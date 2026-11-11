Стейк вийде ідеальним. Цей інгредієнт допоможе зробити м’якшим навіть жорстке м’ясо

Щоб приготувати смачний стейк, не обов’язково купувати найдорожчу яловичину. Є простий кулінарний прийом, який може допомогти зробити жорсткіші й доступніші відруби ніжнішими.

Увесь секрет полягає у використанні ківі. У ньому міститься фермент актинідин, здатний розщеплювати м’ясні білки. Саме тому фрукт іноді додають до маринадів, коли хочуть пом’якшити волокна яловичини. Та є нюанс: ківі підходить не для кожного стейка, а час маринування має значення. Якщо перетримати м’ясо у фруктовому пюре, його поверхня може стати надто м’якою, втратити приємну текстуру й нагадувати радше тушковане, ніж смажене м’ясо.

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Чому ківі пом’якшує яловичину

Секрет зеленого ківі — в актинідині, природному ферменті з групи протеаз. Він розщеплює білки, зокрема ті, що формують структуру м’язових волокон. У результаті м’ясо стає ніжнішим, а жувати його легше. У дослідженні, опублікованому в Journal of Food Science, науковці перевіряли дію актинідину на яловичину й виявили, що фермент підвищував розчинність білків, покращував здатність м’яса утримувати воду та зменшував його жорсткість. Та результат залежав від умов обробки: у лабораторному експерименті помітне розм’якшення отримали після двогодинної обробки ферментом за температури 37 °C, а це зовсім не означає, що такий самий час потрібен для домашнього маринаду.

Інша робота, у якій оцінювали якість яловичої грудинки після обробки актинідином і приготування за технологією sous vide, також зафіксувала покращення ніжності та соковитості м’яса. Учені побачили, що фермент руйнував частину структури м’язових білків. Однак вони використовували контрольовану обробку екстрактом ківі, а не просто натирали стейк фруктом на кухні.

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Чому ківі не завжди допомагає

Фермент діє там, куди може проникнути. Якщо тонко нарізати яловичину, актинідин контактує з великою частиною поверхні кожного шматочка. Тому його вплив може бути відчутнішим. У товстому стейку фермент переважно працює із зовнішнім шаром, не встигаючи рівномірно змінити структуру всередині. Крім того, не кожен відруб потребує додаткового розм’якшення. Рибай, стриплойн або філе зазвичай мають ніжнішу текстуру від природи. Для них важливіше правильно вибрати спосіб приготування, ніж намагатися додатково розщепити білки маринадом.

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Натомість менш дорогі й пісні відруби, наприклад eye of round — круглий м’яз із задньої частини яловичої туші, — можуть бути жорсткішими. Саме на такому м’ясі ферментативний маринад потенційно корисніший.

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Як використовувати ківі для маринування стейка

Для домашнього експерименту достатньо одного стиглого зеленого ківі. Його очищають і натирають на дрібній тертці або розминають до стану пюре. Тонким шаром наносять на поверхню м’яса й залишають ненадовго в холодильнику. Для початку варто спробувати приблизно 15 хвилин, особливо якщо йдеться про тонкий шматок або пісний відруб. Після маринування залишки пюре потрібно зняти, а поверхню стейка промокнути паперовим рушником. Це допоможе отримати кращу скоринку під час обсмажування. Далі м’ясо можна приправити сіллю та перцем і готувати звичним способом.

Головне — не залишати яловичину в ківі надовго. Надмірна дія може зруйнувати структуру поверхневого шару, і замість ніжного стейка вийде шматок із неприємно пухкою текстурою. У науковій літературі цей ризик описують як надмірне розм’якшення: ферментативну обробку потрібно контролювати, а після досягнення бажаного результату активність ферменту припиняти термічною обробкою.