Атакує не лише сою. Що таке павутинний кліщ, яким рослинам він загрожує та як вберегти врожай

Цього сезону аграрії в багатьох регіонах України дедалі частіше повідомляють про масове поширення павутинного кліща.

Якщо раніше шкідник асоціювався переважно із соєю, то нині його все частіше виявляють також на соняшнику, кукурудзі та навіть цукровому буряку. Фахівці пояснюють: головною причиною стало поєднання високих температур і тривалих посушливих періодів. Саме така погода створює майже ідеальні умови для стрімкого розмноження кліща, через що локальні осередки ураження можуть за короткий час перетворитися на масштабну проблему.

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Чому павутинний кліщ настільки небезпечний

Найактивніше павутинний кліщ розвивається за температури близько +25…+30 °C та низької вологості повітря. За таких умов одна генерація шкідника може розвиватися всього за кілька днів, а чисельність популяції швидко зростає. Кліщ живиться клітинним соком рослин, пошкоджуючи листковий апарат. Спочатку на листках з’являються дрібні світлі або жовтуваті крапки, які поступово зливаються у великі плями. Згодом листя висихає, фотосинтез погіршується, а рослина втрачає здатність нормально формувати врожай.

На сої сильне ураження може призводити до формування щуплого насіння, передчасного розтріскування бобів, а в окремих випадках — до повного всихання рослин. На соняшнику та кукурудзі пошкодження також негативно позначаються на врожайності через передчасне відмирання листків.

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Як вчасно виявити проблему

Фахівці радять регулярно обстежувати посіви, особливо під час спекотної та сухої погоди. Першими ознаками зараження можуть бути дрібні світлі цяточки на листках, тонка павутинка на нижньому боці листкової пластинки та поступове пожовтіння рослин. Найчастіше кліщ спочатку заселяє краї поля або окремі осередки, після чого швидко поширюється по всій площі. Саме тому ранній моніторинг має вирішальне значення. Якщо проблему виявити на початковому етапі, втрати врожаю можна суттєво зменшити.

Як захистити посіви

Ефективний захист від павутинного кліща базується насамперед на регулярному моніторингу та своєчасному реагуванні. У разі перевищення економічного порогу шкодочинності агрономи рекомендують застосовувати спеціалізовані акарициди, призначені саме для боротьби з кліщами. Важливо обирати препарати, зареєстровані для відповідної культури, та суворо дотримуватися рекомендацій виробника щодо строків, норм внесення й техніки обприскування.

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Оскільки кліщ переважно мешкає на нижньому боці листка, під час обробки необхідно забезпечити максимально рівномірне покриття рослин робочим розчином. Недостатнє змочування листкової поверхні значно знижує ефективність захисту. Щоб запобігти розвитку стійкості шкідника, фахівці також рекомендують чергувати препарати з різними механізмами дії та не використовувати один і той самий засіб кілька разів поспіль.

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Не лише кліщ: які ще проблеми виникають на сої

Поряд із павутинним кліщем цього року на багатьох посівах сої спостерігається розвиток грибкових хвороб. Найчастіше аграрії повідомляють про септоріоз, рідше — про альтернаріоз. Поява цих захворювань залежить від погодних умов і може призводити до передчасного відмирання листя, що також негативно впливає на формування врожаю. Для їх контролю використовують фунгіциди, зареєстровані для вирощування сої, дотримуючись рекомендованих строків застосування та принципів інтегрованого захисту рослин.

Чому важливо стежити за живленням рослин

Стрес від спеки, посухи та ураження шкідниками часто супроводжується дефіцитом окремих елементів живлення. На сої насамперед може проявлятися нестача калію та марганцю. Калій допомагає рослинам краще переносити посушливі умови, регулює водний баланс і підвищує стійкість до стресових факторів. Марганець бере участь у процесах фотосинтезу та впливає на розвиток бульбочкових бактерій, які забезпечують культуру азотом. За підтвердженого дефіциту агрономи рекомендують проводити позакореневе підживлення відповідними мікроелементами згідно з результатами діагностики посівів і потребами конкретного поля.

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Комплексний підхід — регулярний моніторинг, своєчасний захист від шкідників і хвороб, а також збалансоване живлення — залишається найефективнішою стратегією для збереження врожаю в умовах спекотного та посушливого сезону.