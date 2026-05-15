Допоможе простий кухонний девайс. Як швидко промити гречку без зайвого клопоту

15 травня, 09:05
Гречку можна промивати за допомогою простого кухонного девайсу (Фото: pexels)

Гречку можна промивати за допомогою простого кухонного девайсу (Фото: pexels)

Звичайне промивання гречки руками — далеко не найзручніший спосіб. Розповідаємо про простий метод, який допоможе швидше й ефективніше очистити крупу за допомогою звичайного кухонного вінчика.

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Більшість людей промивають гречку просто руками — насипали у миску, залили водою, поводили долонею по колу й злили. Проте фудблогерка Емілія Євтушенко показала, що це зовсім не так. Вона пропонує промивати гречку та інші крупи за допомогою простого кухонного девайсу — вінчика.

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Як ефективно промити гречку за допомогою кухонного вінчика

1. Насипте крупу у глибоку миску.

2. Залийте холодною водою.

3. Активно перемішайте вінчиком протягом 20−30 секунд.

4. Злийте воду, за потреби повторіть ще раз — і крупа готова до варіння.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Гречка Кухня Рецепти

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