Існує безліч порад щодо того, як максимально зберегти свіжість меленої кави. Проте дещо в цьому процесі є ключовим. Ось що радять бариста.

Одна з ключових речей полягає в тому, що якщо ви збираєтеся використати каву протягом тижня або близько того, зберігайте її в непрозорому, герметичному контейнері, щоб захистити від світла та кисню (дві з трьох речей, які можуть погіршити смак вашої кави).

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Третім елементом, який може погіршити смак кави, є волога. Ви могли бачити в інтернеті поради щодо заморожування кави для тривалішого зберігання, проте не слід це робити, якщо немає нагальної потреби. Проте, якщо ви не вживаєте каву щодня, а хочете мати трохи для друзів, коли вони завітають в гості, заморожування може вам допомогти. Та, як і з будь-яким процесом, треба знати, як правильно це зробити та не дати каві увібрати зайву вологу.

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4 поради щодо заморожування меленої кави

Не заморожуйте каву, якщо в цьому немає потреби. Якщо вона вже упакована в герметичному пакеті, не відкривайте його, доки не будете готові її використати. Залиште її герметичною та покладіть у пакет для заморожування на блискавці для додаткової безпеки.

Якщо вам потрібно заморозити каву, зробіть подвійну кількість пакетів. Якщо кава не упакована в герметичний пакет, вичавіть з неї якомога більше повітря, а потім покладіть її у два пакети для заморожування на блискавці. Це може здатися зайвим, але у гіршому випадку це не зашкодить, а в кращому — додасть трохи більше захисту.

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Розміщуйте каву в морозильній камері стратегічно. Тримайте мелену каву в оточенні інших продуктів, які довго зберігаються в морозильній камері, щоб вона залишалася максимально ізольованою, коли дверцята морозильної камери відкриваються та закриваються.

Заморожуйте каву в тих порціях, які ви плануєте використовувати. Ви можете розділити кавову гущу на кілька герметичних упаковок, якщо хочете трохи розподілити її з часом.