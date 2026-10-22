Справа не в каві. Сім десертів, які можуть заважати спати, і чим їх замінити

Десерт після вечері не обов’язково означає безсонну ніч. Для більшості людей важливіше не саме бажання з’їсти щось солодке, а те, що саме опинилося на тарілці, якою була порція і скільки часу залишилося до сну.

Особливо це стосується десертів із кофеїном або алкоголем, дуже великих і жирних порцій, а також їжі, яка може провокувати печію. То які солодощі не варто вживати перед сном?

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1. Шоколадні десерти

Брауні, шоколадний торт або кілька шматочків темного шоколаду можуть бути не найкращим вибором безпосередньо перед сном. Причина не стільки в цукрі, скільки в тому, що какао природно містить кофеїн і теобромін. Кількість цих речовин залежить від виду шоколаду та його концентрації: аналіз різних шоколадних продуктів показав, що темний шоколад загалом містить більше кофеїну й теоброміну, ніж молочний.

Кофеїн може впливати на сон навіть тоді, коли його випили або з'їли за кілька годин до відпочинку. У рандомізованому дослідженні 400 мг кофеїну, вжиті навіть за шість годин до сну, вже погіршували сон. А метааналіз рандомізованих досліджень показав, що кофеїн у середньому скорочував загальну тривалість сну та зменшував частку глибокого сну; автори підрахували, що чашку кави з приблизно 107 мг кофеїну варто випивати щонайменше за 8,8 години до сну, якщо мета — уникнути скорочення тривалості сну.

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2. Шоколад із гострим перцем

Шоколадний десерт із чилі додає ще один потенційний фактор — гостроту. Капсаїцин, речовина, яка надає перцю пекучості, у деяких людей може посилювати диспептичні симптоми, зокрема печіння або біль у верхній частині живота. Систематичний огляд спостережних досліджень, опублікований у 2026 році, виявив зв’язок між вживанням гострої їжі та вищим ризиком функціональної диспепсії, але це не означає, що гострі продукти однаково впливають на всіх.

Для людини зі схильністю до печії проблема може бути не в самому десерті, а в тому, що після нього доводиться лягати. Гострі продукти належать до можливих харчових тригерів рефлюксу, але сучасні огляди підкреслюють, що така реакція індивідуальна.

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3. Десерти з кавою

Тірамісу, кавове морозиво, десерти з еспресо та інші солодощі з кавою мають очевидний недолік для вечірнього меню — кофеїн. Його кількість у десерті може бути значно меншою, ніж у чашці кави, але вона залежить від рецепта та кількості кави або кавового екстракту. Кофеїн діє не лише на здатність заснути. Систематичний огляд досліджень показав, що він збільшує час засинання, скорочує загальну тривалість сну та зменшує кількість глибокого сну.

4. Дуже жирні та великі десерти

Чизкейк, великі шматки торта з масляним кремом, вершкові пироги або десерти з великою кількістю вершків можуть створити іншу проблему — відчуття переповнення та рефлюкс. Справа не в тому, що для перетравлення жирної їжі організму нібито «не вистачає шлункової кислоти». Механізм складніший. Велика їжа та деякі жирні продукти можуть сприяти тривалішому перебуванню їжі в шлунку й посилювати симптоми рефлюксу в чутливих людей, особливо якщо людина незабаром після їжі лягає.

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5. Морозиво з усіма добавками

Велика порція морозива з вершками, шоколадним соусом, горіхами та іншими топінгами фактично поєднує кілька потенційних проблем одразу. Це може бути значна кількість жиру, цукру та, якщо присутній шоколад, кофеїну.

Якщо хочеться морозива ввечері, значно важливішою може бути порція. Невелика кулька без великої кількості шоколадного соусу та вершків — зовсім інша ситуація, ніж велика миска з кількома топінгами.

6. Велика кількість цукерок

Жменя цукерок перед сном — не найкраща стратегія для регулярного вечірнього перекусу, але причина не така проста, як «цукор підвищує інсулін, а інсулін — гормони стресу». Дослідження справді знаходять зв’язок між раціоном із великою кількістю вільних і доданих цукрів та гіршими показниками сну. Однак більшість таких даних є спостережними, тому вони не доводять, що саме цукерки безпосередньо спричиняють безсоння.

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Крім того, значення має весь раціон, а не один вечірній десерт. Якщо солодке хочеться саме перед сном, краще обмежитися невеликою порцією, особливо якщо ви вже знаєте, що великі перекуси погіршують ваш сон.

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7. Десерти з алкоголем

Ромова баба, тістечка з лікером, цукерки з алкогольною начинкою чи десерти з великою кількістю алкоголю — ще один варіант, який краще не залишати на безпосередньо перед сном. Алкоголь може справді прискорювати засинання, через що іноді здається, ніби він допомагає спати. Проте його вплив на структуру сну інший. Систематичний огляд і метааналіз 27 досліджень показав, що навіть низькі дози алкоголю зменшують тривалість REM-сну, а зі збільшенням дози порушення стають вираженішими.

Що з’їсти, якщо ввечері хочеться солодкого

Найпростіший варіант — невелика порція десерту, який не містить кофеїну й алкоголю та не викликає у вас проблем із травленням. Це може бути натуральний йогурт із ягодами або фрукт, невелика кількість сиру з фруктами чи невелика порція простого десерту без великої кількості крему.

Зрештою, для хорошого сну важливіший не список продуктів, які нібито категорично заборонені після заходу сонця, а загальний режим. Якщо невеликий десерт не викликає у вас печії, важкості або проблем із засинанням, немає потреби повністю від нього відмовлятися.