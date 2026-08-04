Якщо ваше варення вийшло занадто рідким, не потрібно готувати нову партію. Його можна загустити кількома різними інгредієнтами і простим способом.

Приготування джему — це процес спроб і помилок. Навіть найкрасивіші фрукти та перевірений рецепт можуть не дати очікуваного результату під час приготування варення. Іноді для густого джему фруктам не вистачає природного пектину, що й може спричиняти рідкуватість.

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Деякі фрукти мають більше цієї природної речовини, ніж інші. Так звані пектинові фрукти включають яблука, моркву, апельсини та грейпфрути. Фрукти з дуже низьким вмістом природного пектину — абрикоси, сливи, чорниці, персики, малина та полуниця. Якщо в самих фруктах недостатньо пектину, а ви не додаєте додатковий пектин, результатом буде рідке варення. Крім того, якщо фрукти перезрілі, рівень пектину в них нижчий. Також є інші фактори ризику рідкості варення, які варто передбачити:

Недостатня кислотність: кислоти, такі як лимонний сік, допомагають знизити pH суміші, яка реагує з натуральним або доданим пектином, щоб допомогти загуснути джему. Якщо рецепт варення не передбачає лимонного соку або кислоти, він може покладатися на інший інгредієнт, наприклад, доданий пектин, щоб джем застиг. Відкоригуйте рецепт, щоб зменшити кількість доданого цукру або інших загусників і додати лимонний сік. Кислотність все ще необхідна для полуничного джему та яблучного варення, навіть якщо ці фрукти від природи багаті на пектин.

Низька температура приготування: температура, при якій ви готуєте джем, значно впливає на його густоту. Якщо джем не досягає достатньо високої температури, пектин або інші желюючі агенти не застигнуть. Якщо температура занадто висока, він буде занадто липким і густим. Найкраще — 105 за Цельсієм. Щоб перевірити, чи застиг ваш джем, крапніть його на тарілку і дайте йому охолонути до кімнатної температури. Якщо він зберігає свою форму, партія джему досить густа, щоб почати закривати.

Занадто мало цукру: так само, як і пектин, деякі фрукти мають вищий вміст природного цукру, ніж інші. Джеми, виготовлені з фруктів з вищим вмістом цукру, легше загущуються самі по собі, ніж ті, що містять менше цукру. Рецепт без цукру або з низьким вмістом навіть при сильному кипінні можу не дати очікуваного результату. Утім, якщо попередні ризики усунуті, є простий метод, який здатний перетворити рідкий джем на апетитне та густе варення.

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Як зробити варення густішим

Без використання желатину та крохмалю, додстатньо додатково подрібнити варення, щоб прибрати водянисту структуру. Для цього перебийте або розімніть частину маси (не до однорідності), а потім знову з'єднайте з цілими шматочками фруктів. Під час подрібнення більша кількість м’якоті вивільнить клітковину та пектин. Проваріть ще 3 — 5 хвилин, майже безперервно помішуючи, різні суміші разом кілька хвилин і перевірте густину методом краплі на тарілку. Готовий джем розкладіть у стерилізовані сухі банки й закрийте. Найкраще цей метод працює з полуницею, малиною, абрикосами та персиками.