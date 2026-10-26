Риба, яйця, м’ясо чи бобові: яке джерело білка найкраще?
Яке джерело протеїну найкраще для організму (Фото: magnific/azerbaijan_stockers)
Білок потрібен організму не лише для підтримання м’язів. Він бере участь у побудові та відновленні тканин, синтезі ферментів, гормонів та інших важливих молекул.
З віком потреба в достатній кількості білка стає особливо актуальною, оскільки втрата м’язової маси та сили може поступово погіршувати рухливість і здатність виконувати повсякденні справи. Огляд досліджень за участю людей старшого віку показує, що споживання білка на рівні нижче рекомендованих 0,8 г на кілограм маси тіла на добу може посилювати вікове зменшення м’язової маси та функції.
То який продукт варто вважати найкращим джерелом білка — рибу, яйця, м’ясо чи бобові? Універсального переможця немає. Важливі не лише кількість білка в продукті, а й амінокислотний склад, засвоюваність, вміст жирів, клітковини, вітамінів і мінералів. Тому значно розумніше не зосереджуватися на одному продукті, а регулярно чергувати різні джерела.
Риба
Риба забезпечує організм повноцінним білком, а жирні сорти, зокрема лосось, скумбрія, оселедець і сардини, містять довголанцюгові омега-3 жирні кислоти EPA та DHA. Американська кардіологічна асоціація рекомендує включати рибу до раціону щонайменше двічі на тиждень, особливо жирну. Регулярне споживання риби пов’язують із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань.
Перевага риби полягає саме в поєднанні кількох поживних характеристик: якісного білка, ненасичених жирів, омега-3, а в деяких видах — також вітаміну D та інших мікронутрієнтів. Тому риба може бути одним із найбільш поживно вигідних способів урізноманітнити білкову частину раціону.
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Яйця
Яйця містять усі незамінні амінокислоти, які організм не може синтезувати самостійно, і належать до продуктів із високою якістю білка. Дослідження показують, що білок яйця добре перетравлюється, а його амінокислотний профіль відповідає потребам людини.
Водночас немає потреби розглядати яйця як виняткове або обов’язкове джерело білка. Їхня практична перевага в іншому: яйця легко приготувати, вони добре поєднуються з овочами, крупами, бобовими та іншими продуктами й допомагають зробити раціон різноманітнішим.
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М’ясо
М’ясо також є концентрованим джерелом повноцінного білка, а залежно від виду та частини туші може забезпечувати організм залізом, цинком і вітаміном B12. Для щоденного раціону краще частіше обирати нежирні та мінімально оброблені варіанти.
Особливо варто розрізняти звичайне м’ясо та перероблені м’ясні продукти — ковбаси, бекон, шинку та подібні вироби. Всесвітня організація охорони здоров’я класифікує перероблене м’ясо як канцероген для людини, а червоне м’ясо — як ймовірно канцерогенне; при цьому класифікація IARC описує силу доказів причинного зв’язку, а не означає, що різні канцерогени становлять однаковий за величиною ризик.
Тому більша кількість м’яса не означає автоматично більше користі. Надлишок білка не перетворюється просто на додаткові м’язи, а користь раціону визначається його загальною якістю. Також немає підстав вважати, що вживання великої кількості м’яса, шкіри чи сухожиль змусить організм виробляти більше власного колагену: процес синтезу колагену залежить від доступності амінокислот та інших поживних речовин, а не від прямого «перетворення» з'їденого колагену на колаген тканин.
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Соєві продукти та бобові
Квасоля, сочевиця, нут, горох, соя та продукти з неї, зокрема тофу, поєднують білок із клітковиною та іншими поживними речовинами. Серед рослинних джерел білка соя вирізняється особливо високою якістю: дослідження за показником DIAAS, який враховує засвоюваність незамінних амінокислот, показують, що соєвий білок належить до високоякісних рослинних білків.
Водночас не всі бобові мають однаковий амінокислотний профіль і засвоюваність. Це не робить їх «неповноцінною» їжею: різноманітний раціон дає змогу отримувати достатню кількість незамінних амінокислот із різних продуктів. Крім того, поєднання різних рослинних джерел білка може покращувати загальний амінокислотний профіль раціону.
Це особливо важливо, коли йдеться про людей старшого віку. Для підтримання м’язової маси має значення не якийсь один «найкращий» білковий продукт, а достатня загальна кількість білка в раціоні, його розподіл протягом дня та фізична активність. Дані досліджень свідчать, що поєднання достатнього споживання білка із силовими вправами є особливо важливим для збереження м’язової функції з віком.
Отже, вибирати між рибою, яйцями, м’ясом і бобовими як між взаємовиключними варіантами не потрібно. Риба додає до раціону омега-3, яйця забезпечують високоякісним білком, м’ясо є джерелом білка та низки мікронутрієнтів, а бобові дають білок разом із клітковиною. Найкращою стратегією буде чергувати ці продукти, частіше обирати рибу, бобові та мінімально оброблені джерела білка, а перероблене м’ясо залишати для рідкісного вживання.
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