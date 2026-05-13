Ніхто не відрізнить. Як зробити покупний крем «домашнім» за смаком та текстурою

Ніхто ніколи не здогадається, що ви поклали в свої торти крем з пакетика.

Перш ніж намазувати свіжоспечений торт або кекси кремом з пакета з магазину, можливо, варто подумати ось про що. Витративши трохи часу та зусиль, ви можете перетворити простий крем на продукт домашнього приготування. Ці поради допоможуть покращити смак, текстуру та зовнішній вигляд, зробивши магазинний крем настільки смачним, що ті, хто його їсть, ніколи не здогадаються, що він з магазину. Ось інгредієнти, які можна додати, щоб підняти ваш крем на новий рівень. Не хвилюйтеся — ваш секрет у безпеці з нами.

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Покращення текстури

Якщо і є якісь сумніви щодо використання крему з пакетика, то це консистенція. Крем може вийти досить жорстким, густим та липким. Намазування на торт може залишити багато крихт, особливо якщо корж ніжний або м’який. Тому, якщо ви використовуєте крем з магазину, за потреби радимо розм’якшити його та розрідити, перш ніж використовувати на тортах або кексах.

Торт Спартак на 30 коржів - рецепт від Лілії Цвіт Коржі цього торта тоненькі, наче папір, тож точно добре просочаться кремом. Перейти до рецепту

Зробіть крем мажучим

Незалежно від того, чи купуєте ви ваніль, шоколад чи інший смак, розм’якшений вершковий сир або маскарпоне — чудові способи змінити текстуру. Жир з молочних продуктів допомагає згладити крем, щоб він ідеально намазувався. Змішайте кілька столових ложок будь-якого з них у крем, доки він не досягне потрібної консистенції.

Торт-суфле Пташине молоко - рецепт від Лілії Цвіт Цей рецепт готується без сиропу на желатині та доповнений декором з шоколаду. Перейти до рецепту

Додатки

Можна додавати подрібнений шоколад, шматочки іриски або ірискову крихту до крему перед використанням. Вони створюють більш динамічну текстуру та додають домашнього смаку.

Підсилення смаку

Перевагою крему з пакета є те, що він зазвичай досить солодкий, тому вам не потрібно додавати більше цукрової пудри, але є деякі підсилювачі смаку, які ми рекомендуємо:

Просійте какао-порошок у ванільний крем, щоб перетворити його на шоколад.

Додайте щедру дрібку дрібно меленого порошку еспресо до шоколадного крему, щоб допомогти ще більше розкрити шоколадний смак.

Ми також любимо додавати інші інгредієнти, куплені в магазині, до покупного крему, щоб покращити смак. Залежно від того, який торт ви готуєте, спробуйте додати ложку будь-чого з пропонованого в глазур:

Арахісова паста

Крихта з печива

Шоколадно-горіхова паста

Дульсе де лече

Карамельний соус

Лимонний курд

Фруктове варення

Шоколадні ріки: рецепт французького торта moelleux au chocolat (фондан) Потрібно поповнити рівень шоколаду в організмі на початку осені - приготуйте moelleux au chocolat. Цей торт із рідкою серединкою настільки насичений та смачний, що не захочеться випускати ложки з рук. Перейти до рецепту

Додати колір

Є два способи змінити відтінок крему:

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Харчовий барвник на основі гелю

Ми рекомендуємо використовувати гелеві барвники, оскільки вони, як правило, набагато яскравіші, ніж рідкі, тому ви можете використовувати менше для створення блискучих відтінків. Вони є чудовим способом створити будь-який колір, який вам подобається.

Без світла: рецепт шоколадного торта з чорносливом без випічки Цей десерт не потребує довгого випікання, тож стане вдалим варіантом навіть під час вимкнень світла. Духовка тут точно не знадобиться. Перейти до рецепту

Сублімовані фрукти

Для отримання більш натуральних кольорів використовуйте сублімовані фрукти, такі як чорниця, малина, полуниця та манго. Їх можна збити з кремом, надаючи гарних пастельних кольорів. Перед додаванням фруктів, дуже дрібно подрібніть їх у кухонному комбайні або блендері (або помістіть їх у герметичний поліетиленовий пакет і розімніть качалкою).