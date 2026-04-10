На Великдень і щодень. Як зробити жорстке м’ясо ніжним і соковитим: вісім простих порад

Як зробити жорстке м’ясо ніжним і соковитим до святкового столу на Великдень? Ділимося перевіреними порадами для сковорідки та гриля.

Навіть найдешевші шматки м’яса можна приготувати смачно та соковито. Достатньо знати кілька порад, щоб зробити м’ясо м’яким і ніжним. Тож якщо ви придбали недорогий шматок волокнистого м’яса — наприклад, яловичу вирізку, фланк-стейк або діафрагму — варто лише скористатися цими порадами, щоб отримати відмінний результат.

Реклама

Як зробити жорстке м’ясо ніжним і соковитим: вісім простих порад

1. Добре відбийте м’ясо молотком

Швидкий і простий спосіб пом’якшити м’ясо — відбити його кухонним молотком. Помістіть скибочки м’яса між двома листами харчової плівки та побийте їх, щоб розірвати волокна: рух молотка для м’яса має йти зсередини назовні. Таким чином, скибочка буде тоншою та м’якшою. Фольга захистить м’ясо та робочу поверхню, але ви можете не класти її, якщо хочете.

Відбите м'ясо буде набагато ніжнішим та соковитішим / Фото: depositphotos/АІ

2. Посипте м’ясо крупною сіллю

Якщо ви хочете приготувати стейк з дешевого шматка, ви можете пом’якшити його сіллю. У цьому випадку шматок м’яса повинен бути завтовшки щонайменше чотири сантиметри: така товщина дозволить м’ясу створити зовнішню скоринку, зберігаючи його внутрішню тертість. Щоб позбутися надмірної вологості шматка м’яса, обваляйте його в крупній солі: посипте обидва боки та залиште відпочивати щонайменше на 1 годину, щоб видалити зайву воду, залишивши жир і білок. Промийте м’ясо та добре висушіть його перед приготуванням. Пам’ятайте, що чим довше ви залишите м’ясо в солі, тим ніжнішим воно буде: воно може відпочивати до 24 годин.

3. Кислотний маринад

Для тонших шматків м’яса можна спробувати кислотний маринад на основі цитрусових, оцту або вина, які руйнують м’язові волокна м’яса, щоб зробити його ніжнішим під час приготування. Залиште м’ясо маринуватися в суміші оцту та лимонного соку на ніч. Однак пам’ятайте, що оцет і лимон мають властивість надавати м’ясу смаку. З цієї причини рекомендується використовувати цей метод, якщо вам потрібно приготувати котлети або навіть м’ясо з томатним соусом. В останньому випадку помідор також допоможе пом’якшити м’ясо.

Реклама:

Мариноване м'ясо смакуватиме набагато краще / Фото: depositphotos/АІ

4. Маринад з фруктового пюре

Також можна зробити м’ясо ніжним, використовуючи принцип ферментативного пом’якшення. Ферменти — це молекули, які прискорюють процес розм’якшення м’яса. Серед фруктів, які використовуються для цього маринаду, необхідно вибирати кислі: рекомендуються ківі, ананас і папайя. Віддавайте перевагу ківі, які не надто кислі та мають більш нейтральний смак. Що стосується ананаса, то будьте обережні: насправді він містить бромелайн, речовину, яка може перетворити м’ясо на кашу, якщо його довго маринувати. Але ось як діяти: розімніть фрукти до пюре, покладіть м’ясо у скляну ємність і покрийте кожен шматочок двома столовими ложками пюре. Накрийте харчовою плівкою і залиште м’ясо маринуватися принаймні на один день.

5. Повільне приготування на сковороді

Якщо у вас мало часу, і тому ви не можете присвятити себе описаним вище методам, ви можете застосувати деякі стратегії, щоб зробити м’ясо м’яким під час приготування. Перший — це повільне приготування на сковороді на слабкому вогні: таким чином сполучна тканина, яка утримує м’язові волокна разом, матиме достатньо часу, щоб розплавитися, що зробить м’ясо ніжнішим і приємнішим для жування. Щоб запобігти висиханню м’яса під час приготування, ви можете постійно змочувати м’ясо на сковороді водою, бульйоном або вином, не залишаючи його сухим.

6. Гриль

Гриль — один із найсмачніших способів приготування м’яса: він робить його ніжним, соковитим і надає йому приємного димного запаху. Цей спосіб приготування чудово підходить для стейків та м’яса, багатого на жир: висока температура дозволяє зайвому жиру розтопитись, роблячи страву легшою. Тому при грилі не потрібно додавати інші жири.

Реклама:

М'ясо на грилі виходить менш жирним, ніж на сковорідці / Фото: depositphotos/АІ

7. Додайте крупну сіль у середині приготування

Одна з помилок, яку найчастіше роблять під час приготування шматка м’яса, — це додавання дрібної солі під час приготування. Таким чином, м’ясо стає сухим і дрібнішим, і воно втрачає смак. Якщо ви хочете скуштувати шматок м’якого та соковитого м’яса, додайте крупну сіль посередині приготування та злегка підрум'яньте його. М’ясо буде дуже ніжним.

8. Використовуйте харчову соду

Коли м’ясо приготується на одну третину, додайте трохи харчової соди: на кожні пів кілограма м’яса знадобиться чайна ложка. Ви можете додавати її до будь-якої страви: тільки будьте обережні, якщо готуєте м’ясо з томатним соусом, бо він може розбризкатися: насправді харчова сода реагує при контакті з іншими компонентами, утворюючи бульбашки. Однак вона буде корисною для пом’якшення м’яса.

Це дуже соковито: рецепт стейка на грилі з томатним тартаром М'ясо і томати, які вдало поєднані між собою, можуть підкорити не одне серце і шлунок. Ось як це зробити. Перейти до рецепту

Як приготувати ідеальне м’ясо по-французьки: поради від кулінарного експерта Ця апетитна страва, що багато кому відома з дитинства, не лише ситна і нескладна у приготуванні, а й може бути по справжньому смачна і вишукана. Перейти до рецепту

Соковите м'ясо за 10 хвилин: рецепт зі свинини Маєте шматок свинячого битка, який потрібно перетворити у розкішну вечерю для буднього дня чи свята? Зробіть ці надзвичайно швидкі відбивні з неймовірним ароматом завдяки унікальному соусу. Перейти до рецепту

Свинина шматочками: рецепт за принципом "сіль-перець" Ці свинячі відбивні з сіллю та перцем у ресторанному стилі хрусткі, соковиті та чудові – ідеальні для багатьох універсальних ідей страв будь-якого вечора тижня. Перейти до рецепту

Свинячі відбивні з соусом із терну та савойською капустою: рецепт на особливий випадок Ця класична вечеря зі свинячими відбивними сповнена зимових смаків – ідеальна після довгої прогулянки. Перейти до рецепту