Кавун буде соковитим і солодким: як за кілька секунд визначити стиглий плід

Серпень — розпал сезону кавунів. Однак навіть великий плід із яскравою смугастою шкіркою не завжди виявляється солодким. Щоб не розчаруватися після покупки або не зібрати врожай занадто рано, варто знати кілька ознак, які допоможуть визначити стиглість буквально за кілька секунд.

Головне правило, про яке нагадують фахівці, полягає в тому, що кавун не дозріває після того, як його зібрали з баштану. Якщо плід зірвали завчасно, він уже не стане солодшим, тому особливо важливо визначити правильний момент збору або вибрати стиглий кавун у магазині.

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Чи можна зривати кавун раніше терміну?

На відміну від помідорів, персиків та деяких інших плодів, кавун не продовжує дозрівати після збирання. Саме тому не варто поспішати зі збиранням урожаю. Навіть якщо плід уже досяг великих розмірів, його м’якоть може залишатися блідою, недостатньо соковитою та несолодкою.

Так само небажано залишати кавун на батозі надто довго. Перестиглі плоди нерідко втрачають щільну структуру м’якоті й стають менш смачними.

Головна ознака стиглого кавуна

Найбільш надійний орієнтир — земляна, або польова, пляма. Це ділянка, якою плід торкався ґрунту під час дозрівання.

У недозрілого кавуна пляма зазвичай світла — майже біла або блідо-зелена. У міру дозрівання вона набуває кремово-жовтого або насиченого золотистого відтінку. Саме такий колір вважається однією з головних ознак того, що кавун встиг повністю дозріти на полі.

При цьому фахівці радять оцінювати цю ознаку разом з іншими, оскільки відтінок плями може залежати й від сорту.

Перевірте вусик біля плодоніжки

Якщо кавун росте на вашій ділянці, зверніть увагу на вусик біля плодоніжки. Поки плід продовжує наливатися, він залишається зеленим і пружним. Коли кавун дозріває, вусик поступово висихає і стає коричневим.

Саме тому сухий вусик вважається одним із найточніших сигналів про те, що врожай можна збирати.

А от орієнтуватися лише на сухий хвостик у вже зірваного кавуна не варто. Під час зберігання та транспортування плодоніжка також може висохнути, тому ця ознака не завжди свідчить про стиглість.

Огляньте шкірку

Ще одна підказка — зовнішній вигляд шкірки. У стиглого кавуна вона стає менш блискучою і набуває матового відтінку. Сам плід має бути твердим, без тріщин, м’яких ділянок та інших пошкоджень.

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Якщо на шкірці є глибокі вм’ятини або сліди ударів, від такої покупки краще відмовитися.

Порівняйте вагу

Стиглий кавун зазвичай здається важчим, ніж виглядає. Значна вага зумовлена високим вмістом води, яка робить м’якоть соковитою та хрусткою.

Тому, якщо перед вами кілька плодів однакового розміру, краще обрати той, що здається важчим.

Постукайте по плоду

Популярний спосіб перевірки — злегка постукати по кавуну кісточками пальців. У стиглого плоду звук зазвичай дзвінкий і глибокий, а не глухий.

Утім, цей метод не можна назвати абсолютно точним. На звучання впливають сорт, товщина шкірки та розмір плоду, тому його краще використовувати в поєднанні з іншими ознаками.

Як вибрати солодкий кавун

Щоб підвищити шанси придбати справді смачний кавун, достатньо витратити кілька секунд на його огляд. Обирайте важкий для свого розміру плід із кремово-жовтою плямою на боці, що торкався землі, матовою непошкодженою шкіркою та — якщо йдеться про збирання врожаю на полі — сухим вусиком біля плодоніжки.

Жодна з цих ознак сама по собі не гарантує ідеальної солодкості. Проте їх поєднання дозволяє з високою ймовірністю обрати стиглий, соковитий і ароматний кавун.

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