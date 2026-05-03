Як зберігати кріп, щоб він був як свіжий і не в’янув тижнями
Кріп можна зберігати набагато довше свіжим, ніж би могло здаватися (Фото: magnific)
Кріп — одна з найпопулярніших зелених добавок в українській кухні. Розповідаємо, як зберегти його свіжим якомога довше.
Ця спеція не лише смачна, а й надзвичайно корисна для здоров’я. Рослина має тонкі стебла з м’якими листками, що чергуються, і коричневе, плоске, овальне насіння. У той час як листя має солодкий трав’янистий смак, насіння кропу більш ароматне, з легким цитрусовим ароматом, схожим на кмин.
Кріп як прянощі і спеції зазвичай використовується для покращення смаку різних страв. Його часто додають до лосося, картоплі та соусів на основі йогурту. Окрім кулінарного використання, кріп багатий на ряд поживних речовин і традиційно використовується для лікування різних захворювань, включаючи проблеми з травленням, коліки у немовлят і неприємний запах з рота.
Як зберігати кріп свіжим якомога довше
Свіжий кріп можна зберігати в холодильнику тривалий час. Промийте його у холодній воді, видаліть зайву вологу за допомогою салатної лопатки та загорніть пучок кропу в кілька вологих паперових рушників. Помістіть загорнуті стебла та листя в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер. Зберігайте в контейнері для овочів і фруктів до двох тижнів.
Альтернативний варіант — чиста суха банка або контейнер. Помістіть кріп усередину та щільно закрийте. Обмежена циркуляція повітря сповільнює псування, а зелень залишається свіжою.
Додавання невеликої кількості солі — це ще один простий спосіб забрати зайву вологу з зелені. Це особливо корисно тим, хто не хоче заморожувати зелень і прагне зберегти її природний смак.