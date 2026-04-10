Пекти паску можна навіть в умовах вимкнення світла (Фото: depositphotos/Аі)

12 квітня в Україні відзначатимуть Великдень. Попри війну та відключення електроенергії, паска на святковому столі залишається обов’язковою. Користувачі соцмереж діляться лайфхаками, як врятувати улюблену випічку в складних умовах.

У середу, 8 квітня, в усіх регіонах України почали вимушено застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження пов’язані з наслідками попередніх російських атак на енергооб'єкти, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання.

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За словами енергетиків, ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через наслідки попередніх російських атак, частина обладнання досі пошкоджена. Але ключовою причиною повернення відключень наразі є погода.

У п’ятницю, 10 квітня, в усіх регіонах України зногву застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності.

Як відомо, 12 квітня християни східного обряду відзначатимуть Великдень. Традиційною випічкою на це свято здавна вважається паска. Наші предки випікали її в печах, а сучасною альтернативою є духовка — газова або електрична.

Оскільки багато хто не розраховував на повернення графіків вимкнень світла, випікання пасок у таких умовах стало для українців справжнім викликом. У соцмережах почали масово просити поради щодо того, як пекти паски в умовах відключень електроенергії.

Найпоширенішою порадою, як врятувати вже готове тісто для паски, стало поставити його в холодне місце — у холодильник або на балкон. Надія Тимошенко пише, що тісто варто обім'яти у формах і винести на балкон, накривши зверху, щоб воно не підсихало.

Користувачка Facebook Тетяна Громиш радить повернути тісто, яке вже розклали у форми для випікання, назад у миску. Перемішайте його, накрийте серветкою й залиште підходити. За 30−40 хвилин до увімкнення світла знову сформуйте й викладіть у форми.

Надія Думенко заспокоює засмучених українців і ділиться власним досвідом: «За паску не скажу, що робити, але в мене медівник: один стояв у духовці, другий — на балконі два дні, поки дали світло. Все спеклося, слава Богу. Але переживала дуже».

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Фото: Cкрин/facebook

«Навіть буде дуже добре, якщо тісто постоїть у холодильнику. Холодна ферментація покращує його якість. Я замісила тісто вчора на ніч — воно стоїть у холодильнику вже близько 20 годин, поки я сьогодні на роботі. Практикую так уже третій рік. Паска виходить дуже смачна», — пише Ольга Шкрибей.

Фото: Cкрин/facebook

Олена Більчик радить ставити форму з тістом у «рукав» і зав’язувати краї. Коли тісто підійде, його потрібно накрити саморобним ковпаком із фольги. Блискуча сторона має бути всередині — вона утримує тепло, а матова — назовні, адже краще пропускає жар від духовки всередину.

Фото: Скрин/facebook

Найбільш розчаровані поціновувачі домашньої випічки радять замісити нову партію тіста: «На жаль, три години — це забагато, тісто сяде. Тож краще приготувати нову порцію», — зазанчила Марія Кочерга.

Фото: Скрин/facebook

Багатьом все ж вдалося успішно спекти паски в умовах вимкнення електроенергії, і вони запевняють: це цілком реально.

Фото: Cкрин/facebook

Фото: Cкрин/facebook

Фото: Cкрин/facebook