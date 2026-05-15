Допоможе простий кухонний девайс. Як швидко промити гречку без зайвого клопоту

Більшість людей промивають гречку просто руками — насипали у миску, залили водою, поводили долонею по колу й злили. Проте фудблогерка Емілія Євтушенко показала, що це зовсім не так. Вона пропонує промивати гречку та інші крупи за допомогою простого кухонного девайсу — вінчика.

1. Насипте крупу у глибоку миску.

2. Залийте холодною водою.

3. Активно перемішайте вінчиком протягом 20−30 секунд.

4. Злийте воду, за потреби повторіть ще раз — і крупа готова до варіння.

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Така страва ідеально смакуватиме на обід, вечерю, сімейне застілля чи й як холодний перекус в офіс.