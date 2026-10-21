Запас на щодень. Скільки овочів і фруктів потрібно людині та як їх зберігати в умовах без світла

Не варто забувати про фрукти та овочі в раціоні (Фото: magnific)

Попри перебої зі світлом, важливо дбати про збалансоване харчування й не виключати з раціону овочі та фрукти. Розповідаємо, як зберігати їх без холодильника, які умови для цього потрібні та скільки овочів і фруктів варто мати в щоденному раціоні.

За рекомендаціями ВООЗ, для підтримання здоров’я варто щодня споживати щонайменше 400 г овочів і фруктів. Попри щоденну зайнятість, повітряні тривоги, обстріли й вимкнення світла, не варто нехтувати цією рекомендацією. Не обов’язково купувати дорогі імпортні фрукти й овочі — достатньо звичних місцевих продуктів. Зберігати їх можна доволі різноманітними способами.

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Як зберігати фрукти та овочі в умовах вимкнення світла

1. Маринування, соління та квашення

Це доволі бюджетний та надійний спосіб зберігання вдома локальних продуктів харчування. Багато консервованих продуктів зберігають поживні речовини, такі як ключові вітаміни та мінерали. Хоча процес консервування іноді може зменшити кількість цих поживних речовин, він також може збільшити доступність інших. Візьмемо, наприклад, лікопен у помідорах, який збільшується під час процесу консервування. Насправді у консервованих помідорах його вдвічі більше, ніж у сирих.

Через простоту складу, квашені продукти мають справжню супер силу — особливо для тих, хто піклується про здоров’я кишечника. Вже давно вони заслужили репутацію помічників травлення. Однак, як і в усьому, важлива міра: квашені овочі та фрукти корисні, якщо не зловживати ними.

2. Замороження

У холодильній камері без електроенергії продукти залишаються безпечними до вживання до чотирьох годин, у повній морозилці — 48 годин, у напівпорожній морозилці — 24 години. Якщо у вас довго немає світла, помістіть у холодильну камеру акумулятори холоду, пляшки з замороженою водою, підготовані заздалегідь, — не забудьте перезаморозити їх, коли відновиться електропостачання; не відчиняйте холодильник зайвий раз — для якісного зберігання продуктів температура в холодильнику має бути +4℃ або нижче, у морозильній камері — не вище -4℃.

3. Щойно придбані з магазину

Деякі овочі та фрукти прекрасно зберігаються без охолодження, якщо їм забезпечити сухе та темне місце. Картопля, цибуля, часник, гарбуз, яблука і буряк можуть лежати місяцями, не втрачаючи своїх властивостей. Вони є важливою частиною природного запасу їжі.

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Овочі та фрукти можна зберігати й на балконі / Фото: NV Food via Chat GPT All

Скільки можна зберігати овочі та фрукти вдома без холодильника

Перебирайте гнилі фрукти та овочі. Гнилі ділянки можуть містити токсини плісняви. Якщо вони з’являються на яблуках, грушах, персиках і багатих соком фруктах, таких як помідори, їх слід утилізувати разом з органічними відходами (ці відходи слід викидати у смітник для органічних відходів). Відсортуйте окремі запліснявілі фрукти, такі як полуниця, виноград або мандарини, від великих упаковок. Ви можете відрізати побиті, але ще не запліснявілі фрукти та овочі. Решту з'їжте або переробіть негайно — це запобіжить утворенню плісняви в першу чергу.

Яблука

Свіжі яблука зберігатимуться до двох тижнів чи й більше. Якщо яблука ще не дозріли, тримайте їх за кімнатної температури, доки вони не дозріють. Дозрілі фрукти варто зберігати у холодильник — у герметичному пакеті або контейнері (найкраще — у спеціальному ящику для овочів і фруктів). Альтернатива холодильника — балкон.

Яблука виділяють етилен — газ, який прискорює дозрівання інших продуктів, що лежать поруч. Тому зберігайте яблука окремо від решти фруктів та овочів.

Перестиглі фрукти можна використати у випічці.

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Банани

Фрукти зберігатимуться вдома 5−7 днів після дозрівання. Доки фрукти не дозріють (на це зазвичай потрібно 2−5 днів), їх найкраще тримати за кімнатної температури. Коли вони стануть жовтими, покладіть їх у холодильник. Так вони залишатимуться смачними ще близько 5 днів. Шкірка може почорніти, але на якості самого фрукта це не позначиться.

Банани, як і яблука, виділяють етилен — газ, який прискорює дозрівання інших продуктів, що лежать поруч. Тому тримайте банани окремо від інших овочів і фруктів.

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Якщо банани перестигли, вони ідеально підійдуть для приготування смачних і корисних десертів.

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Морква

Термін зберігання: 3−4 тижні. Купивши моркву, зберігайте її в контейнері для хрустких продуктів у холодильнику. Щоб збільшити термін придатності, зберігайте в герметичному пакеті або контейнері. Надгнилі надлишки коренеплоду можна смачно приготувати.

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Часник

Термін зберігання: до 1 року. Після придбання зберігайте часник цілими головками в прохолодному сухому місці. Температура вище 15 °C скорочує термін його зберігання.

Щоб часник зберігався якомога довше, тримайте його в ємності, яка забезпечує циркуляцію повітря (наприклад, у паперовому пакеті). Зберігання в холодильнику може спровокувати швидке проростання часнику.

Якщо головку розібрати на окремі зубчики (не очищуючи їх), вони залишатимуться придатними до вживання приблизно 7−10 днів. Очищений або подрібнений часник слід зберігати в холодильнику. Надлишки часнику можна замаринувати.

Виноград

Термін зберігання: 7−14 днів. Виноград завжди слід зберігати в холодильнику. Залишати його за кімнатної температури можна лише в тому випадку, якщо ви плануєте з'їсти його того ж дня. Не мийте виноград, доки не будете готові його їсти.

Зберігайте виноград у перфорованому пакеті або контейнері; перед тим як покласти його в холодильник, видаліть пошкоджені або запліснявілі ягоди. Якщо виноград рясно вродив у вашому саду чи дачі, то зробіть із нього ароматне домашнє вино.

Цибуля

Термін зберігання: до 1 місяця. Цибулю слід зберігати в прохолодному сухому місці, наприклад, у коморі або кухонній шафі. Для забезпечення циркуляції повітря тримайте її в паперовому пакеті або сітці (не закриваючи щільно). Цибуля виділяє етилен — газ, який прискорює дозрівання інших продуктів, що знаходяться поруч. Тому зберігайте її окремо від решти овочів та фруктів. Якщо цибуля у вашій коморі почала псуватися, то зготуйте з неї щось смачне для всієї сім'ї.

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Картопля

Термін зберігання: до 1 місяця. Найкраще зберігати картоплю в прохолодному темному місці. Тримайте її подалі від цибулі, оскільки остання провокує проростання картоплі. Якщо картопля проросла, але залишається твердою, її можна вживати в їжу — просто видаліть паростки перед приготуванням.

За температури близько 15 °C картопля може зберігатися в коморі 2−3 місяці. Вища температура скорочує термін її зберігання. Якщо зберігати картоплю в холодильнику, крохмаль у ній перетворюється на цукор. Через це вона набуває солодкуватого присмаку, а під час приготування — темніє.