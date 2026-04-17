Український food-ринок змінюється швидше, ніж ми звикли це усвідомлювати. І найточніше ці зміни видно не в рекламних кампаніях чи звітах, а в продукті — у тому, що виробники фактично виносять на стіл споживача.

Олена Сініціна, кандидатка економічних наук і засновниця дегустаційного конкурсу Favorite Food&Drinks, пояснює, які тренди сьогодні визначають ринок і як українські виробники адаптують їх під споживача.

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Олена Сініціна Засновниця та директорка дегустаційного конкурсу Favorite Food & Drinks

Кожен конкурс Favorite Food&Drinks для мене — це момент чесного зрізу ринку. Цьогоріч дегустаційна комісія оцінила 269 продуктів від 50 постачальників з України та Європи. Формат дегустації «наосліп» дозволяє зосередитися на сенсорних характеристиках продукту, а не на його позиціонуванні, пакованні.

Результати показують: українські виробники не лише орієнтуються на глобальні тренди, а й задають їх, активно адаптуючи продукти під локальний попит.

Поєднання смаку та користі

Перший і, мабуть, найочевидніший зсув — це рух у бік функціонального харчування (ментальний добробут, здоров’я кишківника, контрль ваги, енергії та продуктивності, зміцнення імунітету, тощо). Йдеться не просто про «здорову їжу» як абстракцію. Ми бачимо конкретні рішення: продукти з пробіотиками, клітковиною, протеїном, суперфудами. Йогурти зі спіруліною чи насінням чіа, гранола з колагеном, напої на основі сироватки — усе це вже не нішеві історії, а масовий продукт. Споживач очікує, що їжа виконуватиме не лише базову функцію, а й працюватиме на покращення його самопочуття та полегшуватиме спосіб життя. І ці продукти є відповіддю на запит.

Ботанікали: від напоїв до повноцінної гастрономії

Ще кілька років тому ботанічні інгредієнти були переважно історією про напої — крафтові, експериментальні, часто нішеві. Сьогодні ми бачимо, як вони масштабуються в інші категорії. Бузина, троянда, жасмин, лаванда та інші рослинні акценти з’являються в молочних продуктах, десертах, снеках. Це історія не просто про смак, а ще й про створення нового сенсорного досвіду — більш складного, багатошарового, іноді завʼязаного на емоціях і спогадах (ностальгія).

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Моменти з дегустаційного конкурсу / Фото: надано Оленою Сініціною

Складні смаки замість звичних рішень

Ринок поступово відходить від простих смакових рішень. Виробники дедалі частіше пропонують поєднання, які ще кілька років тому виглядали ризикованими. М’ясні снеки зі смаком «вишня-чилі», пиво з нотами кави чи цитрусових, сидри з інтерпретаціями коктейльних смаків — це приклади того, як змінюється підхід до розробки продукту. Споживач готовий до складніших рішень і шукає новий незвичний досвід, а не лише знайомий смак.

Ферментація: повернення до витоків із новим змістом

Ферментовані продукти демонструють стабільне зростання. Йдеться як про традиційні позиції — квашені овочі чи квас, так і про продукти, які ще донедавна сприймалися як альтернативні, наприклад комбуча або кімчи, або принципово новий продукт — напій на основі поєднання молочної сироватки та комбучи, з додаванням троянди. Цей сегмент розвивається за рахунок поєднання двох факторів: інтересу до натуральності та уваги до користі продукту.

Зручність як нова базова потреба

Ще один чіткий тренд — це зручність. Готові страви, суміші, напівфабрикати нового покоління — усе, що економить час і ресурси, але не знижує якість. Сучасний споживач дедалі менше готовий витрачати години на приготування їжі, але при цьому не хоче жертвувати смаком. Особливо показовий сегмент — сублімовані страви. Борщ, банош, бограч, паста, плов — формати, які ще недавно асоціювалися з польовими умовами, сьогодні виходять у повсякденне споживання. І це вже окремий продуктовий напрям із великим потенціалом.

Українські виробники не лише орієнтуються на глобальні тренди, а й задають їх / Фото: надано Оленою Сініціною

Що це означає для ринку і споживача

Якщо підсумувати, головний висновок простий: український food-ринок стає більш наповненним за асортиментними пропозиціями, більш сміливим і ще більш орієнтованим на окремі категорії споживачів. Виробники швидко реагують на глобальні тренди, але не копіюють їх, а адаптують під локальний контекст. Саме тому ми бачимо поєднання інновацій і традицій, експерименту і практичності. Дегустаційний конкурс Favorite Food&Drinks у цьому процесі виконує роль індикатора. Ми фіксуємо ці зміни, проводимо їх професійне оцінювання і створюємо простір для діалогу між виробниками, ритейлом і всією індустрією. І головне — ми бачимо, що цей ринок рухається вперед. Системно, впевнено і з чітким розумінням того, чого очікує сучасний споживач. Найкраще — до столу!