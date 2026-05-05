Не модне і не революційне. Яке молоко експерти вважають насправді найкориснішим

Якщо ви коли-небудь купували молоко в місцевому супермаркеті, ви, ймовірно, помітили, що вибір, включаючи молочні продукти та рослинні альтернативи, просто неймовірний.

З такою кількістю, як вирішити, яке молоко найкорисніше з усіх? Виявляється, варіант номер один навряд чи є новомодним чи революційним. За словами експертів з харчування, пастеризоване коров’яче молоко лідирує, і тому є кілька причин.

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Чому пастеризоване коров’яче молоко найкорисніше

Полиці продуктових магазинів та холодильники можуть бути переповнені вівсяним, мигдальним, кеш’ю, лляним, кокосовим, конопляним та гороховим білковим молоком; тим не менш, коров’яче залишається основним продуктом для багатьох домогосподарств. Для дорослих, які віддають перевагу молочним продуктам та добре їх переносять, пастеризоване молоко — найкращий вибір. Молоко — один із найбагатших на поживні речовини напоїв, доступних нам. Одна склянка об'ємом 240 мл містить 8 грамів високоякісного білка, а також 13 необхідних вітамінів та мінералів, включаючи кальцій, калій, фосфор та вітамін D.

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Покращує здоров’я кісток

Дослідження показують, що дієта має величезний вплив на всі аспекти здоров’я, включаючи здоров’я кісток. Кальцій, вітамін D та фосфор містяться в молоці, разом допомагають будувати та підтримувати міцність кісток і зубів. Окрім зміцнення щільності та структури кісток, молоко сприяє здоровому старінню, допомагаючи запобігти втраті кісткової маси та ризику остеопорозу та остеопенії.

Важливою, але часто недооціненою поживною речовиною, яка природним чином присутня в молоці, є йод. Це мінерал, важливий для здоров’я щитовидної залози, метаболізму та правильного розвитку кісток і мозку плода під час вагітності та немовляти. Лише одна склянка забезпечує 60 відсотків добової норми (DV) йоду. Більшість рослинних видів не мають цієї поживної речовини, якщо вони не збагачені.

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Відновлює м’язову тканину

Білок став одержимістю для багатьох, і пастеризоване коров’яче молоко відповідає вимогам. Білок у молоці підтримує м’язову масу, допомагаючи нарощувати та відновлювати м’язову тканину. Це повноцінне, високоякісне джерело білка з усіма дев’ятьма незамінними амінокислотами, необхідними для синтезу м’язового білка. Крім того, молоко містить специфічні казеїнові та сироваткові білки, які особливо корисні для відновлення та росту м’язів після тренування.

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Підтримує контроль ваги

Окрім здоров’я кісток, кальцій у молоці також може відігравати певну роль у контролі ваги, оскільки він пов’язаний з розщепленням жирів та зменшенням їх засвоєння в організмі. Казеїнові та сироваткові білки взаємодіють з вуглеводами та жирами молока, забезпечуючи відчуття ситості, тоді як біоактивні пептиди можуть регулювати гормони апетиту. А вміст жиру в незбираному молоці (так, незбираному молоці!) може бути особливо корисним для підтримки відчуття ситості. Хоча потрібні додаткові дослідження, дані показують, що споживання незбираного молока (від 1 до 1,4 склянок на день) пов’язане з меншою масою тіла та нижчим ІМТ серед дорослих американців.

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Підтримує здоров’я серця

Калій, кальцій та магній у молоці також покращують здоров’я серця. Молоко містить калій, мінерал, який допомагає регулювати кров’яний тиск, балансуючи рівень натрію в організмі. Магній транспортує калій у клітини серця, тоді як кальцій підтримує скорочення рівня крові. Недавні дослідження також показують, що незбиране молоко може не негативно впливати на серцево-судинну систему, як вважалося раніше.

Порівняння незбираного молока та з низьким вмістом жиру

Хоча вміст жиру та калорій відрізняються, але інші поживні речовини — ні. Кількість білка, кальцію, калію, вітаміну D та інших поживних речовин однакова в незбираному молоці, 2 відсотки, та знежиреному молоці.

Вибір молока, яке найкраще підходить саме вам, залежить від смакових уподобань та текстури. Різниця між знежиреним і незбираним молоком становить лише близько 70 калорій і 8 грамів жиру, що не є великою кількістю. Зрештою, будь-яке молоко, яке ви оберете, може вписатися в здоровий режим харчування.

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Скільки молока пити щодня

Дієтичні рекомендації Міністерства сільського господарства США для американців рекомендують дорослим споживати три порції молочних продуктів щодня. Типовий розмір порції молока — одна склянка (240 мл).

Найкращі способи насолоджуватися молоком

Існує безліч способів вживати коров’яче молоко. Ось кілька з них:

Використовуйте його як основу для смузі з ягодами, шпинатом, насінням чіа та мигдалевим маслом для ситного, але легкого сніданку.

Замініть вершки молоком у супах.

Перетворіть його на домашній грецький йогурт або сир.

Пийте його окремо або полийте пластівці з високим вмістом клітковини.

Алергія на молочні продукти

Веганам або тим, хто має алергію на молочні продукти, краще використовувати рослинне молоко з поживними речовинами, подібними до звичайного. Збагачене кальцієм соєве має поживний склад, найближчий до звичайного, тому його зазвичай рекомендують або обирають як першу альтернативу. Соєве молоко містить білок, якість якого можна порівняти з білком тваринного походження.