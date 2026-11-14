Щоб не зіпсувалося. Як правильно зберігати сало без холодильника

14 листопада, 06:03
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Солоне сало деякий час можна зберігати без холодильника (Фото: pexels)

Солоне сало деякий час можна зберігати без холодильника (Фото: pexels)

Через відключення світла виникає питання, як довго продукти залишатимуться безпечними без охолодження. Це стосується й солоного сала, адже за таких умов важливо знати, як правильно його зберігати і скільки часу воно може залишатися без холодильника.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла лікарка-дієтологиня Євгенія Розум.

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Щоб зберігати сало без холодильника, його потрібно дуже добре засолити та зберігати у прохолодному місці. Це може бути погріб, якщо проживаєте у сільській місцевості, або ж балкон — у квартирі. Воно повинно бути повністю покрите сіллю. У щільно закритій тарі сало може зберігатися від трьох місяців до пів року.

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Як правильно засолити сало

Щоб засолити сало звичним способом, то натріть сирий шматок сіллю, часником, лавровим листом і меленим чорним перцем. Обгорніть продукт харчовою плівкою. Потім помістіть сало в холодильник на 3−4 дні, і після цього його можна вже подавати на стіл.

Щоб сало було ніжним та смачним, у шматку зробіть надрізи під часник. Зубчики часнику (3−4) очистьте, наріжте слайсами та вкладіть у надрізи. Покришіть 5 лаврових листів, змішайте їх із 1 ч.л. орегано. Обкачайте сало спершу в 2,5 столових ложках солі, потім — у спеціях. Перекладіть сало у ємність із кришкою. Перші три дні його обов’язково варто зберігати в холодильнику.

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Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Світло Сало Лайфхак

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