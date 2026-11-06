Простий трюк. Як перетворити останню ложку меду в банці на ароматну заправку

Перш ніж викинути банку, в якій залишилося зовсім трохи вмісту, перетворіть її на заправку, соус, глазур або навіть напій.

Про це пише The Guardian.

Приготування заправки з того, що залишилося на дні банки з медом — мабуть, найраціональніший і найприємніший спосіб використати залишки. Додайте трохи окропу та лимонного чи апельсинового соку (або винного оцту), щільно закрийте кришкою і енергійно потрусіть: мед відстане від стінок і розчиниться, перетворившись на сироп.

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Тепер додайте решту інгредієнтів — оливкову олію, трохи гірчиці чи будь-що інше на ваш смак — і знову потрусіть, щоб утворилася емульсія. Така заправка чудово пасує до одного з найкорисніших, найшвидших і найдешевших салатів: суміші нашаткованої червоної та білої капусти, тертої моркви (можна також додати терте яблуко). Або ж використайте цю ж заправку для сезонного салату з радіккіо, фундуком і горгонзолою. Якщо ж у банці залишилася гірчиця, зробіть усе так само, як описано вище, тільки в зворотному порядку: мед додайте вже наприкінці.

Заправка з меду чи гірчиці перетворить звичайний салат на справжній делікатес / Фото: magnific

Фелісіті Клоук, журналістка та письменниця, яка спеціалізується на їжі, напоях та подорожах, також пропонує варіант заправки у своїй добірці з чотирьох «цілющих» рецептів із медом. Вона радить приготувати «гарячий тодді»: налийте гарячу воду в банку, на дні якої залишилося трохи меду (шаром близько сантиметра), і струсіть її. Потім перелийте отриману сиропоподібну рідину в склянку чи кухоль, додайте смужку лимонної цедри, шматочок імбиру, паличку кориці, кілька бутонів гвоздики, а також щедру порцію віскі — вийде справді дієвий засіб.

Ще один варіант — використати арахісову пасту з медом: додайте дві столові ложки гарячої води в банку з арахісовою пастою, струсіть, а потім підсолодіть медом — вийде чудовий соус для вмочання селери та моркви. Також цю суміш можна додати в тісто для випікання торта.

І йдеться не лише про мед. Найефективніший спосіб використати залишки будь-якого продукту в банці — особливо арахісової чи іншої горіхової пасти — це додати трохи гарячої води, а потім енергійно струснути банку, щоб перетворити вміст на однорідну пасту. Таку арахісову пасту можна чудово використати як основу для супу (наприклад, із гарбузом і білою квасолею) або додати до макаронів чи локшини.

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А що робити з банками, на дні яких залишилося трохи джему? Його можна використати для приготування заправки, загустити ним підливу або додати до тушкованих страв. А ще можна спекти пиріг із джемом — це цікавіше, хоча й потребує трохи більше зусиль.

Банку з-під шоколадної пасти, яка здається порожньою, варто перетворити на напій: налийте в неї гаряче молоко, струсіть, перелийте вміст у горнятко, за потреби додайте трохи цукру — і щедро хлюпніть рому.

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