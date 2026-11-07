Англійський сніданок буде кориснішим. П’ять простих способів зменшити калорійність і не відмовлятися від страви

Залежно від порцій і способу приготування така тарілка може містити чимало калорій, солі та насичених жирів. Але це не означає, що від неї потрібно відмовлятися або перетворювати недільний сніданок на сумну тарілку з вареними овочами.

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Смажити можна — важливо, на якій олії

Один із найпростіших способів зробити англійський сніданок легшим — переглянути, скільки жиру використовується під час приготування. Для смаження підійде рафінована ріпакова олія: вона має нейтральний смак, містить відносно мало насичених жирів і є джерелом ненасичених жирних кислот, зокрема альфа-ліноленової кислоти — рослинної омега-3.

За жирнокислотним складом ріпакова олія може бути хорошою альтернативою вершковому маслу. Її перевага полягає не в тому, що вона зовсім не містить насичених жирів, а в тому, що їхня частка порівняно невелика. Порівняння складу різних рослинних олій показує, що ріпакова олія містить значно більше ненасичених жирних кислот, ніж насичених. Для смаження краще обирати саме рафіновану олію: вона має нейтральніший смак і краще підходить для нагрівання, ніж ароматна нерафінована холодного віджиму.

Не варто лити олію просто з пляшки. Краще відміряти її чайною ложкою або скористатися кулінарним пензлем, щоб лише злегка змастити поверхню сковорідки. Так легше контролювати кількість жиру, не відмовляючись від апетитної золотистої скоринки.

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Смажене яйце не обов’язково замінювати вареним

Яйце — одна з найбільш поживних складових англійського сніданку. Одне велике яйце містить приблизно 70−75 ккал і близько 6 г повноцінного білка, а також вітаміни групи B, вітамін A, холін і невелику кількість вітаміну D. Воно добре насичує і допомагає зробити сніданок поживнішим.

Тому саме смаження не обов’язково є головною проблемою. Значення має кількість жиру, на якому готують яйце. Якщо використовувати трохи ріпакової олії замість великої кількості вершкового масла, калорійність страви буде нижчою. А якщо смажити яйце на антипригарній сковорідці з мінімальною кількістю олії, можна зберегти звичний смак і текстуру.

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Додайте до грибів шпинат і обирайте продукти з вітаміном D

Печериці та інші їстівні гриби можуть містити вітамін D, якщо під час вирощування або після збирання їх піддавали впливу ультрафіолетового світла. Під його дією в грибах утворюється вітамін D2. Саме тому деякі виробники окремо маркують гриби як джерело цього вітаміну.

Проте кількість вітаміну D у таких продуктах може суттєво відрізнятися. Вона залежить від інтенсивності й тривалості ультрафіолетового опромінення, сорту грибів та умов зберігання. Тому не варто автоматично вважати, що будь-які печериці з магазину забезпечать значну частину добової потреби. Дослідження за участю людей показують, що вживання грибів, оброблених ультрафіолетом, може підвищувати рівень вітаміну D2 у крові, хоча вплив на загальний статус вітаміну D не завжди однаковий.

Ще один простий спосіб збільшити кількість овочів у сніданку — додати до грибів жменю шпинату. Під час нагрівання листя швидко зменшується в об'ємі, тому його можна легко змішати з грибами на сковорідці. Шпинат містить фолат, вітамін К, каротиноїди та негемове залізо. Щоб покращити засвоєння останнього, можна доповнити страву продуктом із вітаміном С — наприклад, свіжим помідором.

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Томатна паста зробить квасолю цікавішою

Квасоля в томатному соусі — одна з найвдаліших складових англійського сніданку з погляду харчової цінності. Вона містить рослинний білок і клітковину, яка допомагає підтримувати нормальну роботу кишківника та сприяє відчуттю ситості. Водночас у готових консервованих продуктах може бути чимало солі й доданого цукру, тому варто порівнювати склад різних марок.

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Щоб зробити смак квасолі насиченішим, під час нагрівання можна додати до неї чайну ложку томатної пасти. Це не лише кулінарний прийом: томатні продукти є джерелом лікопіну — каротиноїду, якому властиві антиоксидантні властивості.

Цікаво, що після термічної обробки лікопін може ставати доступнішим для засвоєння. У дослідженні за участю людей його біодоступність із томатної пасти була вищою, ніж зі свіжих помідорів. Результати опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition.

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Не обов’язково відмовлятися від бекону — але варто обирати уважніше

Бекон — одна з найхарактерніших складових повного англійського сніданку, проте саме з ним пов’язаний важливий нюанс. Це перероблене м’ясо, а регулярне вживання таких продуктів пов’язане з підвищеним ризиком колоректального раку. До цієї категорії належать також сосиски, шинка, салямі та інші м’ясні вироби, які проходять соління, копчення або іншу обробку.

Міжнародне агентство з дослідження раку класифікує перероблене м’ясо як канцерогенне для людини. Це означає, що докази зв’язку з колоректальним раком достатньо переконливі, але не означає, що одна порція бекону автоматично спричинить захворювання. Ризик зростає зі збільшенням кількості споживаного переробленого м’яса.

Якщо бекон залишається в меню, можна обрати менш жирний шматок, наприклад бекон зі спинної частини свинини, і зрізати видимий жир. Такий варіант часто містить менше жиру, ніж бекон із черевної частини, але конкретні показники залежать від виробника та способу приготування. Також варто обмежувати порцію й не робити бекон щоденною звичкою.

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Щоб сніданок залишався ситним, але містив більше корисних компонентів, варто не просто зменшувати порції, а змінювати співвідношення продуктів. Наприклад, залишити одне яйце, невелику порцію бекону або сосиски, додати гриби зі шпинатом, квасолю та помідор. Білий тост можна замінити цільнозерновим хлібом, який містить більше клітковини. Калорійність такого сніданку залежатиме від розміру порцій, кількості олії, виду м’яса та складу готової квасолі.

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