Щоб були як мед. Як вибрати солодкі мандарини та на що звернути особливу увагу при купівлі

Солодкі, соковиті мандарини — одна з найприємніших сезонних покупок. Але вибрати справді смачні цитрусові буває непросто: яскравий помаранчевий колір не завжди свідчить про стиглість, а зелені листочки, які часто сприймають як ознаку щойно зірваних фруктів, можуть виявитися лише красивим доповненням.

Чому зелене листя на мандаринах не гарантує свіжості

Мандарини з гілочками та листочками часто коштують дорожче й виглядають привабливіше за звичайні плоди. Зелене листя створює враження, ніби цитрусові щойно зібрали з дерева. Однак це не завжди відповідає дійсності. Після збирання врожаю листя може певний час залишатися зеленим, особливо якщо фрукти зберігають за належної температури та вологості. Водночас воно здатне підсихати швидше або повільніше залежно від умов транспортування. Тому його зовнішній вигляд не дає змоги точно визначити, скільки часу минуло від збирання врожаю.

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До того ж листочки практично нічого не говорять про смак м’якоті. На солодкість мандаринів впливають сорт, ступінь стиглості під час збирання, погодні умови вирощування та подальше зберігання.

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На що звернути увагу під час купівлі мандаринів

Одна з найпростіших підказок — вага. Якщо два мандарини приблизно однакового розміру, краще вибрати важчий. Зазвичай це означає, що в ньому більше соку й менше ознак зневоднення. Надто легкі плоди можуть виявитися сухими всередині, навіть якщо зовні мають цілком пристойний вигляд.

Не менш важливо перевірити шкірку. Вона має бути пружною, без значних зморшок, глибоких вм’ятин, мокрих плям і слідів плісняви. Зморщена або надмірно суха поверхня може свідчити про втрату вологи під час зберігання. Проте не варто вибирати лише найтвердіші плоди. Надто м’які ділянки можуть вказувати на пошкодження або початок псування, а от помірна пружність є цілком нормальною.

Ще один орієнтир — аромат. Стиглі мандарини зазвичай мають характерний свіжий цитрусовий запах, особливо біля плодоніжки або в місці пошкодження шкірки. Якщо відчувається затхлість, кислий запах бродіння чи пліснява, від покупки краще відмовитися.

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Чи обов'язково солодкий мандарин має бути яскраво-помаранчевим

Насичений колір шкірки — не найнадійніший показник солодкості. На забарвлення цитрусових впливають сорт, температура навколишнього середовища та умови дозрівання. Саме тому деякі мандарини можуть мати зеленуваті ділянки навіть тоді, коли їхня м’якоть уже достатньо стигла.

Це пояснюється особливостями формування пігментів у шкірці. Під час дозрівання руйнується зелений хлорофіл, а каротиноїди, які надають цитрусовим жовтого й помаранчевого відтінків, стають помітнішими. Температура також впливає на цей процес: за певних умов плід може досягти внутрішньої стиглості раніше, ніж його шкірка набуде рівномірного помаранчевого кольору. Це підтверджує дослідження змін забарвлення мандаринів сорту Сацума, опубліковане в журналі Frontiers in Plant Science. Науковці з’ясували, що температура зберігання та дія етилену впливають на руйнування хлорофілу й зміну кольору шкірки. Отже, зеленуватий відтінок не завжди означає, що мандарин кислий або недозрілий.

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Насправді солодкість залежить від співвідношення цукрів та органічних кислот у м’якоті. Саме баланс цих компонентів формує смак цитрусових: навіть фрукт із високим вмістом цукрів може здаватися кислим, якщо кислотність також висока.