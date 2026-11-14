Щоб не зіпсувалося. Як правильно зберігати сало без холодильника
Солоне сало деякий час можна зберігати без холодильника (Фото: pexels)
Через відключення світла виникає питання, як довго продукти залишатимуться безпечними без охолодження. Це стосується й солоного сала, адже за таких умов важливо знати, як правильно його зберігати і скільки часу воно може залишатися без холодильника.
Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла лікарка-дієтологиня Євгенія Розум.
Щоб зберігати сало без холодильника, його потрібно дуже добре засолити та зберігати у прохолодному місці. Це може бути погріб, якщо проживаєте у сільській місцевості, або ж балкон — у квартирі. Воно повинно бути повністю покрите сіллю. У щільно закритій тарі сало може зберігатися від трьох місяців до пів року.
Як правильно засолити сало
Щоб засолити сало звичним способом, то натріть сирий шматок сіллю, часником, лавровим листом і меленим чорним перцем. Обгорніть продукт харчовою плівкою. Потім помістіть сало в холодильник на 3−4 дні, і після цього його можна вже подавати на стіл.
Щоб сало було ніжним та смачним, у шматку зробіть надрізи під часник. Зубчики часнику (3−4) очистьте, наріжте слайсами та вкладіть у надрізи. Покришіть 5 лаврових листів, змішайте їх із 1 ч.л. орегано. Обкачайте сало спершу в 2,5 столових ложках солі, потім — у спеціях. Перекладіть сало у ємність із кришкою. Перші три дні його обов’язково варто зберігати в холодильнику.
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