Коштують тисячі доларів. Які фрукти найдорожчі у світі - та чому вони особливі
Які фрукти найдорожчі у світі (Фото: magnific/magnific)
Фрукти зазвичай належать до найдоступніших продуктів у магазині. Але існує інший світ — японські дині, виноград розміром із кульку для пінг-понгу, полуниця вагою майже 100 грамів і ананаси, ціна яких наближається до вартості вживаного автомобіля.
У таких випадках покупець платить не лише за смак. Важливими стають рідкість сорту, зовнішній вигляд, складність вирощування, обмежений урожай і навіть статус фрукта як подарунка. Особливо це помітно в Японії, де преміальні фрукти традиційно дарують на важливі події.
Виноград Ruby Roman — тисячі доларів за гроно
Ruby Roman вирощують лише в японській префектурі Ісікава. Щоб виноград отримав цю назву, кожна ягода має важити щонайменше 20 грамів і містити не менше 18% цукрів; ягоди також повинні відповідати суворим вимогам щодо кольору та форми. У 2016 році гроно Ruby Roman продали на аукціоні за 1,1 млн єн — близько $8400 за тодішнім курсом. Це була аукціонна ціна, а не стандартна вартість кожного грона в магазині.
Диня Yubari King — подарунок за десятки тисяч
Yubari King — елітний сорт дині з Хоккайдо. Ідеальні плоди відбирають за формою, сітчастим малюнком шкірки, ароматом і смаком. Особливо дорогими стають перші плоди сезону, які виставляють на аукціон. У 2019 році пару Yubari King продали в Саппоро за 5 млн єн — близько $45 000 на той момент, аце це ціна саме аукціонного продажу, а не кожної дині в магазині.
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Дуріан Kanyao — майже $48 тисяч
У 2019 році ще один фрукт встановив справді вражаючий аукціонний рекорд. Дуріан сорту Kanyao, вирощений у Таїланді, продали за 1,5 млн батів — приблизно $47 800. Guinness World Records називає цю угоду рекордом для найдорожчого дуріана, проданого на аукціоні. Звичайна ціна такого плода при цьому була у багато разів нижчою. Тож рекорд пояснювався не лише сортом, а й самим форматом благодійного або статусного аукціону.
Densuke — чорний кавун за $6100
Densuke вирощують на Хоккайдо. Він відрізняється майже чорною гладкою шкіркою та великим розміром. У 2008 році перший кавун нового врожаю продали за 650 тисяч єн, або приблизно $6100 за тодішнім курсом. Цікаво, що звичайні Densuke коштували тоді значно менше: після аукціону роздрібна ціна становила приблизно $188−283. Тобто покупець заплатив тисячі доларів передусім за статус першого плода сезону.
Taiyo no Tamago — «Яйце Сонця»
Ці манго з японської префектури Міядзакі мають чіткі критерії для найвищої категорії Taiyo no Tamago: плід має важити щонайменше 350 грамів, містити не менш як 15% цукру, а значна частина шкірки повинна мати насичений червоний колір. Найкращі плоди продають парами на аукціонах. Відомі випадки, коли така пара коштувала 500 тисяч єн — близько $4000. При цьому звичайні плоди преміального сорту можуть коштувати в рази дешевше.
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Полуниця Bijin-hime — величезна ягода за десятки тисяч єн
Bijin-hime вирощують на фермі Okuda в японській префектурі Ґіфу. Це не просто особливо солодка полуниця: головна особливість — величезний розмір. Окремі ягоди можуть важити близько 80−100 грамів. Офіційний магазин виробника нині пропонує одну ягоду вагою приблизно 80 грамів у дерев’яній подарунковій коробці за 54 тисячі єн. Тож популярна в інтернеті цифра $4000 за одну ягоду — це радше перебільшення або згадка про виняткові випадки, а не актуальна стандартна роздрібна ціна.
Японські квадратні кавуни
Квадратний кавун — не окремий генетично модифікований сорт. Звичайний плід поміщають у прозору форму ще під час росту, і він поступово набуває кубічної форми. У Японії такі кавуни продають приблизно за $100−200, а особливо дорогі екземпляри можуть коштувати значно більше. Їх часто купують як декоративні подарунки. Щоб зберегти форму, плоди збирають недозрілими, тому вони не обов’язково призначені для споживання.
Rubyglow — ананас майже за $400
Rubyglow від Fresh Del Monte — один із найновіших прикладів «дизайнерських» фруктів. Плід має червонувато-фіолетову шкірку та звичайну жовту м’якоть. Його виводили понад 15 років, а у США перші партії продавали по $395,99 за штуку. Ціна тут пов’язана насамперед з обмеженою кількістю, складною селекцією та позиціонуванням продукту як преміального. Це не означає, що кожен Rubyglow у світі продається за $400.
Не варто плутати його з Pinkglow — іншим ананасом Del Monte із рожевою м’якоттю. Pinkglow отримав такий колір завдяки генетичній модифікації, яка змінює накопичення пігментів у плоді; його ціна значно нижча й зазвичай становить десятки доларів.
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Ананас із садів Хелігана
У британських Lost Gardens of Heligan відродили вікторіанську технологію вирощування ананасів у спеціальних теплих ямах. Їх обігрівають теплом від ферментації кінського гною, а самі рослини з гноєм безпосередньо не контактують. Через величезні витрати праці, утримання теплиць і тривалий період вирощування сад оцінює собівартість такого ананаса більш ніж у £1000. Але важлива деталь: ці плоди не продають за $1500 у звичайній торгівлі. Їх вирощування є частиною історичної та садівничої програми Хелігана, а врожай використовують самі працівники або дарують.
Sekai-ichi — яблуко за $20
Sekai-ichi — велике японське яблуко, яке продають як преміальний подарунковий продукт. Його вирощування передбачає ручне запилення та ретельний відбір плодів. У спеціалізованих магазинах ці яблука можуть коштувати понад $20 за штуку. Історія про те, що яблука «миють у меді, щоб зробити їх солодшими», не зовсім правдиве: медове покриття є частиною традиційного опису технології преміальних яблук, але саме воно не є причиною їхньої високої ціни чи солодкості.
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Dekopon — цитрус за $80 за упаковку
Dekopon — японський цитрус, відомий надзвичайно солодким смаком, невеликою кількістю насіння та характерним виступом біля плодоніжки. Преміальні упаковки з шести плодів у Японії свого часу продавали приблизно за $80.
Груша у формі Будди
Ці груші не ростуть такими від природи. Молоді плоди поміщають у спеціальні форми, і в міру росту вони заповнюють їх, набуваючи обрисів Будди. У Китаї такі плоди продають як подарунки, пов’язані з удачею та добробутом. У ранніх повідомленнях про цей продукт фігурувала ціна близько $8 за штуку.
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А який фрукт все ж визнаний найдорожчим? Якщо йдеться про офіційно зафіксований світовий рекорд, Guinness World Records має зовсім несподіваний запис: у 1993 році у Великій Британії одну виноградину продали за £700. Причина була ще дивнішою — угода дозволила обійти тодішні обмеження на недільну торгівлю, а разом із виноградом покупець отримав статую Аполлона тієї ж вартості.
Якщо ж говорити про сучасний ринок преміальних фруктів, то найбільш вражаючі ціни виникають на японських аукціонах. Ruby Roman, Yubari King, Taiyo no Tamago та Densuke демонструють одну й ту саму закономірність: покупець платить не просто за фрукт, а за бездоганний вигляд, обмеженість урожаю, ручну працю, походження та сам факт володіння рідкісним першим плодом сезону.
Саме тому ціни у кілька тисяч або десятків тисяч доларів не варто сприймати як звичайну вартість фруктів. Це радше поєднання сільського господарства, подарункової культури, маркетингу та аукціонної економіки.