Перегляньте звички. Що відбувається з організмом при щоденній відмові від сніданку

Багато людей пропускають сніданок з різних причин: через поспіх уранці, відсутність апетиту або з надією схуднути.

Хоча універсального підходу до харчування не існує, звичка систематично відмовлятися від ранкового прийому їжі може мати небажані наслідки для здоров’я. Нижче розглянуто поширені міфи про відмову від сніданку та реальний вплив цієї звички на організм.

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Міфи про відмову від сніданку

Міф 1: «Відмова від сніданку прискорює метаболізм і допомагає швидше спалювати жир». Сама по собі відсутність сніданку не дає жодних метаболічних переваг. На зниження ваги першочергово впливають загальна добова калорійність, якість раціону та довгострокові харчові звички, а не час першого прийому їжі.

Сама по собі відсутність сніданку не дає жодних метаболічних переваг. На зниження ваги першочергово впливають загальна добова калорійність, якість раціону та довгострокові харчові звички, а не час першого прийому їжі. Міф 2: «Щоб схуднути, кожен обов’язково повинен снідати». Якщо вранці немає відчуття голоду, примусове споживання їжі лише додасть зайві калорії без додаткової користі. Оптимальний режим харчування — це той, який залишається збалансованим і комфортним для вас.

Якщо вранці немає відчуття голоду, примусове споживання їжі лише додасть зайві калорії без додаткової користі. Оптимальний режим харчування — це той, який залишається збалансованим і комфортним для вас. Міф 3: «Уся користь інтервального голодування полягає саме у відмові від сніданку». Більшість переваг інтервального голодування пов’язані із загальним зменшенням споживання калорій, а не з пропуском ранкової їжі. Рекомендоване 12-годинне нічне голодування можна легко забезпечити й зі сніданком: наприклад, повечерявши о 21:00 і поснідавши о 9:00.

Більшість переваг інтервального голодування пов’язані із загальним зменшенням споживання калорій, а не з пропуском ранкової їжі. Рекомендоване 12-годинне нічне голодування можна легко забезпечити й зі сніданком: наприклад, повечерявши о 21:00 і поснідавши о 9:00. Міф 4: «Тренування натщесерце завжди ефективніші, бо спалюють більше жиру». Фізичні навантаження на голодний шлунок можуть збільшити частку жиру, що використовується як паливо під час самого тренування, але це не означає більшої втрати жирової тканини в довгостроковій перспективі. Загальне схуднення залежить від харчування, відновлення, системності та генетики. Крім того, тренування натщесерце в багатьох викликають млявість, слабкість і зниження витривалості.

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Що насправді відбувається з організмом при щоденній відмові від сніданку

Порушення регуляції рівня цукру в крові

Тривалі перерви між прийомами їжі можуть спричиняти сильніші стрибки глюкози та інсуліну під час наступної трапези. Тривале голодування здатне тимчасово знижувати чутливість до інсуліну, а сильний голод змушує їсти швидше й більшими порціями. Регулярні коливання рівня цукру через відсутність сніданку пов’язані з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету 2-го типу.

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Посилене відчуття голоду в другій половині дня

Відмова від сніданку рідко зменшує підсумкову добову калорійність. Через сильний голод у другій половині дня частіше виникає переїдання, причому вибір зазвичай падає на більш калорійну та менш поживну їжу. З часом така поведінка може призводити до надлишку калорій та підвищення індексу маси тіла (ІМТ).

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Зниження надходження поживних речовин

Саме під час сніданку більшість людей отримує добову норму клітковини, кальцію та інших важливих мікроелементів із молочних продуктів, цільнозернових круп і фруктів. Якщо регулярно пропускати ранковий прийом їжі, компенсувати цю нестачу протягом дня стає значно складніше.

Підвищений ризик серцево-судинних захворювань

Систематична відсутність сніданку в раціоні корелює з підвищенням рівня холестерину та артеріального тиску. Люди, які регулярно відмовляються від ранкової їжі, частіше стикаються з серцево-судинними захворюваннями, хоча на це можуть впливати й інші супутні фактори способу життя.