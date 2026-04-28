З турботою про довкілля. Як змінюється кавова індустрія та що кавомани обирають найчастіше

Цього Дня Землі нові дані показали, що сучасні споживачі більше ніж будь-коли дбають про вибір кавових зерен, вирощених з турботою про навколишнє середовище.

Згідно з нещодавно опублікованим звітом до Дня Землі, дані свідчать про те, що близько двох третин (66%) респондентів, які вживають каву, сказали, що вплив навколишнього середовища та клімату впливає на їхній вибір кави. Крім того, з 66% більшість (34%) кажуть, що це «дещо важливо», 19% кажуть «дуже важливо», а 13% кажуть «надзвичайно важливо». Ще цікавіше те, що половина (51%) респондентів кажуть, що вони заплатили б більше за каву, упаковану екологічно безпечно.

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Хоча наміри добрі, а попит на каву таку зростає, багатьох все ще бентежить маркування на упаковці. Це сигналізує про сферу, яка потребує значного покращення для кавових брендів, оскільки 50% респондентів зазначили, що не знають, що означають поширені етикетки на упаковці, такі як «вирощена в тіні» або «дружня до птахів».

На запитання про шість найпоширеніших проблем щодо сталого розвитку кави (вуглецева нейтральність, справедлива торгівля, придатна для життя заробітна плата фермерів, упаковка без пластику, регенеративне землеробство та прозорість ланцюга поставок), респондентів найбільше турбувала купівля кави у брендів, які прагнуть забезпечити придатну для життя заробітну плату фермерів.

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