава. Щоб виноград отримав цю назву, кожна ягода має важити щонайменше 20 грамів і містити не менше 18% цукрів; ягоди також повинні відповідати суворим вимогам щодо кольору та форми. У 2016 році гроно Ruby Roman продали на аукціоні за 1,1 млн єн — близько $8400 за тодішнім курсом. Це була аукціонна ціна, а не стандартна вартість кожного грона в магазині.

Диня Yubari King — подарунок за десятки тисяч

Yubari King — елітний сорт дині з Хоккайдо. Ідеальні плоди відбирають за формою, сітчастим малюнком шкірки, ароматом і смаком. Особливо дорогими стають перші плоди сезону, які виставляють на аукціон. У 2019 році пару Yubari King продали в Саппоро за 5 млн єн — близько $45 000 на той момент, аце це ціна саме аукціонного продажу, а не кожної дині в магазині.

Плов з динею та фруктами: класичний рецепт традиційної страви до Песаху Цей рисовий плов з гарбузом, смородиною та кедровими горіхами можна готувати у будь-який зручний час, та для євреїв страва є традиційною. Її готують на свята, зокрема на Песах. Перейти до рецепту

Дуріан Kanyao — майже $48 тисяч

У 2019 році ще один фрукт встановив справді вражаючий аукціонний рекорд. Дуріан сорту Kanyao, вирощений у Таїланді, продали за 1,5 млн батів — приблизно $47 800. Guinness World Records називає цю угоду рекордом для найдорожчого дуріана, проданого на аукціоні. Звичайна ціна такого плода при цьому була у багато разів нижчою. Тож рекорд пояснювався не лише сортом, а й самим форматом благодійного або статусного аукціону.

Densuke — чорний кавун за $6100

Densuke вирощують на Хоккайдо. Він відрізняється майже чорною гладкою шкіркою та великим розміром. У 2008 році перший кавун нового врожаю продали за 650 тисяч єн, або приблизно $6100 за тодішнім курсом. Цікаво, що звичайні Densuke коштували тоді значно менше: після аукціону роздрібна ціна становила приблизно $188−283. Тобто покупець заплатив тисячі доларів передусім за статус першого плода сезону.

Реклама:

Taiyo no Tamago — «Яйце Сонця»

Ці манго з японської префектури Міядзакі мають чіткі критерії для найвищої категорії Taiyo no Tamago: плід має важити щонайменше 350 грамів, містити не менш як 15% цукру, а значна частина шкірки повинна мати насичений червоний колір. Найкращі плоди продають парами на аукціонах. Відомі випадки, коли така пара коштувала 500 тисяч єн — близько $4000. При цьому звичайні плоди преміального сорту можуть коштувати в рази дешевше.

З ананасом та манго: неймовірний вершковий лимонад Цей солодкий освіжаючий напій зробить святковим будь-яке застілля, хоч і зовсім не містить алкоголю. Перейти до рецепту

Полуниця Bijin-hime — величезна ягода за десятки тисяч єн

Bijin-hime вирощують на фермі Okuda в японській префектурі Ґіфу. Це не просто особливо солодка полуниця: головна особливість — величезний розмір. Окремі ягоди можуть важити близько 80−100 грамів. Офіційний магазин виробника нині пропонує одну ягоду вагою приблизно 80 грамів у дерев’яній подарунковій коробці за 54 тисячі єн. Тож популярна в інтернеті цифра $4000 за одну ягоду — це радше перебільшення або згадка про виняткові випадки, а не актуальна стандартна роздрібна ціна.

Японські квадратні кавуни

Квадратний кавун — не окремий генетично модифікований сорт. Звичайний плід поміщають у прозору форму ще під час росту, і він поступово набуває кубічної форми. У Японії такі кавуни продають приблизно за $100−200, а особливо дорогі екземпляри можуть коштувати значно більше. Їх часто купують як декоративні подарунки. Щоб зберегти форму, плоди збирають недозрілими, тому вони не обов’язково призначені для споживання.

Rubyglow — ананас майже за $400

Rubyglow від Fresh Del Monte — один із найновіших прикладів «дизайнерських» фруктів. Плід має червонувато-фіолетову шкірку та звичайну жовту м’якоть. Його виводили понад 15 років, а у США перші партії продавали по $395,99 за штуку. Ціна тут пов’язана насамперед з обмеженою кількістю, складною селекцією та позиціонуванням продукту як преміального. Це не означає, що кожен Rubyglow у світі продається за $400.

Реклама:

Не варто плутати його з Pinkglow — іншим ананасом Del Monte із рожевою м’якоттю. Pinkglow отримав такий колір завдяки генетичній модифікації, яка змінює накопичення пігментів у плоді; його ціна значно нижча й зазвичай становить десятки доларів.

Ананасовий перевернутий торт: рецепт відомого вінтажного пирога Соки ананасів просочуються всередину пирога, додаючи йому ще більш соковитого смаку та текстури. Це класика американської випічки та легендарний десерт. Перейти до рецепту

Ананас із садів Хелігана

У британських Lost Gardens of Heligan відродили вікторіанську технологію вирощування ананасів у спеціальних теплих ямах. Їх обігрівають теплом від ферментації кінського гною, а самі рослини з гноєм безпосередньо не контактують. Через величезні витрати праці, утримання теплиць і тривалий період вирощування сад оцінює собівартість такого ананаса більш ніж у £1000. Але важлива деталь: ці плоди не продають за $1500 у звичайній торгівлі. Їх вирощування є частиною історичної та садівничої програми Хелігана, а врожай використовують самі працівники або дарують.

Sekai-ichi — яблуко за $20

Sekai-ichi — велике японське яблуко, яке продають як преміальний подарунковий продукт. Його вирощування передбачає ручне запилення та ретельний відбір плодів. У спеціалізованих магазинах ці яблука можуть коштувати понад $20 за штуку. Історія про те, що яблука «миють у меді, щоб зробити їх солодшими», не зовсім правдиве: медове покриття є частиною традиційного опису технології преміальних яблук, але саме воно не є причиною їхньої високої ціни чи солодкості.

Повітряний і ніжний. Закритий яблучний пиріг із ванільним кремом - готується дуже просто Яблучний пиріг із кремом - найкращий приклад того, що для по-справжньому смачної їжі не потрібні складні інгредієнти. Перейти до рецепту

Dekopon — цитрус за $80 за упаковку

Dekopon — японський цитрус, відомий надзвичайно солодким смаком, невеликою кількістю насіння та характерним виступом біля плодоніжки. Преміальні упаковки з шести плодів у Японії свого часу продавали приблизно за $80.

Груша у формі Будди

Ці груші не ростуть такими від природи. Молоді плоди поміщають у спеціальні форми, і в міру росту вони заповнюють їх, набуваючи обрисів Будди. У Китаї такі плоди продають як подарунки, пов’язані з удачею та добробутом. У ранніх повідомленнях про цей продукт фігурувала ціна близько $8 за штуку.

Реклама:

Вівсяні батончики з яблуками, грушами та бананами: рецепт на кожний день Також можна класти сюди усі ваші улюблені топінги та додатки, як от стружка кокоса, пасти, занурювати у шоколад та сипати сушені ягоди. Перейти до рецепту

А який фрукт все ж визнаний найдорожчим? Якщо йдеться про офіційно зафіксований світовий рекорд, Guinness World Records має зовсім несподіваний запис: у 1993 році у Великій Британії одну виноградину продали за £700. Причина була ще дивнішою — угода дозволила обійти тодішні обмеження на недільну торгівлю, а разом із виноградом покупець отримав статую Аполлона тієї ж вартості.

Якщо ж говорити про сучасний ринок преміальних фруктів, то найбільш вражаючі ціни виникають на японських аукціонах. Ruby Roman, Yubari King, Taiyo no Tamago та Densuke демонструють одну й ту саму закономірність: покупець платить не просто за фрукт, а за бездоганний вигляд, обмеженість урожаю, ручну працю, походження та сам факт володіння рідкісним першим плодом сезону.

Саме тому ціни у кілька тисяч або десятків тисяч доларів не варто сприймати як звичайну вартість фруктів. Це радше поєднання сільського господарства, подарункової культури, маркетингу та аукціонної економіки.