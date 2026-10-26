Риба, яйця, м’ясо чи бобові: яке джерело білка найкраще?

Білок потрібен організму не лише для підтримання м’язів. Він бере участь у побудові та відновленні тканин, синтезі ферментів, гормонів та інших важливих молекул.

З віком потреба в достатній кількості білка стає особливо актуальною, оскільки втрата м’язової маси та сили може поступово погіршувати рухливість і здатність виконувати повсякденні справи. Огляд досліджень за участю людей старшого віку показує, що споживання білка на рівні нижче рекомендованих 0,8 г на кілограм маси тіла на добу може посилювати вікове зменшення м’язової маси та функції.

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То який продукт варто вважати найкращим джерелом білка — рибу, яйця, м’ясо чи бобові? Універсального переможця немає. Важливі не лише кількість білка в продукті, а й амінокислотний склад, засвоюваність, вміст жирів, клітковини, вітамінів і мінералів. Тому значно розумніше не зосереджуватися на одному продукті, а регулярно чергувати різні джерела.

Риба

Риба забезпечує організм повноцінним білком, а жирні сорти, зокрема лосось, скумбрія, оселедець і сардини, містять довголанцюгові омега-3 жирні кислоти EPA та DHA. Американська кардіологічна асоціація рекомендує включати рибу до раціону щонайменше двічі на тиждень, особливо жирну. Регулярне споживання риби пов’язують із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань.

Перевага риби полягає саме в поєднанні кількох поживних характеристик: якісного білка, ненасичених жирів, омега-3, а в деяких видах — також вітаміну D та інших мікронутрієнтів. Тому риба може бути одним із найбільш поживно вигідних способів урізноманітнити білкову частину раціону.

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Яйця

Яйця містять усі незамінні амінокислоти, які організм не може синтезувати самостійно, і належать до продуктів із високою якістю білка. Дослідження показують, що білок яйця добре перетравлюється, а його амінокислотний профіль відповідає потребам людини.

Водночас немає потреби розглядати яйця як виняткове або обов’язкове джерело білка. Їхня практична перевага в іншому: яйця легко приготувати, вони добре поєднуються з овочами, крупами, бобовими та іншими продуктами й допомагають зробити раціон різноманітнішим.

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М’ясо

М’ясо також є концентрованим джерелом повноцінного білка, а залежно від виду та частини туші може забезпечувати організм залізом, цинком і вітаміном B12. Для щоденного раціону краще частіше обирати нежирні та мінімально оброблені варіанти.

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Особливо варто розрізняти звичайне м’ясо та перероблені м’ясні продукти — ковбаси, бекон, шинку та подібні вироби. Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує перероблене м’ясо як канцероген для людини, а червоне м’ясо — як ймовірно канцерогенне; при цьому класифікація IARC описує силу доказів причинного зв’язку, а не означає, що різні канцерогени становлять однаковий за величиною ризик.

Тому більша кількість м’яса не означає автоматично більше користі. Надлишок білка не перетворюється просто на додаткові м’язи, а користь раціону визначається його загальною якістю. Також немає підстав вважати, що вживання великої кількості м’яса, шкіри чи сухожиль змусить організм виробляти більше власного колагену: процес синтезу колагену залежить від доступності амінокислот та інших поживних речовин, а не від прямого «перетворення» з'їденого колагену на колаген тканин.

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Соєві продукти та бобові

Квасоля, сочевиця, нут, горох, соя та продукти з неї, зокрема тофу, поєднують білок із клітковиною та іншими поживними речовинами. Серед рослинних джерел білка соя вирізняється особливо високою якістю: дослідження за показником DIAAS, який враховує засвоюваність незамінних амінокислот, показують, що соєвий білок належить до високоякісних рослинних білків.

Водночас не всі бобові мають однаковий амінокислотний профіль і засвоюваність. Це не робить їх «неповноцінною» їжею: різноманітний раціон дає змогу отримувати достатню кількість незамінних амінокислот із різних продуктів. Крім того, поєднання різних рослинних джерел білка може покращувати загальний амінокислотний профіль раціону.

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Це особливо важливо, коли йдеться про людей старшого віку. Для підтримання м’язової маси має значення не якийсь один «найкращий» білковий продукт, а достатня загальна кількість білка в раціоні, його розподіл протягом дня та фізична активність. Дані досліджень свідчать, що поєднання достатнього споживання білка із силовими вправами є особливо важливим для збереження м’язової функції з віком.

Отже, вибирати між рибою, яйцями, м’ясом і бобовими як між взаємовиключними варіантами не потрібно. Риба додає до раціону омега-3, яйця забезпечують високоякісним білком, м’ясо є джерелом білка та низки мікронутрієнтів, а бобові дають білок разом із клітковиною. Найкращою стратегією буде чергувати ці продукти, частіше обирати рибу, бобові та мінімально оброблені джерела білка, а перероблене м’ясо залишати для рідкісного вживання.